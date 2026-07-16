Indie: Śmierć podczas religijnego święta w Puri

Co najmniej jedna osoba zmarła, a niemal stu rannych zostało zabranych do szpitala podczas popularnego religijnego festiwalu wozów Ratha Jatra w Puri we wschodnich Indiach - poinformowała w czwartek agencja Reutera, powołując się na miejscowe władze.
Święto odbywa się co roku ku czci bóstwa Dźagannatha oraz jego brata i siostry: Subhadra i Balabhadra. W tym roku rozpoczęło się w czwartek i potrwa do 24 lipca.
Dźagannatha jest jednym z najbardziej popularnych bóstw wisznuickich na wschodzie Indii. Podczas obchodów wierni ciągną wozy Ratha Jatra - wielkie zdobione konstrukcje z drewna, nazywane czasem rydwanami, zaprzężone w drewniane konie. Co roku budowane są nowe wozy, jedynie konie i elementy kopuł pozostają na następny rok.
W świątyni i w jej pobliżu gromadzą się tysiące wiernych; co roku dochodzi do tratowania ludzi podczas uroczystości. W ubiegłym roku śmierć poniosło trzech uczestników festiwalu.
Celem pątników są dobrze znane miejsca kultu jak Lourdes, Mont-Saint-Michel czy Lisieux, ale też niewielkie lokalne sanktuaria. To sposób na umocnienie wiary, a zarazem okazja do świadectwa i ewangelizacji. Często ludzie wyruszają na pątniczy szlak w poszukiwaniu bliżej nieokreślonej duchowości, a po dotarciu do celu są już chrześcijanami – twierdzą organizatorzy pielgrzymek.
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