Indie: Śmierć podczas religijnego święta w Puri

Co najmniej jedna osoba zmarła, a niemal stu rannych zostało zabranych do szpitala podczas popularnego religijnego festiwalu wozów Ratha Jatra w Puri we wschodnich Indiach - poinformowała w czwartek agencja Reutera, powołując się na miejscowe władze.

Święto odbywa się co roku ku czci bóstwa Dźagannatha oraz jego brata i siostry: Subhadra i Balabhadra. W tym roku rozpoczęło się w czwartek i potrwa do 24 lipca.

Dźagannatha jest jednym z najbardziej popularnych bóstw wisznuickich na wschodzie Indii. Podczas obchodów wierni ciągną wozy Ratha Jatra - wielkie zdobione konstrukcje z drewna, nazywane czasem rydwanami, zaprzężone w drewniane konie. Co roku budowane są nowe wozy, jedynie konie i elementy kopuł pozostają na następny rok.

W świątyni i w jej pobliżu gromadzą się tysiące wiernych; co roku dochodzi do tratowania ludzi podczas uroczystości. W ubiegłym roku śmierć poniosło trzech uczestników festiwalu.