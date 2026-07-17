Mundial: Wiemy, kto będzie sędzią finału. Co z Szymonem Marciniakiem?  

Słoweniec Slavko Vincić będzie sędzią głównym niedzielnego finału piłkarskich mistrzostw świata w East Rutherford, w którym zmierzą się reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. Na liniach pomagać mu będą Tomaz Klancnik y Andraz Kovacić, a na arbitra technicznego wyznaczono Jordańczyka Adhama Makhadmeha.

46-letni Vincić poprowadzi swój pierwszy finał MŚ w karierze. W trwającym turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku sędziował już trzy spotkania: Brazylii z Marokiem i Jordanii z Algierią w fazie grupowej oraz Meksyku z Ekwadorem w 1/16 finału.

Słoweniec w 2024 roku miał okazję poprowadzić także finał Ligi Mistrzów, w którym Real Madryt pokonał Borussię Dortmund 2:0.

Mecz o trofeum MŚ rozpocznie się o godz. 21 czasu polskiego.

FIFA ogłosiła także obsadę sędziowską zaplanowanego na sobotę o godz. 23 spotkania o trzecie miejsce pomiędzy Francją a Anglią. Arbitrem głównym będzie Wenezuelczyk Jesus Valenzuela, jego asystentami Jorge Urrego i Tulio Moreno, a technicznym - Marokańczyk Jalal Jayed.

Te nominacje oznaczają, że po dwóch spotkaniach swoją pracę w Ameryce Północnej zakończył Szymon Marciniak. Arbiter z Płocka, który przed czterema laty w Katarze sędziował finał Argentyny z Francją, tym razem był rozjemcą tylko w fazie grupowej, w starciach Argentyny z Algierią (3:0) i Iranu z Egiptem (1:1).