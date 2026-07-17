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Wenezuela: Oficjalny bilans trzęsień ziemi - ponad 4,9 tys.zabitych

Rannych zostało ponad 16,7 tys. osób, a ponad 17 tys. osób straciło dach nad głową

Co najmniej 4930 osób zginęło w wyniku podwójnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę 24 czerwca - ogłosił w czwartek wieczorem przewodniczący wenezuelskiego parlamentu Jorge Rodriguez. Dzień wcześniej władze informowały o 4829 ofiarach.

W wyniku kataklizmu rannych zostało ponad 16,7 tys. osób, a ponad 17 tys. osób straciło dach nad głową - wynika z bilansu zamieszczonego przez Rodrigueza na platformie Telegram w czwartek wieczorem czasu miejscowego (w nocy z czwartku na piątek w Polsce).

Według tych danych w kraju funkcjonuje 107 obozów przejściowych dla osób, które straciły mieszkania, i obecnie przebywa w nich ponad 21 tys. ludzi.

- To całe rodziny, które śpią pod namiotami w niepewności co do swojej przyszłości - podał niezależny portal Efecto Cocuyo, cytując wolontariuszy pracujących w tych obozach.

Jak informowała w środę stacja CNN, po trzech tygodniach od trzęsień wiele wenezuelskich rodzin wciąż przeszukuje gruzy zawalonych budynków w poszukiwaniu zaginionych krewnych, szczególnie w najbardziej dotkniętym kataklizmem stanie La Guaira.

Istnieją obawy, że rzeczywisty bilans ofiar śmiertelnych może być wyższy. Władze nie ogłosiły listy zaginionych i nie aktualizowały ich liczby. Na jednej z nieoficjalnych stron internetowych gromadzących zgłoszenia o osobach, z którymi utracono kontakt, w rejestrze poszukiwanych znajdowało się w nocy z czwartku na piątek prawie 30 tys. nazwisk.(PAP)

wia/ sp/

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PAP |

dodane 17.07.2026 06:57

TAGI| AKCJA, PAP, TRZĘSIENIE, WENEZUELA, WYPADKI

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