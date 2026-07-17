Zdjęcia Messiego z Yamalem sprzed... 18 lat!

Piłkarz reprezentacji Hiszpanii Lamine Yamal w niedzielę spełni swoje marzenie i w finale mistrzostw świata zmierzy się ze swoim idolem i wielkim poprzednikiem w Barcelonie - Lionelem Messim. Argentyńczyk jest od niego ponad dwukrotnie starszy. Połączyło ich zdjęcie wykonane 18 lat temu.

🚨TRENDING: In 2007, Leo Messi held a baby for a photo shoot. That baby was Lamine Yamal!



19 years later, they are set to face each other in the 2026 World Cup final! pic.twitter.com/6HtFI0PTWB — Polymarket Sports (@PolymarketSport) 15 lipca 2026

W 2008 roku Barcelona we współpracy z katalońskim dziennikiem "Sport" i organizacją UNICEF stworzyła kalendarz charytatywny. Dwa lata temu cały świat obiegły zdjęcia, na których widać jak Messi trzyma w rękach i kąpie małego Yamala, który miał wówczas kilka miesięcy. Wszystko zaczęło się od tego, że ojciec Yamala - Mounir Nasraoui - udostępnił je w poście na Instagramie podczas Euro 2024.

Argentyna jako zwycięzca Copa America w tym roku miała zagrać w Katarze z mistrzem Europy - Hiszpanią w tzw. Finalissimie, czyli "finale finałów". Mecz jednak odwołano z powodu wojny na Bliskim Wschodzie.

- Trochę urosłem, podobnie jak Leo. Mam nadzieję, że będę mógł zmierzyć się z nim w finale, skoro nie udało nam się zagrać w Finalissimie - powiedział Yamal w wywiadzie dla DAZN, kiedy pokazano mu zdjęcia sprzed 18 lat.

Autorem fotografii jest Joan Monfort. Zbieg okoliczności i odrobina szczęścia połączyły schodzącego powoli ze sceny geniusza futbolu i wschodzącą gwiazdę na jednej fotografii.

- Nie ma takiej sumy pieniędzy, za którą można by kupić takie zdjęcie. Poza tym nie wiem, czy mógłbym zrobić cokolwiek, co mogłoby się z tym równać. To były zdjęcia do kalendarza charytatywnego ze wszystkimi piłkarzami Barcelony. Messi pojawia się na jednym z nich, kiedy jeszcze nie był tak wielką gwiazdą, jak dziś - wspomniał Monfort.

Fotograf nie znał tożsamości dziecka. Dopiero dawny kolega z dziennika "Sport" zwrócił mu uwagę na niezwykły zbieg okoliczności.

- Połączył ich przypadek. Zdjęcie mogło być z innym piłkarzem, ale było z Leo. Gdyby rodzina dziecka mogła wybrać zawodnika, prawdopodobnie byłby to Ronaldinho, Xavi lub Iniesta - uważa Monfort.

- Na zdjęciu widać moment, kiedy Messi pojawia się i spotyka niemowlę. Miał wtedy 20 lat, a niemowlę osiem miesięcy. To było z pewnością pierwsze dziecko, jakie Leo kiedykolwiek trzymał na rękach. Oczywiście, interakcja między nimi była trudna - dodał.

Messi do 2021 roku grał w Barcelonie, z którą czterokrotnie wygrał Ligę Mistrzów i 10 razy zdobył mistrzostwo Hiszpanii. Argentyńczyk rozegrał w tym klubie 672 mecze, w których strzelił 303 gole. Yamal przez wielu uważany jest za jego następcę w "Dumie Katalonii".

Obaj piłkarze podczas mundialu obchodzili urodziny. Messi 24 czerwca skończył 39 lat, a Yamal 13 lipca - 19. Messi powoli kończy swoją bogatą karierę, a Yamal dopiero ją rozpoczyna. Argentyńczyk cztery lata temu wygrał mistrzostwa świata mając 35 lat, a Hiszpan może tego dokonać jako 19-latek.

Niedzielny finał na stadionie w East Rutherford rozpocznie się o godzinie 21. Argentyna trzykrotnie wygrała mistrzostwa świata (1978, 1986, 2022). Natomiast Hiszpania triumfowała w 2010 roku i może sięgnąć po drugi tytuł.