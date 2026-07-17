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Sejm wybrał nowego prezesa IPN. Co mówił nam o oskarżeniach Polaków o współudział w Holokauście?

Sejm wybrał nowego prezesa IPN. Co mówił nam o oskarżeniach Polaków o współudział w Holokauście?  
PAP/Marcin Obara Mateusz Szpytma

Historyk, obecny zastępca prezesa IPN dr Mateusz Szpytma został w piątek wybrany przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Za jego kandydaturą głosowało 226 posłów, 194 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Mateusz Szpytma z Instytutem Pamięci Narodowej związany jest od 2000 r. Stanowisko wiceprezesa objął dziesięć lat temu, gdy na czele Instytutu stanął Jarosław Szarek. Wcześniej był ekspertem w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, asystentem i wicedyrektorem sekretariatu prezesa Janusza Kurtyki. W latach 2015–2016 kierował Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej.

Sprawie ratowania Żydów przez Polaków podczas okupacji niemieckiej poświęcił kilka publikacji naukowych. Pisał też o historii polskiego ruchu ludowego po II wojnie światowej. Jeszcze podczas studiów (historia i prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim) był uczestnikiem i współorganizatorem wypraw do Ukrainy, w trakcie których przeprowadzano inwentaryzację inskrypcji i herbów (m.in. w kościołach, pałacach i na pomnikach) wykonanych przed 1945 r.

Aby Mateusz Szpytma objął urząd, jego kandydaturę musi zatwierdzić Senat.

Przeczytaj nasz wywiad z dr. Szpytmą o oskarżeniach Polaków o współudział w Holokauście:

Terapia szokowa

GN 16/2018 DODANE 19.04.2018

Terapia szokowa

O publikacjach oskarżających Polaków o współudział w Holokauście mówi Mateusz Szpytma, wiceprezes IPN. »

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PAP |

dodane 17.07.2026 12:09

TAGI| DR MATEUSZ SZPYTMA, IPN, MATEUSZ SZPYTMA, SZPYTMA

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