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W niedzielę zaczyna się 39. Franciszkańskie Spotkanie Młodych

Tak na tych wspotkaniach bywało  
Roman Koszowski /Foto Gość Tak na tych wspotkaniach bywało

Franciszkańskie Spotkanie Młodych, najstarsze w Polsce wydarzenie o charakterze religijnym dla młodzieży, rozpocznie się w niedzielę w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla. Hasłem przewodnim tegorocznej 39. edycji jest "Harmonia". Organizatorzy spodziewają się około 700 osób z całego kraju.

Franciszkańskie Spotkanie Młodych (FSM) organizowane jest przez Prowincję św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów).

Jak zauważyła rzeczniczka FSM Joanna Kiełt, wydarzenie to od 1988 r. gromadzi osoby, które chcą przeżyć wakacje w wyjątkowy sposób.

- Pogłębiając swoją wiarę, budując relacje i odkrywając, że Kościół jest wspólnotą ludzi różnorodnych, a jednocześnie zjednoczonych w Chrystusie - zaznaczyła.

Tegoroczne spotkanie odbędzie się pod hasłem "Harmonia", które przypomina - jak wyjaśniła rzeczniczka FSM - że różnorodność w Kościele nie dzieli, ale ubogaca.

- Każdy z nas wnosi do wspólnoty coś wyjątkowego - dodała Kiełt.

Organizatorzy podkreślają, że zależy im na tym, aby Franciszkańskie Spotkanie Młodych było przestrzenią prawdziwego spotkania - z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Stąd w programie obok modlitwy i konferencji są zazwyczaj warsztaty, sport, koncerty i wspólna zabawa.

"To nie tylko czas rekolekcji, ale również tydzień wakacji przeżytych we wspólnocie. Zależy nam, aby każdy mógł odnaleźć tutaj swoje miejsce i doświadczyć Kościoła, który jest żywy, otwarty i bliski młodemu człowiekowi" - podkreślili organizatorzy.

W programie FSM, które potrwa do soboty 25 lipca, znalazły się msze święte, konferencje oraz spotkania w małych grupach, dyskusje i nabożeństwa. Uczestnicy FSM będą mogli także wybierać spośród 13 różnych propozycji warsztatowych, wziąć udział w rozgrywkach sportowych, wieczorach integracyjnych i wydarzeniach muzycznych.

- Program tegorocznego festiwalu łączy to, co od lat stanowi o wyjątkowości FSM: modlitwę, inspirujące spotkania i dobrą zabawę - zauważyła Kiełt.

Na festiwalowej scenie wystąpią m.in. CUKIER, Maja Sowińska i Kuba Piechnik z koncertem uwielbieniowym oraz zespół Fioretti, który od blisko 60 lat tworzą bracia franciszkanie z Krakowa. Nie zabraknie także folkowej potańcówki z Kapelą Skleroza.

Tradycyjnie odbywać się będą też konferencje z zaproszonymi gośćmi. W tym roku będą to psycholog i psychoterapeutka Marta Miłuńska oraz ks. Paweł Potoczny, kapłan Kościoła greckokatolickiego, mąż i ojciec trójki dzieci. Goście podzielą się swoim doświadczeniem wiary, relacji i codziennego życia.

Jak przypomniała Kiełt, co roku FSM gromadzi kilkuset młodych ludzi z całej Polski. Najwięcej uczestników przyjeżdża zazwyczaj z południowej Polski, ale nie brakuje również zorganizowanych grup z innych zakątków kraju, m.in. z Gdańska, Zielonej Góry, Legnicy czy Wrocławia.

- To pokazuje, że Franciszkańskie Spotkanie Młodych od lat łączy młodych ludzi niezależnie od miejsca, z którego pochodzą - zwróciła uwagę.

Dodała, że na kilka dni przed rozpoczęciem wydarzenia lista uczestników przekroczyła już 500 osób, a zapisy wciąż trwają. Organizatorzy spodziewają się, że łącznie w tegorocznym Spotkaniu weźmie udział około 700 osób.

FSM ma plenerowy charakter - większość uczestników mieszka przez cały tydzień na festiwalowym polu namiotowym. Dlatego uczestnicy, przybywając do Kalwarii Pacławskiej, powinni wziąć ze sobą namiot, karimatę, śpiwór i inne przedmioty niezbędne w biwakowych warunkach. Na miejscu są toalety, umywalnie i prysznice. Można korzystać z taniego wyżywienia w domu pielgrzyma.

FSM to wakacyjna forma rekolekcji przeżywanych w duchu franciszkańskim. Jest najstarszym zlotem modlitewnym młodzieży w Polsce. Odbywa się nieprzerwanie od 1988 roku w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla, zazwyczaj w ostatnim pełnym tygodniu lipca.

- Franciszkańskie Spotkanie Młodych od blisko czterech dekad pokazuje, że wiara może iść w parze z radością, muzyką, przyjaźnią i autentycznym dialogiem. To tydzień pełen inspiracji, odpoczynku i spotkań, które dla wielu młodych stają się początkiem ważnych życiowych decyzji i relacji na całe życie - zauważyła Kiełt.

Zapisy na 39. FSM oraz szczegółowy program dostępne są na stronie: fsm.franciszkanie.pl. (PAP)

api/ joz/

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PAP |

dodane 17.07.2026 15:29

TAGI| FRANCISZKAŃSKIE SPOTKANIE MŁODYCH, KOŚCIÓŁ, PAP, WYZNANIA

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