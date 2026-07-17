Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o decyzjach dotyczących relacji polsko-ukraińskich. Zapowiedział m.in. otwarcie archiwów dotyczących tragicznych wydarzeń na Wołyniu oraz zwiększenie liczby pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne.

Jak przekazał we wpisie opublikowanym w serwisie X, podczas spotkania poświęconego polityce Ukrainy wobec Polski uzgodniono szereg działań mających poprawić współpracę między oboma krajami.

– „Priorytety są jasne: wszyscy my w Europie potrzebujemy dobrych sąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji opartych na szacunku. Polska udzieliła znaczącego wsparcia Ukrainie po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji, i jesteśmy wdzięczni Polsce” – napisał Zełenski.

I held a meeting on our policy toward Poland. The priorities are clear: all of us in Europe need good-neighborly, equal, and mutually beneficial relations built on respect. Poland provided significant support to Ukraine after the start of Russia's full-scale invasion, and we are… pic.twitter.com/5dNFQYqi1n — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 17 lipca 2026

Prezydent podkreślił również znaczenie współpracy w zakresie bezpieczeństwa. – „Obrona niepodległości Ukrainy oznacza bezpośrednio wzmacnianie niepodległości Polski, a wyzwania bezpieczeństwa, przed którymi stoi dziś Europa, można rozwiązać tylko poprzez współpracę” – zaznaczył.

Wśród uzgodnionych działań Zełenski wymienił otwarcie wszystkich archiwów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczących tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Zapowiedział także podjęcie decyzji o wydaniu „znaczącej liczby pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne” oraz zwiększenie zdolności do ich prowadzenia we współpracy z Polską.

Ukraiński przywódca poinformował ponadto o planach rozszerzenia dialogu między społeczeństwami obu państw. Zapowiedział również wzmocnienie Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Jak przekazał, uzgodnił z jego szefem, Ołeksandrem Ałfierowem, przygotowanie propozycji rozszerzenia kompetencji Instytutu oraz zwrócił się do rządu i parlamentu o rozważenie zwiększenia jego finansowania.

– „Odpowiednie możliwości są niezbędne do właściwej reprezentacji interesów Ukrainy” – napisał Zełenski.

Źródło: x.com/ah

Zobacz też: