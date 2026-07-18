DRK: Na ebolę zmarły już 864 osoby; chorych jest ponad 2 tys.  

W ciągu ostatnich 50 lat z powodu eboli w Afryce zmarło w sumie ponad 15 tys. osób.

Liczba zmarłych na ebolę w Demokratycznej Republice Konga (DRK) zwiększyła się do 864. Potwierdzono 2181 przypadków zachorowań - poinformowała agencja Reutera, powołując się na komunikat opublikowany w piątek przez rząd tego środkowoafrykańskiego kraju.

Według władz DRK od czwartku potwierdzono 36 zgonów z powodu eboli oraz 56 nowych przypadków infekcji. Trwającą obecnie siedemnastą epidemię eboli w DRK od czasu wykrycia tej choroby w 1976 r., ogłoszono 15 maja, czyli prawie pół roku po poprzedniej, która oficjalnie zakończyła się pod koniec 2025 r.

Obecna epidemia rozprzestrzeniła się też na Ugandę, która graniczy z DRK na wysokości prowincji Ituri i Kiwu Północne.

W ciągu ostatnich 50 lat z powodu eboli w Afryce zmarło w sumie ponad 15 tys. osób. Najtragiczniejsza w skutkach była epidemia w DRK z lat 2018-2020, podczas której zmarło prawie 2,3 tys. osób.

Wirus ebola wywołuje silnie zakaźną, poważną chorobę, często kończącą się śmiercią. Rozprzestrzenia się on poprzez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami zakażonej osoby.