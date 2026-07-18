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DRK: Na ebolę zmarły już 864 osoby; chorych jest ponad 2 tys.

DRK: Na ebolę zmarły już 864 osoby; chorych jest ponad 2 tys.  
BernbaumJG / CC-A 4.0 Cząstki wirusa ebola (zielone). Powiększenie 20000x.

W ciągu ostatnich 50 lat z powodu eboli w Afryce zmarło w sumie ponad 15 tys. osób.

Liczba zmarłych na ebolę w Demokratycznej Republice Konga (DRK) zwiększyła się do 864.  Potwierdzono 2181 przypadków zachorowań  - poinformowała agencja Reutera, powołując się na komunikat opublikowany w piątek przez rząd tego środkowoafrykańskiego kraju.

Według władz DRK od czwartku potwierdzono 36 zgonów z powodu eboli oraz 56 nowych przypadków infekcji. Trwającą obecnie siedemnastą epidemię eboli w DRK od czasu wykrycia tej choroby w 1976 r., ogłoszono 15 maja, czyli prawie pół roku po poprzedniej, która oficjalnie zakończyła się pod koniec 2025 r.

Obecna epidemia rozprzestrzeniła się też na Ugandę, która graniczy z DRK na wysokości prowincji Ituri i Kiwu Północne.

W ciągu ostatnich 50 lat z powodu eboli w Afryce zmarło w sumie ponad 15 tys. osób. Najtragiczniejsza w skutkach była epidemia w DRK z lat 2018-2020, podczas której zmarło prawie 2,3 tys. osób.

Wirus ebola wywołuje silnie zakaźną, poważną chorobę, często kończącą się śmiercią. Rozprzestrzenia się on poprzez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami zakażonej osoby. 

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PAP |

dodane 18.07.2026 08:37

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA, EPIDEMIA, PAP, ZDROWIE

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