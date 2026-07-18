Irak podpisał dziesiątki umów z zachodnimi firmami naftowymi

Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta.

Rząd Iraku podpisał w piątek dziesiątki umów z zachodnimi firmami naftowymi, w tym pozwalających Bagdadowi na eksport ropy z pominięciem cieśniny Ormuz - przekazała agencja Reutera.

Irak i Syria podpisały umowę o współpracy w sprawie odbudowy nieczynnego od dawna rurociągu, biegnącego z bogatego w ropę regionu Kirkuk w północnym Iraku do syryjskiego portu Banijas nad Morzem Śródziemnym.

Iracka agencja prasowa poinformowała, że ten projekt zrealizuje amerykańska firma energetyczna Chevron.

Departament Stanu USA oświadczył, że rurociąg będzie miał początkową przepustowość 2 mln baryłek ropy naftowej dziennie. Amerykański resort dyplomacji nazwał to przedsięwzięcie "kluczowym korytarzem energetycznym, łączącym iracką produkcję ropy z śródziemnomorskimi rynkami eksportowymi".

Ambasador USA w Turcji Tom Barrack ogłosił, że w rezultacie powstanie projekt, "który sprawi, że cieśnina Ormuz stanie się kwestią drugorzędną".

Oprócz projektu rurociągu do Syrii, Chevron podpisał z Irakiem dwie inne umowy, których celem jest zwiększenie produkcji ropy naftowej.

Rząd Iraku zawarł również oficjalne porozumienie z firmą Starlink, należącą do SpaceX Elona Muska, w sprawie formalnego prowadzenia działalności w kraju - poinformowały irackie media państwowe.

Władze Iranu, położonego na północnym brzegu Zatoki Perskiej, zablokowały cieśninę Ormuz w pierwszych dniach wojny na Bliskim Wschodzie, rozpoczętej 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran.