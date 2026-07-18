JD Vance z bp. Barronem o polityce, dyplomacji i modlitwie  

Wiceprezydent USA JD Vance spotkał się z biskupem Robertem Barronem w ramach promocji swojej nowej książki „Communion: Finding My Way Back” („Komunia: w poszukiwaniu drogi powrotnej”). Rozmowa wybitnego teologa z politykiem wykroczyła poza standardowe ramy promocji literackiej. Poruszono tematy dyplomacji watykańskiej, sztucznej inteligencji, ekonomii oraz życia rodzinnego.

Najostrzejsze słowa wiceprezydenta padły pod adresem watykańskiej dyplomacji. Vance skrytykował hierarchów – w tym kard. Pietro Parolina i abp. Paula Gallaghera – za uciekanie w „dyplomatyczne frazesy” i „abstrakcje” podczas rozmów o migrantach. Polityk wyraził nadzieję, że podejście to zmieni się za pontyfikatu papieża Leona XIV, którego nazwał „genialnym i świętym człowiekiem”. Dodał, że liczy na merytoryczny dialog, nawet w obliczu spodziewanej krytyki działań administracji Donalda Trumpa w kwestii ochrony granic.

Wątki biograficzne zdominowały część poświęconą studiom Vance’a na Uniwersytecie Yale. Wiceprezydent wyznał, że panujący tam kult sukcesu i kwalifikacji uznał za destrukcyjny i pusty. W kontrze do tego przywołał tradycyjne wartości społeczności, w której dorastał. Wraz z bp. Barronem omówił mechanizmy tzw. pragnienia mimetycznego René Girarda, wskazując, że współczesne media społecznościowe błyskawicznie radykalizują ludzkie zachowania i podsycają konflikty.

W obszarze gospodarki Vance odwołał się do encykliki „Rerum novarum” Leona XIII. Stwierdził, że dokument ten celnie odrzuca zarówno marksistowski konflikt klasowy, jak i utopię liberalną. Według niego to właśnie społeczno-narodowe podejście do ekonomii odróżnia linię gospodarczą Donalda Trumpa od polityki z ery Ronalda Reagana. Amerykański wiceprezydent zarzucił jednocześnie obecnym elitom Partii Demokratycznej wrogość wobec religii, przypominając, że jego dziadkowie byli tradycyjnymi, wierzącymi Demokratami.

W finałowej części spotkania polityk odniósł się do wyzwań technologicznych i osobistych. Jako przykład kryzysu relacji międzyludzkich podał młodzież używającą ChatGPT do pisania wiadomości do swoich narzeczonych, wskazując, że realną alternatywą budującą więzi pozostaje Kościół. Vance opowiedział także o trudnościach w odbudowywaniu życia modlitewnego po latach ateizmu, przyznając, że w natłoku obowiązków w Białym Domu i przy małych dzieciach regularna modlitwa udaje mu się jedynie w 20 procentach przypadków.