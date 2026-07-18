info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Szwajcaria: 97 owiec zginęło od uderzenia pioruna w Alpach
rss newsletter facebook twitter

Szwajcaria: 97 owiec zginęło od uderzenia pioruna w Alpach

Wypas owiec  
Roman Koszowski /Foto Gość Wypas owiec
Zdjęcie ilustracyjne

Dziewięćdziesiąt siedem owiec, ponad połowa stada, zginęło od uderzenia pioruna w kantonie Valais w Alpach szwajcarskich - poinformowała agencja dpa. Przeżyło 80 zwierząt.

Do zdarzenia doszło w dolinie Binntal, na łące położonej na wysokości 2500 m n.p.m.

Gdy rozpętała się burza, owce zbiły się w ciasne stado na zamkniętym terenie. - W przeszłości owce nie były zamykane w zagrodach, jednak obecnie jest to konieczne, by chronić je przed atakami wilków - powiedział portalowi Swiss Info Kilian Schnydrig, poszkodowany hodowca owiec.

Służby musiały zwieźć zabite zwierzęta helikopterem.

Od kilku dni przez Szwajcarię przetaczają się gwałtowne burze, który zakończyły długą falę upałów. Służba meteorologiczna SRF Meteo zarejestrowała w czwartek 26 tys. uderzeń piorunów - powiadomiła dpa. (

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 18.07.2026 14:31

TAGI| KLĘSKA, PAP, RÓŻNE, SZWAJCARIA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Konie przepracowane? Bujda | Nasi rodacy poszkodowani w pożarze w Norwegii. Polski ksiądz z miejscowej parafii: Jesteśmy gotowi pomóc | Burze przeszły nad Dolnym Śląskiem | Rekordowe fale upałów zagrażają ponad 100 milionom Amerykanów | Analiza tragedii na Giewoncie pomoże ratować ofiary piorunów
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Nie sztuczna, tylko udawana

Andrzej Macura

Nie sztuczna, tylko udawana

Kto komu służy? Sztuczne inteligencje nam czy my im?

Do wszystkich (poszkodowanych?)

Katarzyna Solecka

Do wszystkich (poszkodowanych?)

Niby taka zwykła rzecz: kolejność, a ile potrafi narobić kłopotu (nawet przez szyk wyrazów w zdaniu).

Z sir Johnem Falstaffem do Ziemi Świętej

Piotr Drzyzga

Z sir Johnem Falstaffem do Ziemi Świętej

Albo chociaż na Jarmark św. Bartłomieja.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Wybory

Bez obywatelstwa, ale wyborcy

W stanie New Jersey ponad 6 tys. osób bez obywatelstwa USA zostało w minionych latach zarejestrowanych jako wyborcy.

Chatboty odstraszają, sklepy tracą klientów

Chatboty odstraszają, sklepy tracą klientów

Zbyt szybkie i niedopracowane wdrożenia AI uderzają w przychody sprzedawców.

Marco Rubio

Rubio: oddanie Iranowi kontroli nad Ormuzem byłoby groźnym precedensem

W kolejce na podobne rozwiązania czekają już inni.

Ołeksandr Syrski

Ukraina: Zmiany na szczytach, ale...

Ołeksandr Syrski odchodzi ze stanowiska głównodowodzącego, Mychajł Fedorowow nie chce innego stanowiska.

Fundacja św. Józefa KEP w pierwszym półroczu 2026 r. wydała na pomoc skrzywdzonym 1,2 mln zł

Fundacja św. Józefa KEP w pierwszym półroczu 2026 r. wydała na pomoc skrzywdzonym 1,2 mln zł

W pierwszym półroczu 2026 r. Fundacja św. Józefa KEP na bezpośrednią pomoc osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele i pomoc pośrednią, tj. wspieranie struktur i osób działających na rzecz skrzywdzonych, wydała blisko 1,2 mln zł.

Ocalały z zamachu na wyspie Utoya: czas nie leczy ran. Mija 15 lat od masakry

Ocalały z zamachu na wyspie Utoya: czas nie leczy ran. Mija 15 lat od masakry

Czas nie leczy ran, on zmienia ranionego człowieka; dziś inaczej przeżywam stres, inaczej tęsknię, stawiam inne pytania - powiedział PAP Magnus Haakonson, który ocalał z masakry na wyspie Utoya dokonanej 22 lipca 2011 r. przez prawicowego ekstremistę.

Ukryć się

Kryptowaluty coraz częściej wykorzystywane w finansowaniu przestępstw

Służby bezpieczeństwa państw mają problem.

Francja: Społecznościowe sieci nie dla dzieci

Francja: Społecznościowe sieci nie dla dzieci

Francja będzie pierwszym krajem w UE wprowadzającym ograniczenia wiekowe dla sieci społecznościowych.

Wołodymyr Zełenski i Ołeksandr Syrski

Nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy

Zełenski mianował Mychajła Drapatego nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych.

Ks. prof Andrzej Szostek

Zmarł ks. prof. Andrzej Szostek MIC

Był uczniem Karola Wojtyły. Miał 81 lat.

Andy Burnham

Dlaczego wybór katolika na premiera Wielkiej Brytanii ma wymiar historyczny

Jeszcze 200 lat temu byłoby niemożliwe.

Premier: lekarze zarobią do 76 800 zł - to szesnastokrotność płacy minimalnej

Premier: lekarze zarobią do 76 800 zł - to szesnastokrotność płacy minimalnej

Lekarze zarobią do 76 800 zł brutto po przyjęciu maksymalnej stawki godzinowej proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia - poinformował premier Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów. Dodał, że projekty ustaw ws. zmian w ochronie zdrowia trafią pod obrady Sejmu we wrześniu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.07.2026
« » Lipiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
14°C Środa
rano
21°C Środa
dzień
22°C Środa
wieczór
19°C Czwartek
noc
wiecej »
 