Szwajcaria: 97 owiec zginęło od uderzenia pioruna w Alpach

Dziewięćdziesiąt siedem owiec, ponad połowa stada, zginęło od uderzenia pioruna w kantonie Valais w Alpach szwajcarskich - poinformowała agencja dpa. Przeżyło 80 zwierząt.
Do zdarzenia doszło w dolinie Binntal, na łące położonej na wysokości 2500 m n.p.m.
Gdy rozpętała się burza, owce zbiły się w ciasne stado na zamkniętym terenie. - W przeszłości owce nie były zamykane w zagrodach, jednak obecnie jest to konieczne, by chronić je przed atakami wilków - powiedział portalowi Swiss Info Kilian Schnydrig, poszkodowany hodowca owiec.
Służby musiały zwieźć zabite zwierzęta helikopterem.
Od kilku dni przez Szwajcarię przetaczają się gwałtowne burze, który zakończyły długą falę upałów. Służba meteorologiczna SRF Meteo zarejestrowała w czwartek 26 tys. uderzeń piorunów - powiadomiła dpa. (
Niby taka zwykła rzecz: kolejność, a ile potrafi narobić kłopotu (nawet przez szyk wyrazów w zdaniu).
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Jeszcze 200 lat temu byłoby niemożliwe.
Lekarze zarobią do 76 800 zł brutto po przyjęciu maksymalnej stawki godzinowej proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia - poinformował premier Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów. Dodał, że projekty ustaw ws. zmian w ochronie zdrowia trafią pod obrady Sejmu we wrześniu.