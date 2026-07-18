Szef parlamentarnej frakcji CDU/CSU Jens Spahn podał się w sobotę do dymisji w obliczu narastającej krytyki i kontrowersji związanych ze skorzystaniem przez chadeckiego polityka i jego "męża" z usług surogatki.
Jak podała agencja dpa, do dymisji wezwał wcześniej Spahna lider chadeków, kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
Spahn i jego "mąż" poinformowali w środę, że zostali rodzicami. Dziecko urodziła surogatka w USA. Informacja ta trafiła na pierwszą stronę tabloidu "Bild" i wywołała w Niemczech gorącą debatę na temat surogacji oraz podwójnych standardów. Macierzyństwo zastępcze jest w Niemczech zakazane. Z powodów etycznych jego legalizacji sprzeciwia się CDU, a w przeszłości sam Spahn, który mówił, że jako chrześcijanin nie może tego zaakceptować.
Za decyzję o skorzystaniu z usług matki zastępczej na lidera klubu CDU/CSU spadła szeroka krytyka. Głosy wzywające go do dymisji pojawiły się także wśród wpływowych polityków chadeckich.
"W ostatnich dniach uświadomiłem sobie, że mojego osobistego szczęścia, jakim jest założenie rodziny wspólnie z moim mężem oraz zostanie ojcem, nie da się pogodzić z pełnioną przeze mnie funkcją polityczną" - napisał Spahn w piśmie do członków klubu CDU/CSU. Z treścią dokumentu zapoznała się agencja dpa.
Spahn skrytykował w piśmie "narastającą bezwzględność w debacie publicznej", dodając, że "w ostatnich dniach stało się dla niego coraz bardziej oczywiste, że jego rodzina jest dla niego najważniejsza".
Do czasu wyboru następcy Spahna obowiązki przewodniczącego frakcji CDU/CSU przejmie Alexander Hoffmann z CSU.
46-letni Spahn to wpływowy polityk CDU, zasiadający w Bundestagu od 2002 r. W latach 2018-21 był ministrem zdrowia, a od maja 2025 r. kierował parlamentarną frakcją chadeków.
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