Święcenia diakona stałego na oddziale intensywnej terapii

Arcybiskup metropolita Katanii Luigi Renna udzielił 15 lipca święceń diakonatu przebywającemu na oddziale intensywnej terapii Pino Cannavò.
Cannavò ukończył pomyślnie formację przygotowującą do diakonatu i miał otrzymać święcenia 13 marca w swojej parafii. Na przeszkodzie stanęła jednak poważna choroba.
W skromnej uroczystosci święceń udział wzięła żona diakona Maria Rita i ich dwoje dzieci.
W krótkiej homilii arcybiskup przypomniał słowa Ewangelii według św. Jana: "A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa". Dodał, że nowo wyświęcony diakon doświadcza relacji z Chrystusem na krzyżu swego szpitalnego łóżka, głosząc Ewangelię poprzez swoje przylgnięcie do Pana nawet w cierpieniu.
Niby taka zwykła rzecz: kolejność, a ile potrafi narobić kłopotu (nawet przez szyk wyrazów w zdaniu).
Diecezja Rockville Centre oraz cztery zgromadzenia zakonne wniosły pozew przeciwko prokuratorowi generalnemu i komisarzowi ds. zdrowia stanu Nowy Jork, kwestionując ustawę legalizującą samobójstwo wspomagane przez lekarza. Zdaniem powodów nowe przepisy zmuszają katolickie placówki do działań sprzecznych z ich zasadami wiary i naruszają konstytucyjne gwarancje wolności religijnej oraz wolności słowa.
Luka w tegorocznym budżecie NFZ wynosi ok. 14 mld zł - poinformował we wtorek prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Dodał, że mowa o środkach, które pozwoliłyby zapłacić za świadczenia wykonane ponad wartość umowy.
Pokój jest darem Zmartwychwstałego, ale potrzebuje też ludzi sumienia – pisze Leon XIV w przedmowie do antologii jego tekstów na temat pokoju. Przytacza historię radzieckiego oficera, który w 1983 r. uchronił świat przed wybuchem wojny jądrowej, ponieważ zignorował błędną, jak się potem okazało, sygnalizację o amerykańskim ataku. Świat, w którym decyzję podejmowałyby maszyny, byłby przerażający – pisze Papież.
49 tys. wniosków o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji.
Oszuści coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji.
W pobliżu miejscowości Opatovac.
Ziemia w Hiszpanii zadrżała trzy razy podczas transmisji finałowego meczu tegorocznego mundialu, co pokazały rozmieszczone w całym kraju sejsmografy. Powodem zjawiska były reakcje milionów kibiców - poinformowała w poniedziałek hiszpańska Wyższa Rada Badań Naukowych (CSIC).
Słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan, dwukrotny zdobywca Złotej Piłki (1978, 1979), zmarł na raka w wieku 75 lat - poinformowała w poniedziałek jego rodzina.