info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Święcenia diakona stałego na oddziale intensywnej terapii
rss newsletter facebook twitter

Święcenia diakona stałego na oddziale intensywnej terapii

Arcybiskup metropolita Katanii Luigi Renna udzielił 15 lipca święceń diakonatu przebywającemu na oddziale intensywnej terapii Pino Cannavò.

Cannavò ukończył pomyślnie formację przygotowującą do diakonatu i miał otrzymać święcenia 13 marca w swojej parafii. Na przeszkodzie stanęła jednak poważna choroba.

W skromnej uroczystosci święceń udział wzięła żona diakona Maria Rita i ich dwoje dzieci.

W krótkiej homilii arcybiskup przypomniał słowa Ewangelii według św. Jana: "A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa". Dodał, że nowo wyświęcony diakon doświadcza relacji z Chrystusem na krzyżu swego szpitalnego łóżka, głosząc Ewangelię poprzez swoje przylgnięcie do Pana nawet w cierpieniu.

Lourdes: Pięć dni, które zmieniły włoską licealistkę

VATICANNEWS.VA DODANE 18.07.2026 AKTUALIZACJA 20.07.2026

Lourdes: Pięć dni, które zmieniły włoską licealistkę

Osiemnastoletnia Ginevra Maria Ceriani pojechała do Lourdes, by pomagać chorym. Sama niedługo wcześniej przeszła operację i spędziła trzy miesiące w łóżku - opowiada Vatican News. Z francuskiego sanktuarium wróciła z przekonaniem, że otrzymała znacznie więcej, niż zdołała dać innym. „Miałam wrażenie, że przeżyłam sto żyć w pięć dni” – mówi mediom watykańskim uczennica liceum w Busto Arsizio w Lombardii. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

Jarosław Dudała

GOSC.PL |

dodane 18.07.2026 17:05

TAGI| DIAKONAT STAŁY

PRZECZYTAJ TAKŻE
Lourdes: Pięć dni, które zmieniły włoską licealistkę | Diakonat stały w USA: Rok 2025 był rekordowy | Papież do diakonów: Łączcie Eucharystię z codziennym życiem ludzi | Rzym: Jubileusz Diakonów Stałych. Dwóch Polaków przyjmie święcenia diakonatu w bazylice watykańskiej | W Zielonej Górze powstał Diecezjalny Ośrodek Formacji Diakonów Stałych | W archidiecezji gdańskiej będą diakoni stali | Diakonat stały – od lat szybko wzrasta w Kościele w Polsce | Pustoszejące seminaria i księża „globtroterzy” | Wkrótce spotkanie dotyczące diakonatu stałego w Polsce | Służba diakonów stałych jest coraz bardziej potrzebna | Niczym pierwszych siedmiu
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Do wszystkich (poszkodowanych?)

Katarzyna Solecka

Do wszystkich (poszkodowanych?)

Niby taka zwykła rzecz: kolejność, a ile potrafi narobić kłopotu (nawet przez szyk wyrazów w zdaniu).

Z sir Johnem Falstaffem do Ziemi Świętej

Piotr Drzyzga

Z sir Johnem Falstaffem do Ziemi Świętej

Albo chociaż na Jarmark św. Bartłomieja.

Król szosy?

ks. Leszek Smoliński

Król szosy?

Istnieje pewne niezwykłe zjawisko. Wystarczy zamknąć drzwi samochodu, przekręcić kluczyk i człowiek przechodzi zadziwiającą metamorfozę.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Katolicy pozywają stan Nowy Jork za ustawę o wspomaganym samobójstwie

Katolicy pozywają stan Nowy Jork za ustawę o wspomaganym samobójstwie

Diecezja Rockville Centre oraz cztery zgromadzenia zakonne wniosły pozew przeciwko prokuratorowi generalnemu i komisarzowi ds. zdrowia stanu Nowy Jork, kwestionując ustawę legalizującą samobójstwo wspomagane przez lekarza. Zdaniem powodów nowe przepisy zmuszają katolickie placówki do działań sprzecznych z ich zasadami wiary i naruszają konstytucyjne gwarancje wolności religijnej oraz wolności słowa.

Prezes NFZ: luka w tegorocznym budżecie wynosi 14 mld zł

Prezes NFZ: luka w tegorocznym budżecie wynosi 14 mld zł

Luka w tegorocznym budżecie NFZ wynosi ok. 14 mld zł - poinformował we wtorek prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Dodał, że mowa o środkach, które pozwoliłyby zapłacić za świadczenia wykonane ponad wartość umowy.

Papież: Pokój jest darem Boga, ale potrzebuje ludzi sumienia

Papież: Pokój jest darem Boga, ale potrzebuje ludzi sumienia

Pokój jest darem Zmartwychwstałego, ale potrzebuje też ludzi sumienia – pisze Leon XIV w przedmowie do antologii jego tekstów na temat pokoju. Przytacza historię radzieckiego oficera, który w 1983 r. uchronił świat przed wybuchem wojny jądrowej, ponieważ zignorował błędną, jak się potem okazało, sygnalizację o amerykańskim ataku. Świat, w którym decyzję podejmowałyby maszyny, byłby przerażający – pisze Papież.

W szkole

"DGP": tysiące wakatów w szkołach

49 tys. wniosków o zgodę na zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji.

"Rz": AI ułatwia wyłudzenia ubezpieczeniowe

"Rz": AI ułatwia wyłudzenia ubezpieczeniowe

Oszuści coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji.

ONZ: MFW zatwierdził kolejną transzę pomocy dla Ukrainy

ONZ: MFW zatwierdził kolejną transzę pomocy dla Ukrainy

Chodzi o blisko 700 mln dolarów

USA/Media: szef FBI jesienią planuje udać się do Rosji

USA/Media: szef FBI jesienią planuje udać się do Rosji

Nie jest znany program wizyty.

Zakończyła się kolejna noc ataków na Iran

Zakończyła się kolejna noc ataków na Iran

Uderzenia prowadzono przez pięć godzin.

Chorwacja: Spadek poziomu wody w Dunaju odsłonił statek, który zatonął 90 lat temu

Chorwacja: Spadek poziomu wody w Dunaju odsłonił statek, który zatonął 90 lat temu

W pobliżu miejscowości Opatovac.

Sejsmografy wskazały, że ziemia w Hiszpanii zadrżała trzykrotnie podczas finału mundialu

Sejsmografy wskazały, że ziemia w Hiszpanii zadrżała trzykrotnie podczas finału mundialu

Ziemia w Hiszpanii zadrżała trzy razy podczas transmisji finałowego meczu tegorocznego mundialu, co pokazały rozmieszczone w całym kraju sejsmografy. Powodem zjawiska były reakcje milionów kibiców - poinformowała w poniedziałek hiszpańska Wyższa Rada Badań Naukowych (CSIC).

Zmarł słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan

Zmarł słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan

Słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan, dwukrotny zdobywca Złotej Piłki (1978, 1979), zmarł na raka w wieku 75 lat - poinformowała w poniedziałek jego rodzina.

Andy Burnham nowym premierem Wielkiej Brytanii, Keir Starmer żegna się z Downing Street

Andy Burnham nowym premierem Wielkiej Brytanii, Keir Starmer żegna się z Downing Street

Po krótkiej rozmowie z królem Karolem III Burnham otrzymał zgodę na utworzenie rządu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 21.07.2026
« » Lipiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
19°C Wtorek
dzień
19°C Wtorek
wieczór
17°C Środa
noc
15°C Środa
rano
wiecej »
 