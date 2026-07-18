Święcenia diakona stałego na oddziale intensywnej terapii

Cannavò ukończył pomyślnie formację przygotowującą do diakonatu i miał otrzymać święcenia 13 marca w swojej parafii. Na przeszkodzie stanęła jednak poważna choroba.

W skromnej uroczystosci święceń udział wzięła żona diakona Maria Rita i ich dwoje dzieci.

W krótkiej homilii arcybiskup przypomniał słowa Ewangelii według św. Jana: "A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa". Dodał, że nowo wyświęcony diakon doświadcza relacji z Chrystusem na krzyżu swego szpitalnego łóżka, głosząc Ewangelię poprzez swoje przylgnięcie do Pana nawet w cierpieniu.