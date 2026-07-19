Botswana/Rząd: nasi obywatele są zmuszani do walki z Ukrainą  

Ministerstwo Stosunków Międzynarodowych Botswany poinformowało w sobotę, że coraz więcej jej obywateli jest wabionych ofertami pracy i zmuszanych do walki po stronie Rosji w wojnie z Ukrainą.

W sobotnim oświadczeniu, opublikowanym przez Bloomberg, ministerstwo ostrzegło obywateli Botswany przed przyjmowaniem ofert pracy bez uprzedniego sprawdzenia ich autentyczności. Według ministerstwa, wielu z nich jest wabionych za granicę podstępem, a następnie zmuszanych do udziału w działaniach wojennych przeciwko Ukrainie.

W oświadczeniu czytamy: "Liczba Botswańczyków wprowadzanych w błąd w sprawie takich ustaleń rośnie w alarmującym tempie".

Ministerstwo dodało, że "nadal otrzymuje rozpaczliwe telefony od Botswańczyków, którzy już znajdują się na linii frontu, opisujące niebezpieczne warunki, w jakich się znaleźli".

Bloomberg odnotowuje, że osoby, które rekrutowały Afrykanów do udziału w wojnie Rosji z Ukrainą, zostały aresztowane i oskarżone min. w Kenii i RPA.

W lutym raport Inpact, organizacji non-profit realizującej program "All Eyes On Wagner", ujawnił, że co najmniej 316 Afrykanów zginęło w walce z Ukrainą, z których wielu miało minimalne przeszkolenie wojskowe. Kenia poinformowała, że 1000 jej obywateli zostało zwerbowanych przez Rosję.(PAP)

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