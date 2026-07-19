Botswana/Rząd: nasi obywatele są zmuszani do walki z Ukrainą  

Ministerstwo Stosunków Międzynarodowych Botswany poinformowało w sobotę, że coraz więcej jej obywateli jest wabionych ofertami pracy i zmuszanych do walki po stronie Rosji w wojnie z Ukrainą.
W sobotnim oświadczeniu, opublikowanym przez Bloomberg, ministerstwo ostrzegło obywateli Botswany przed przyjmowaniem ofert pracy bez uprzedniego sprawdzenia ich autentyczności. Według ministerstwa, wielu z nich jest wabionych za granicę podstępem, a następnie zmuszanych do udziału w działaniach wojennych przeciwko Ukrainie.
W oświadczeniu czytamy: "Liczba Botswańczyków wprowadzanych w błąd w sprawie takich ustaleń rośnie w alarmującym tempie".
Ministerstwo dodało, że "nadal otrzymuje rozpaczliwe telefony od Botswańczyków, którzy już znajdują się na linii frontu, opisujące niebezpieczne warunki, w jakich się znaleźli".
Bloomberg odnotowuje, że osoby, które rekrutowały Afrykanów do udziału w wojnie Rosji z Ukrainą, zostały aresztowane i oskarżone min. w Kenii i RPA.
W lutym raport Inpact, organizacji non-profit realizującej program "All Eyes On Wagner", ujawnił, że co najmniej 316 Afrykanów zginęło w walce z Ukrainą, z których wielu miało minimalne przeszkolenie wojskowe. Kenia poinformowała, że 1000 jej obywateli zostało zwerbowanych przez Rosję.(PAP)
wr/
Niby taka zwykła rzecz: kolejność, a ile potrafi narobić kłopotu (nawet przez szyk wyrazów w zdaniu).
W stanie New Jersey ponad 6 tys. osób bez obywatelstwa USA zostało w minionych latach zarejestrowanych jako wyborcy.
Zbyt szybkie i niedopracowane wdrożenia AI uderzają w przychody sprzedawców.
W kolejce na podobne rozwiązania czekają już inni.
Ołeksandr Syrski odchodzi ze stanowiska głównodowodzącego, Mychajł Fedorowow nie chce innego stanowiska.
W pierwszym półroczu 2026 r. Fundacja św. Józefa KEP na bezpośrednią pomoc osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele i pomoc pośrednią, tj. wspieranie struktur i osób działających na rzecz skrzywdzonych, wydała blisko 1,2 mln zł.
Czas nie leczy ran, on zmienia ranionego człowieka; dziś inaczej przeżywam stres, inaczej tęsknię, stawiam inne pytania - powiedział PAP Magnus Haakonson, który ocalał z masakry na wyspie Utoya dokonanej 22 lipca 2011 r. przez prawicowego ekstremistę.
Służby bezpieczeństwa państw mają problem.
Francja będzie pierwszym krajem w UE wprowadzającym ograniczenia wiekowe dla sieci społecznościowych.
Zełenski mianował Mychajła Drapatego nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych.
Jeszcze 200 lat temu byłoby niemożliwe.
Lekarze zarobią do 76 800 zł brutto po przyjęciu maksymalnej stawki godzinowej proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia - poinformował premier Donald Tusk przed wtorkowym posiedzeniem Rady Ministrów. Dodał, że projekty ustaw ws. zmian w ochronie zdrowia trafią pod obrady Sejmu we wrześniu.