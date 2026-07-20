USA: Rodzina Vance'ów powitała na świecie kolejnego syna

A miało być albo - albo.

Wiceprezydent USA J.D. Vance i jego żona Usha powitali w niedzielę na świecie kolejnego syna - wynika z opublikowanego przez nich komunikatu.

"Z radością ogłaszamy, że dziś rano urodził się nasz synek, Alec Neel Vance. Usha i dziecko czują się dobrze i są zdrowi, a nasze dzieci są przeszczęśliwe, że mogą poznać swojego młodszego braciszka" - głosi oświadczenie.

Alec jest czwartym dzieckiem w rodzinie Vance'ów. Starsze rodzeństwo - w wieku od czterech do dziewięciu lat - to synowie Ewan i Vivek oraz córka Mirabel.

40-letnia Usha Vance jest pierwszą kobietą od lat 70. XIX wieku, która urodziła dziecko w czasie, gdy jej mąż pełni urząd wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych - zauważyła stacja NBC News.

W marcu Vance, który może ubiegać się o urząd prezydenta w 2028 roku, powiedział, że przekonywał swoją żonę do kolejnego dziecka.

- Pamiętam, gdy zdecydowaliśmy się kandydować na urząd wiceprezydenta. Powiedziałem wtedy do żony: "Kochanie, naprawdę chciałbym, żebyśmy mieli czwarte dziecko". A ona odpowiedziała: "Cóż, możesz zostać wiceprezydentem albo mieć czwarte dziecko" - wspominał Vance.

- Ale, panie i panowie, potrafię przekonywać, bo udało mi się osiągnąć jedno i drugie - dodał, cytowany przez NBC News.

W rozmowie z tą telewizją druga dama USA przyznała, że do kolejnego dziecka przekonał ją mąż. Dodała jednak, że "nigdy całkowicie nie wykluczała takiej możliwości".

Para poznała się podczas studiów w Yale Law School. Pobrali się w 2014 r. w Kentucky.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska