Wenezuela: Już ponad 5,2 tys. ofiar trzęsień ziemi

Co najmniej 5208 osób zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę 24 czerwca - ogłosił w niedzielę przewodniczący tamtejszego parlamentu Jorge Rodriguez. Liczba osób przebywających w obozach przejściowych zbliża się do 24 tysięcy.

W sobotę wenezuelskie władze informowały o 5119 ofiarach śmiertelnych.

W najnowszym bilansie, opublikowanym przez Rodrigueza na platformie Telegram, liczba rannych nie zmieniła się i wynosi 16 740 osób. Według bilansu 17,9 tys. osób straciło dach nad głową, a w 107 funkcjonujących w kraju obozach przejściowych przebywa 23,8 tys. osób.

Przewodniczący parlamentu podał, że po trzęsieniach uratowano 6462 osoby. Państwowa wenezuelska organizacja Mision Nevado informowała natomiast wcześniej w tym tygodniu, że po kataklizmie uratowanych zostało również prawie 650 psów i kotów.

Niezależny wenezuelski portal El Nacional potwierdził w niedzielę wcześniejsze doniesienia, że władze Wenezueli przewoziły gruz z zawalonych budynków na wybrzeże, a część odpadów wpadła do morza. Według obrońców przyrody może to doprowadzić do zanieczyszczenia wód - podał El Nacional.

Portal zaznaczył przy tym, że wenezuelskie władze i przedstawiciele ONZ zaprzeczają, by gruz zrzucany był bezpośrednio do morza. Minister ds. robót publicznych Juan Ramirez Luces przekonywał, że odpady są składowane na wybrzeżu tymczasowo.

Istnieją obawy, że rzeczywisty bilans ofiar śmiertelnych kataklizmu może być znacznie wyższy niż wynika z publikowanych obecnie oficjalnych danych. Na jednej z nieoficjalnych stron internetowych gromadzących zgłoszenia o osobach poszukiwanych, z którymi po podwójnym trzęsieniu ziemi utracono kontakt, znajduje się prawie 30 tys. nazwisk.