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Rosja: ponad 400 ukraińskich dronów w rejonie Moskwy

Według mera Moskwy większość została zestrzelona.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin poinformował w poniedziałek rano w komunikatorze Telegram, że siły ukraińskie wystrzeliły ostatniej nocy ponad 400 dronów w kierunku stolicy Rosji i obwodu moskiewskiego. Według Sobianina większość bezzałogowców została zestrzelona.

"Ponad 400 wrogich dronów skierowało się w kierunku obwodu moskiewskiego. Większość z nich została zneutralizowana przez siły obrony powietrznej, gdy znajdowały się jeszcze daleko od miasta. Osiemdziesiąt pięć zostało zniszczonych w miarę zbliżania się do Moskwy" - napisał Sobianin.

Szpital w podmoskiewskim Domodiedowie poinformował, że przyjął sześć osób, które doznały obrażeń w wyniku eksplozji. Nie przekazano jednak jednoznacznie, czy urazy były związane z atakiem dronów. W Domodiedowie znajduje się jedno z międzynarodowych stołecznych lotnisk.

Gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobjow powiadomił o zniszczeniach w Domodiedowie, Podolsku i Odincowie, wspominając o zniszczeniach prywatnych domów i infrastruktury cywilnej spowodowanych atakami dronów. Dodał, że jedna osoba została ranna w wyniku pożaru prywatnego domu, a druga na autostradzie.

AFP przypomniała, że w nocy z soboty na niedzielę Kijów stał się celem intensywnego rosyjskiego ataku rakietowego, w którym zginęła jedna osoba, a 16 zostało rannych.

W ostatnich miesiącach Ukraina zintensyfikowała ataki na Rosję. Władze w Kijowie podkreślają, że głównym celem jest rosyjska infrastruktura petrochemiczna. Zniszczenia w niej ograniczają możliwości finansowania działań wojennych Rosji przeciwko Ukrainie - podkreśliła AFP. 

***

- Co najmniej dwie osoby zginęły, a ponad 40 zostało rannych w rosyjskim ataku powietrznym na miasto Zaporoże na południowym wschodzie Ukrainy -  poinformowały w nocy z niedzieli na poniedziałek ukraińskie służby ratunkowe na Telegramie.

Według doniesień ukraińskich mediów rosyjskie wojsko zaatakowało miasto kierowanymi bombami lotniczymi. Trafiony został m.in. pięciopiętrowy budynek mieszkalny. Całkowicie zniszczone zostały dwie kondygnacje.

Miasto Zaporoże znajduje się nieco ponad 20 kilometrów od linii frontu

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PAP |

dodane 20.07.2026 08:08

TAGI| PAP, ROSJA, UKRAINA, WOJNA

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