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10 zabitych po rosyjskim ataku na turecki statek na Morzu Czarnym

10 zabitych po rosyjskim ataku na turecki statek na Morzu Czarnym  

Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na statek przewożący zboże wzrosła do dziesięciu - podała w poniedziałek agencja Reutera powołując się na ukraińskie władze portowe. Do ostrzału statku Golden Leo pływającego pod banderą Gwinei Bissau doszło w niedzielę na Morzu Czarnym w pobliżu Odessy.

Wcześniej informowano, że zginęło sześć osób, cztery uznano za zaginione, a osiem - za uratowane.

Wśród załogi statku Golden Leo, należącego do tureckiej firmy i przewożącego zboże, znajdowali się obywatele Syrii i Indii - dodał Reuters.

W niedzielnym oświadczeniu Marynarka Wojenna Ukrainy podkreśliła, że "atak na cywilną jednostkę, która nie stanowiła żadnego zagrożenia, jest aktem terroru wymierzonym w cywilną żeglugę i naruszeniem norm prawa międzynarodowego"

Odessa i inne ukraińskie porty położone nad Morzem Czarnym są regularnie celami ataków rosyjskich dronów oraz pocisków manewrujących i balistycznych. Do poprzedniego ataku na infrastrukturę portową Odessy doszło w piątek. Rosja regularnie ostrzeliwuje też statki, w tym zwłaszcza transportujące zboża. Eksport zbóż drogą morską jest ważnym źródłem dochodów dla ukraińskiej gospodarki.

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PAP |

dodane 20.07.2026 11:14

TAGI| PAP, ROSJA, UKRAINA, WOJNA, ŻEGLUGA

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