10 zabitych po rosyjskim ataku na turecki statek na Morzu Czarnym  

Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na statek przewożący zboże wzrosła do dziesięciu - podała w poniedziałek agencja Reutera powołując się na ukraińskie władze portowe. Do ostrzału statku Golden Leo pływającego pod banderą Gwinei Bissau doszło w niedzielę na Morzu Czarnym w pobliżu Odessy.
Wcześniej informowano, że zginęło sześć osób, cztery uznano za zaginione, a osiem - za uratowane.
Wśród załogi statku Golden Leo, należącego do tureckiej firmy i przewożącego zboże, znajdowali się obywatele Syrii i Indii - dodał Reuters.
W niedzielnym oświadczeniu Marynarka Wojenna Ukrainy podkreśliła, że "atak na cywilną jednostkę, która nie stanowiła żadnego zagrożenia, jest aktem terroru wymierzonym w cywilną żeglugę i naruszeniem norm prawa międzynarodowego"
Odessa i inne ukraińskie porty położone nad Morzem Czarnym są regularnie celami ataków rosyjskich dronów oraz pocisków manewrujących i balistycznych. Do poprzedniego ataku na infrastrukturę portową Odessy doszło w piątek. Rosja regularnie ostrzeliwuje też statki, w tym zwłaszcza transportujące zboża. Eksport zbóż drogą morską jest ważnym źródłem dochodów dla ukraińskiej gospodarki.
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