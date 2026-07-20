10 zabitych po rosyjskim ataku na turecki statek na Morzu Czarnym  

Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na statek przewożący zboże wzrosła do dziesięciu - podała w poniedziałek agencja Reutera powołując się na ukraińskie władze portowe. Do ostrzału statku Golden Leo pływającego pod banderą Gwinei Bissau doszło w niedzielę na Morzu Czarnym w pobliżu Odessy.

Wcześniej informowano, że zginęło sześć osób, cztery uznano za zaginione, a osiem - za uratowane.

Wśród załogi statku Golden Leo, należącego do tureckiej firmy i przewożącego zboże, znajdowali się obywatele Syrii i Indii - dodał Reuters.

W niedzielnym oświadczeniu Marynarka Wojenna Ukrainy podkreśliła, że "atak na cywilną jednostkę, która nie stanowiła żadnego zagrożenia, jest aktem terroru wymierzonym w cywilną żeglugę i naruszeniem norm prawa międzynarodowego"

Odessa i inne ukraińskie porty położone nad Morzem Czarnym są regularnie celami ataków rosyjskich dronów oraz pocisków manewrujących i balistycznych. Do poprzedniego ataku na infrastrukturę portową Odessy doszło w piątek. Rosja regularnie ostrzeliwuje też statki, w tym zwłaszcza transportujące zboża. Eksport zbóż drogą morską jest ważnym źródłem dochodów dla ukraińskiej gospodarki.