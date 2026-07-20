Co najmniej 24 uczniów szkoły podstawowej King David Junior School w Ndejje zginęło w tragicznym wypadku autobusu w dystrykcie Kapchorwa we wschodniej Ugandzie. Wśród ofiar jest również dyrektor szkoły. Sześciu zabitych nadal nie zostało zidentyfikowanych.

Dzieci wracały ze szkolnej wycieczki do wodospadów Sipi. Do tragedii doszło około godziny 20.00 we wsi Chekwatit, na terenie parafii Kimawa w podhrabstwie Kawowo.

Autobus należał do prywatnej firmy transportowej. Według wstępnych ustaleń policji kierowca stracił panowanie nad pojazdem, który zjechał z drogi i rozbił się. Na pokładzie znajdowało się ponad sto dzieci.

Ponad 80 rannych uczniów zostało przewiezionych do okolicznych szpitali. Spośród poszkodowanych 23 osoby nadal przebywają w szpitalu w Kapchorwa.

To kolejny tragiczny wypadek z udziałem szkolnego autobusu w Ugandzie w ostatnich miesiącach.

Kilka dni wcześniej autobus należący do Amuria High School, przewożący uczniów St. Paul Secondary School z Katakwi, zderzył się z zaparkowaną ciężarówką. W tamtym zdarzeniu zginął kierowca autobusu.

W maju śmierć poniósł także konduktor autobusu Gulu Secondary School, który przewoził uczniów do Jinji na wycieczkę edukacyjną. Do wypadku doszło w miejscowości Kigumba.

Z kolei w ubiegłym tygodniu jedna osoba zginęła, a kilku uczniów zostało rannych, gdy autobus przewożący młodzież z Mwebaza High School w Kakiri do dystryktu Jinja zderzył się z pociągiem we wsi Namumira-Bukasa w dystrykcie Mukono.

W reakcji na serię tragicznych zdarzeń ugandyjskie Ministerstwo Edukacji i Sportu nakazało w piątek natychmiastowe zawieszenie wszystkich szkolnych wycieczek na terenie kraju. Decyzja ma umożliwić przeprowadzenie „kompleksowego dochodzenia w sprawie okoliczności ostatnich wypadków z udziałem uczniów”.

Policja zapowiedziała również, że będzie zapewniać eskorty dla autobusów szkolnych, aby zagwarantować bezpieczny powrót uczniów do swoich placówek.

Uganda od lat należy do państw o jednym z najgorszych wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego na świecie. Do tragicznych wypadków często przyczyniają się zły stan techniczny pojazdów, fatalna infrastruktura drogowa oraz nadmierna prędkość.