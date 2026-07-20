Zmarł słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan  

Słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan, dwukrotny zdobywca Złotej Piłki (1978, 1979), zmarł na raka w wieku 75 lat - poinformowała w poniedziałek jego rodzina.
„Z ogromnym smutkiem informujemy, że Kevin Keegan odszedł w wieku 75 lat (...). Był kochanym mężem, ojcem i dziadkiem. Rodzina pragnie podziękować wspaniałemu zespołowi medycznemu za wsparcie” – napisała rodzina piłkarza w oświadczeniu, cytowanym przez Sky Sports.
Keegan był jednym z najlepszych napastników swojego pokolenia. Zdobył z Liverpoolem Puchar Europy w 1977 roku, dwukrotnie Puchar UEFA (1973, 1976), a także Puchar Anglii i trzy tytuły mistrza kraju.
Sukcesy odnosił również z Hamburgerem SV, z którym wywalczył mistrzostwo RFN w 1979 roku oraz dotarł do finału Pucharu Europy w 1980.
W latach 1972-1982 rozegrał 63 mecze w reprezentacji Anglii, zdobywając 21 bramek. W 31 z nich pełnił rolę kapitana.
Jako trener prowadził m.in. reprezentację Anglii (1999-2000) oraz Manchester City (2001-2005).
Keegan był jedynym Anglikiem dwukrotnie wyróżnionym Złotą Piłką. Magazyn „France Football” uznał go za najlepszego piłkarza Europy w 1978 i 1979 roku.
Był nazywany „Królem Kevem” oraz „Potężna Myszą” (Mighty Mouse) ze względu na ogromną waleczność przy stosunkowo niskim wzroście (173 cm). Do tego drugiego przydomka nawiązał Liverpool w pożegnalnym wpisie na portalu X: „Nasza »Potężna Myszko«, twoje dziedzictwo w Liverpoolu na zawsze zapisze się w historii”.
Keegana pożegnał również klub Newcastle United, w którym występował jako zawodnik, natomiast jako trener wprowadził do ekstraklasy w 1993 roku, a trzy lata później wywalczył wicemistrzostwo Anglii.
„Jesteśmy zdruzgotani wiadomością o śmierci Kevina Keegana, jednej z najbardziej kultowych, wpływowych i uwielbianych postaci w historii naszego klubu. Jako piłkarz, wniósł na St. James’ Park światowej klasy talent, ambicję i wiarę, pomagając zmienić postrzeganie tego, czym może być Newcastle United. Jako menedżer rozpalił nasze miasto. Kevin dał kibicom nadzieję i dumę, prowadząc drużynę, której styl, duch i pasja urzekły kibiców na całym świecie. Był kimś o wiele więcej niż tylko gwiazdą show-biznesu” - napisano w oświadczeniu klubu.
Jeden z najbardziej znanych podopiecznych Keegana w Newcastle, napastnik Alan Shearer, dodał na portalu X: „Mój bohater. Mój menedżer. Mój przyjaciel. Śpij spokojnie, szefie”.
Niby taka zwykła rzecz: kolejność, a ile potrafi narobić kłopotu (nawet przez szyk wyrazów w zdaniu).
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