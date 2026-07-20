info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Zmarł słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan
rss newsletter facebook twitter

Zmarł słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan

Zmarł słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan  
PAP/EPA/LINDSEY PARNABY Kevin Keegan

Słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan, dwukrotny zdobywca Złotej Piłki (1978, 1979), zmarł na raka w wieku 75 lat - poinformowała w poniedziałek jego rodzina.

„Z ogromnym smutkiem informujemy, że Kevin Keegan odszedł w wieku 75 lat (...). Był kochanym mężem, ojcem i dziadkiem. Rodzina pragnie podziękować wspaniałemu zespołowi medycznemu za wsparcie” – napisała rodzina piłkarza w oświadczeniu, cytowanym przez Sky Sports.

Keegan był jednym z najlepszych napastników swojego pokolenia. Zdobył z Liverpoolem Puchar Europy w 1977 roku, dwukrotnie Puchar UEFA (1973, 1976), a także Puchar Anglii i trzy tytuły mistrza kraju.

Sukcesy odnosił również z Hamburgerem SV, z którym wywalczył mistrzostwo RFN w 1979 roku oraz dotarł do finału Pucharu Europy w 1980.

W latach 1972-1982 rozegrał 63 mecze w reprezentacji Anglii, zdobywając 21 bramek. W 31 z nich pełnił rolę kapitana.

Jako trener prowadził m.in. reprezentację Anglii (1999-2000) oraz Manchester City (2001-2005).

Keegan był jedynym Anglikiem dwukrotnie wyróżnionym Złotą Piłką. Magazyn „France Football” uznał go za najlepszego piłkarza Europy w 1978 i 1979 roku.

Był nazywany „Królem Kevem” oraz „Potężna Myszą” (Mighty Mouse) ze względu na ogromną waleczność przy stosunkowo niskim wzroście (173 cm). Do tego drugiego przydomka nawiązał Liverpool w pożegnalnym wpisie na portalu X: „Nasza »Potężna Myszko«, twoje dziedzictwo w Liverpoolu na zawsze zapisze się w historii”.

Keegana pożegnał również klub Newcastle United, w którym występował jako zawodnik, natomiast jako trener wprowadził do ekstraklasy w 1993 roku, a trzy lata później wywalczył wicemistrzostwo Anglii.

„Jesteśmy zdruzgotani wiadomością o śmierci Kevina Keegana, jednej z najbardziej kultowych, wpływowych i uwielbianych postaci w historii naszego klubu. Jako piłkarz, wniósł na St. James’ Park światowej klasy talent, ambicję i wiarę, pomagając zmienić postrzeganie tego, czym może być Newcastle United. Jako menedżer rozpalił nasze miasto. Kevin dał kibicom nadzieję i dumę, prowadząc drużynę, której styl, duch i pasja urzekły kibiców na całym świecie. Był kimś o wiele więcej niż tylko gwiazdą show-biznesu” - napisano w oświadczeniu klubu.

Jeden z najbardziej znanych podopiecznych Keegana w Newcastle, napastnik Alan Shearer, dodał na portalu X: „Mój bohater. Mój menedżer. Mój przyjaciel. Śpij spokojnie, szefie”. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 20.07.2026 17:06

TAGI| ANGLIA, FUTBOL, PAP, PIŁKA NOŻNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Hiszpania po raz drugi mistrzem świata w piłce nożnej | Najpiękniejszy mecz mundialu: 10 bramek w meczu Anglii z Francją | Francja kontra Anglia, czyli mały finał smutnych gigantów | Zdjęcia Messiego z Yamalem sprzed... 18 lat! | Mundial: Wiemy, kto będzie sędzią finału. Co z Szymonem Marciniakiem?
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Nie sztuczna, tylko udawana

Andrzej Macura

Nie sztuczna, tylko udawana

Kto komu służy? Sztuczne inteligencje nam czy my im?

Do wszystkich (poszkodowanych?)

Katarzyna Solecka

Do wszystkich (poszkodowanych?)

Niby taka zwykła rzecz: kolejność, a ile potrafi narobić kłopotu (nawet przez szyk wyrazów w zdaniu).

Z sir Johnem Falstaffem do Ziemi Świętej

Piotr Drzyzga

Z sir Johnem Falstaffem do Ziemi Świętej

Albo chociaż na Jarmark św. Bartłomieja.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Pakistan: uniewinniono oskarżonych o lincz na chrześcijanach

Pakistan: uniewinniono oskarżonych o lincz na chrześcijanach

Nikt nie został uznany za winnego ani skazany za zabójstwo chrześcijańskiego małżeństwa, do którego doszło w 2014 roku w prowincji Pendżab w Pakistanie - podaje Agencja Fides.

Wybory

Bez obywatelstwa, ale wyborcy

W stanie New Jersey ponad 6 tys. osób bez obywatelstwa USA zostało w minionych latach zarejestrowanych jako wyborcy.

Chatboty odstraszają, sklepy tracą klientów

Chatboty odstraszają, sklepy tracą klientów

Zbyt szybkie i niedopracowane wdrożenia AI uderzają w przychody sprzedawców.

Marco Rubio

Rubio: oddanie Iranowi kontroli nad Ormuzem byłoby groźnym precedensem

W kolejce na podobne rozwiązania czekają już inni.

Ołeksandr Syrski

Ukraina: Zmiany na szczytach, ale...

Ołeksandr Syrski odchodzi ze stanowiska głównodowodzącego, Mychajł Fedorowow nie chce innego stanowiska.

Fundacja św. Józefa KEP w pierwszym półroczu 2026 r. wydała na pomoc skrzywdzonym 1,2 mln zł

Fundacja św. Józefa KEP w pierwszym półroczu 2026 r. wydała na pomoc skrzywdzonym 1,2 mln zł

W pierwszym półroczu 2026 r. Fundacja św. Józefa KEP na bezpośrednią pomoc osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele i pomoc pośrednią, tj. wspieranie struktur i osób działających na rzecz skrzywdzonych, wydała blisko 1,2 mln zł.

Ocalały z zamachu na wyspie Utoya: czas nie leczy ran. Mija 15 lat od masakry

Ocalały z zamachu na wyspie Utoya: czas nie leczy ran. Mija 15 lat od masakry

Czas nie leczy ran, on zmienia ranionego człowieka; dziś inaczej przeżywam stres, inaczej tęsknię, stawiam inne pytania - powiedział PAP Magnus Haakonson, który ocalał z masakry na wyspie Utoya dokonanej 22 lipca 2011 r. przez prawicowego ekstremistę.

Ukryć się

Kryptowaluty coraz częściej wykorzystywane w finansowaniu przestępstw

Służby bezpieczeństwa państw mają problem.

Francja: Społecznościowe sieci nie dla dzieci

Francja: Społecznościowe sieci nie dla dzieci

Francja będzie pierwszym krajem w UE wprowadzającym ograniczenia wiekowe dla sieci społecznościowych.

Wołodymyr Zełenski i Ołeksandr Syrski

Nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy

Zełenski mianował Mychajła Drapatego nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych.

Ks. prof Andrzej Szostek

Zmarł ks. prof. Andrzej Szostek MIC

Był uczniem Karola Wojtyły. Miał 81 lat.

Andy Burnham

Dlaczego wybór katolika na premiera Wielkiej Brytanii ma wymiar historyczny

Jeszcze 200 lat temu byłoby niemożliwe.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.07.2026
« » Lipiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
14°C Środa
rano
21°C Środa
dzień
22°C Środa
wieczór
19°C Czwartek
noc
wiecej »
 