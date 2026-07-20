info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Sejsmografy wskazały, że ziemia w Hiszpanii zadrżała trzykrotnie podczas finału mundialu
rss newsletter facebook twitter

Sejsmografy wskazały, że ziemia w Hiszpanii zadrżała trzykrotnie podczas finału mundialu

Sejsmografy wskazały, że ziemia w Hiszpanii zadrżała trzykrotnie podczas finału mundialu  
PAP/EPA/KENA BETANCUR

Ziemia w Hiszpanii zadrżała trzy razy podczas transmisji finałowego meczu tegorocznego mundialu, co pokazały rozmieszczone w całym kraju sejsmografy. Powodem zjawiska były reakcje milionów kibiców - poinformowała w poniedziałek hiszpańska Wyższa Rada Badań Naukowych (CSIC).

"Zapisy pokazują trzy wyraźne momenty szczytowe w trakcie meczu, widoczne jednocześnie na czujnikach sieciowych: gol Ferrana Torresa, gol, którego VAR ostatecznie nie uznał, i najbardziej intensywne wydarzenie wieczoru - końcowy gwizdek" - uściśliła CSIC, która jest w Hiszpanii największą państwową agencją zajmującą się badaniami naukowymi.

Zaznaczyła, że "to nie pierwszy raz, kiedy sejsmografy odnotowały wspaniałą noc dla hiszpańskiej piłki nożnej". Podobnie było podczas meczu Hiszpanii z Anglią na Euro 2024, zwłaszcza w Madrycie i Barcelonie. "Tłumy zgromadzone na Plaza de Colon i Plaza Catalunya sprawiły, że oba miasta zadrżały po golach Nico Williamsa w 47. minucie i Mikela Oyarzabala w 86. minucie" - przypomniała CSIC.

Hiszpania pokonała w niedzielę Argentynę 1:0, uzyskując tym samym tytuł mistrza świata w piłce nożnej 2026. To drugie takie osiągnięcie reprezentacji Hiszpanii w historii, po zwycięstwie w mundialu w Republice Południowej Afryki w 2010 r. 

Mundial po katolicku. Katolickie akcenty piłkarskich mistrzostw świata

VATICANNEWS.VA DODANE 20.07.2026

Mundial po katolicku. Katolickie akcenty piłkarskich mistrzostw świata

Hiszpania pokonała po dogrywce Argentynę 1:0 i po raz drugi w historii sięgnęła po tytuł mistrza świata. Zakończony mundial w USA, Kanadzie i Meksyku zapamiętamy jednak nie tylko z powodów sportowych. Turniej obfitował w świadectwa katolickiej wiary piłkarzy i trenerów – od modlitwy selekcjonera Hiszpanii, przez Mszę św. chorwackiej kadry, po nawrócenie młodego szkockiego zawodnika – podaje Vatican News. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 20.07.2026 18:55

TAGI| ARGENTYNA, HISZPANIA, NAUKA, PAP, PIŁKA NOŻNA, SPORT, SPOŁECZEŃSTWO, TRZĘSIENIE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Mundial po katolicku. Katolickie akcenty piłkarskich mistrzostw świata | Fundacja św. Józefa KEP w pierwszym półroczu 2026 r. wydała na pomoc skrzywdzonym 1,2 mln zł | Ocalały z zamachu na wyspie Utoya: czas nie leczy ran. Mija 15 lat od masakry | Chatboty odstraszają, sklepy tracą klientów | Bez obywatelstwa, ale wyborcy
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Nie sztuczna, tylko udawana

Andrzej Macura

Nie sztuczna, tylko udawana

Kto komu służy? Sztuczne inteligencje nam czy my im?

Do wszystkich (poszkodowanych?)

Katarzyna Solecka

Do wszystkich (poszkodowanych?)

Niby taka zwykła rzecz: kolejność, a ile potrafi narobić kłopotu (nawet przez szyk wyrazów w zdaniu).

Z sir Johnem Falstaffem do Ziemi Świętej

Piotr Drzyzga

Z sir Johnem Falstaffem do Ziemi Świętej

Albo chociaż na Jarmark św. Bartłomieja.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Pakistan: uniewinniono oskarżonych o lincz na chrześcijanach

Pakistan: uniewinniono oskarżonych o lincz na chrześcijanach

Nikt nie został uznany za winnego ani skazany za zabójstwo chrześcijańskiego małżeństwa, do którego doszło w 2014 roku w prowincji Pendżab w Pakistanie - podaje Agencja Fides.

Wybory

Bez obywatelstwa, ale wyborcy

W stanie New Jersey ponad 6 tys. osób bez obywatelstwa USA zostało w minionych latach zarejestrowanych jako wyborcy.

Chatboty odstraszają, sklepy tracą klientów

Chatboty odstraszają, sklepy tracą klientów

Zbyt szybkie i niedopracowane wdrożenia AI uderzają w przychody sprzedawców.

Marco Rubio

Rubio: oddanie Iranowi kontroli nad Ormuzem byłoby groźnym precedensem

W kolejce na podobne rozwiązania czekają już inni.

Ołeksandr Syrski

Ukraina: Zmiany na szczytach, ale...

Ołeksandr Syrski odchodzi ze stanowiska głównodowodzącego, Mychajł Fedorowow nie chce innego stanowiska.

Fundacja św. Józefa KEP w pierwszym półroczu 2026 r. wydała na pomoc skrzywdzonym 1,2 mln zł

Fundacja św. Józefa KEP w pierwszym półroczu 2026 r. wydała na pomoc skrzywdzonym 1,2 mln zł

W pierwszym półroczu 2026 r. Fundacja św. Józefa KEP na bezpośrednią pomoc osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele i pomoc pośrednią, tj. wspieranie struktur i osób działających na rzecz skrzywdzonych, wydała blisko 1,2 mln zł.

Ocalały z zamachu na wyspie Utoya: czas nie leczy ran. Mija 15 lat od masakry

Ocalały z zamachu na wyspie Utoya: czas nie leczy ran. Mija 15 lat od masakry

Czas nie leczy ran, on zmienia ranionego człowieka; dziś inaczej przeżywam stres, inaczej tęsknię, stawiam inne pytania - powiedział PAP Magnus Haakonson, który ocalał z masakry na wyspie Utoya dokonanej 22 lipca 2011 r. przez prawicowego ekstremistę.

Ukryć się

Kryptowaluty coraz częściej wykorzystywane w finansowaniu przestępstw

Służby bezpieczeństwa państw mają problem.

Francja: Społecznościowe sieci nie dla dzieci

Francja: Społecznościowe sieci nie dla dzieci

Francja będzie pierwszym krajem w UE wprowadzającym ograniczenia wiekowe dla sieci społecznościowych.

Wołodymyr Zełenski i Ołeksandr Syrski

Nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy

Zełenski mianował Mychajła Drapatego nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych.

Ks. prof Andrzej Szostek

Zmarł ks. prof. Andrzej Szostek MIC

Był uczniem Karola Wojtyły. Miał 81 lat.

Andy Burnham

Dlaczego wybór katolika na premiera Wielkiej Brytanii ma wymiar historyczny

Jeszcze 200 lat temu byłoby niemożliwe.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.07.2026
« » Lipiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
14°C Środa
rano
21°C Środa
dzień
22°C Środa
wieczór
19°C Czwartek
noc
wiecej »
 