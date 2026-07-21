info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Kanada: gotowi do rozmów z USA
rss newsletter facebook twitter

Kanada: gotowi do rozmów z USA

Kanada: gotowi do rozmów z USA  
Jakub Szumczuk /Foto Gość

... ale będą chronić swoją gospodarkę. Reakcja na nowe cła.

21.07. Ottawa (PAP) - Premier Kanady Mark Carney powiedział w poniedziałek, że jego rząd jest gotowy do rozmów z USA na temat nowych amerykańskich ceł, ale - jak zastrzegł - będzie przede wszystkim chronić gospodarkę kraju. USA nałożyły w poniedziałek dodatkowe, 50-procentowe cła na część kanadyjskich towarów.

Carney podkreślił, że to, co administracja USA określiła mianem "dyskryminacji amerykańskich towarów" przez władze w Ottawie, i czym uzasadniono wprowadzenie nowych taryf, to tylko odpowiedź Kanady na wcześniejsze działania USA. Przypomniał, że to Waszyngton najpierw nałożył taryfy "bezpośrednio naruszające CUSMA", czyli umowę o wolnym handlu między Kanadą, USA i Meksykiem, w tym cła na sektor motoryzacyjny. "Kanada, co jest jej prawem, zaledwie zastosowała wyrównanie tych działań" - podkreślił Carney.

Premier Kanady przypomniał zarazem, że jego rząd przedstawił "szereg szczegółowych i kompleksowych propozycji, by rozwiązać spór i zmodernizować CUSMA". "Jesteśmy gotowi zintensyfikować te dyskusje w nadchodzących tygodniach" - napisał Carney.

Szef kanadyjskiego rządu podkreślił też, że władze w Ottawie popierają wolny i uczciwy handel, o czym świadczy podpisanie ponad 20 nowych porozumień gospodarczych. Dodał, że spór z USA spowodował wzrost kosztów życia rodzin "szczególnie w USA". Dodał jednak, że Kanada "podejmie wszystkie niezbędne środki, by budować swoją siłę w kraju" i wspierać swoich obywateli.

Poniedziałkową decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa skrytykowały dwie największe partie opozycyjne Kanady. Konserwatyści napisali w oświadczeniu, że "Kanadyjczycy nie są workami bokserskimi", a lider Nowej Partii Demokratycznej Avi Lewis nazwał działania USA "ostatnim z gospodarczych granatów wrzuconym przez granicę przez pozostającego poza kontrolą prezydenta, który stracił kontakt z rzeczywistości"; wezwał też do działań odwetowych.

Najbardziej dotkniętą amerykańskimi cłami prowincją jest Ontario, a jej premier Doug Ford napisał na X, że jeśli cła wejdą w życie "Kanada powinna odpowiedzieć cłami na cła, dolara za dolara". Premier Quebeku Christine Frechette napisała na X, że zapowiedzi ceł są "nieusprawiedliwione i niepokojące". Decyzję Trumpa skrytykowały też kanadyjskie organizacje biznesu, a część specjalistów uznała cła za strategię negocjacyjną.

Izba Handlowa z Ontario nazwała decyzję prezydenta USA "niepotrzebną, lekkomyślną i eskalacją", a jej prezes Daniel Tisch podkreślił, że "w czasie negocjacji Kanada musi stanąć w obronie swoich firm".

Publiczny nadawca CBC cytował także specjalistów wskazujących, że działania Trumpa mogą być elementem kampanii przed wyborami środka kadencji, które odbędą się jesienią.

Z Toronto Anna Lach

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 21.07.2026 13:50

TAGI| CŁO, DYPLOMACJA, HANDEL, KANADA, PAP, PREZYDENT, USA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Liban wraca na swoje ziemie? | Trump zarzucił Chinom ingerowanie w wybory w 2020 r. | Najwyższy przywódca Iranu zapowiada zemstę za zabicie swojego ojca i poprzednika | Trump: jeśli dojdzie do zamachu na mnie, całkowicie zniszczymy wszystkie części Iranu | Nawrocki: NATO jest zjednoczone i silne
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Nie sztuczna, tylko udawana

Andrzej Macura

Nie sztuczna, tylko udawana

Kto komu służy? Sztuczne inteligencje nam czy my im?

Do wszystkich (poszkodowanych?)

Katarzyna Solecka

Do wszystkich (poszkodowanych?)

Niby taka zwykła rzecz: kolejność, a ile potrafi narobić kłopotu (nawet przez szyk wyrazów w zdaniu).

Z sir Johnem Falstaffem do Ziemi Świętej

Piotr Drzyzga

Z sir Johnem Falstaffem do Ziemi Świętej

Albo chociaż na Jarmark św. Bartłomieja.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Pakistan: uniewinniono oskarżonych o lincz na chrześcijanach

Pakistan: uniewinniono oskarżonych o lincz na chrześcijanach

Nikt nie został uznany za winnego ani skazany za zabójstwo chrześcijańskiego małżeństwa, do którego doszło w 2014 roku w prowincji Pendżab w Pakistanie - podaje Agencja Fides.

Wybory

Bez obywatelstwa, ale wyborcy

W stanie New Jersey ponad 6 tys. osób bez obywatelstwa USA zostało w minionych latach zarejestrowanych jako wyborcy.

Chatboty odstraszają, sklepy tracą klientów

Chatboty odstraszają, sklepy tracą klientów

Zbyt szybkie i niedopracowane wdrożenia AI uderzają w przychody sprzedawców.

Marco Rubio

Rubio: oddanie Iranowi kontroli nad Ormuzem byłoby groźnym precedensem

W kolejce na podobne rozwiązania czekają już inni.

Ołeksandr Syrski

Ukraina: Zmiany na szczytach, ale...

Ołeksandr Syrski odchodzi ze stanowiska głównodowodzącego, Mychajł Fedorowow nie chce innego stanowiska.

Fundacja św. Józefa KEP w pierwszym półroczu 2026 r. wydała na pomoc skrzywdzonym 1,2 mln zł

Fundacja św. Józefa KEP w pierwszym półroczu 2026 r. wydała na pomoc skrzywdzonym 1,2 mln zł

W pierwszym półroczu 2026 r. Fundacja św. Józefa KEP na bezpośrednią pomoc osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele i pomoc pośrednią, tj. wspieranie struktur i osób działających na rzecz skrzywdzonych, wydała blisko 1,2 mln zł.

Ocalały z zamachu na wyspie Utoya: czas nie leczy ran. Mija 15 lat od masakry

Ocalały z zamachu na wyspie Utoya: czas nie leczy ran. Mija 15 lat od masakry

Czas nie leczy ran, on zmienia ranionego człowieka; dziś inaczej przeżywam stres, inaczej tęsknię, stawiam inne pytania - powiedział PAP Magnus Haakonson, który ocalał z masakry na wyspie Utoya dokonanej 22 lipca 2011 r. przez prawicowego ekstremistę.

Ukryć się

Kryptowaluty coraz częściej wykorzystywane w finansowaniu przestępstw

Służby bezpieczeństwa państw mają problem.

Francja: Społecznościowe sieci nie dla dzieci

Francja: Społecznościowe sieci nie dla dzieci

Francja będzie pierwszym krajem w UE wprowadzającym ograniczenia wiekowe dla sieci społecznościowych.

Wołodymyr Zełenski i Ołeksandr Syrski

Nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy

Zełenski mianował Mychajła Drapatego nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych.

Ks. prof Andrzej Szostek

Zmarł ks. prof. Andrzej Szostek MIC

Był uczniem Karola Wojtyły. Miał 81 lat.

Andy Burnham

Dlaczego wybór katolika na premiera Wielkiej Brytanii ma wymiar historyczny

Jeszcze 200 lat temu byłoby niemożliwe.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.07.2026
« » Lipiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
14°C Środa
rano
21°C Środa
dzień
22°C Środa
wieczór
19°C Czwartek
noc
wiecej »
 