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USA/Media: szef FBI jesienią planuje udać się do Rosji

USA/Media: szef FBI jesienią planuje udać się do Rosji  
fbi.gov

Szef FBI Kash Patel planuje w październiku udać się do Rosji - napisał w poniedziałek serwis Politico, powołując się na źródła. Nie jest znany program wizyty, wiadomo jednak, że Patel ma odwiedzić Moskwę i Petersburg.

Według amerykańskiego urzędnika zaznajomionego z planami podróży, Patel ma odwiedzić Rosję w dniach 14-15 października. Najpierw zatrzyma się w Moskwie, a następnie uda się do Petersburga. Gospodarzem wizyty będzie prawdopodobnie Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) - powiedział przedstawiciel władz USA.

Inna osoba zaznajomiona ze sprawą potwierdziła, że Patel planuje jesienią wizytę w Rosji, obejmującą pobyt w Moskwie i Petersburgu. Obie osoby wypowiedziały się na zasadzie zachowania anonimowości.

Nie jest jasne, czy szef FBI spotka się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem lub którymkolwiek z jego najbliższych współpracowników. Nie wiadomo również, jakie tematy mają być omawiane. Plany mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie.

Portal przypomniał, że ostatnim dyrektorem FBI, o którym wiadomo, że odwiedził Rosję, był Robert Mueller w 2013 roku. Później został on mianowany specjalnym prokuratorem do zbadania powiązań między kampanią prezydencką Donalda Trumpa z 2016 r. a Rosją, a także szerzej zakrojonych działań Moskwy mających na celu ingerencję w amerykańskie wybory.

Po rozpoczęciu przez Kreml pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie w 2022 r. wysocy rangą przedstawiciele administracji prezydenta Joe Bidena unikali wizyt w Rosji, ale USA utrzymały działanie swojej ambasady w Moskwie - przypomniał serwis.

Trump podczas swojej drugiej kadencji prezydenckiej dąży do złagodzenia napięć z Kremlem. Specjalny wysłannik Trumpa Steve Witkoff oraz zięć prezydenta USA Jared Kushner wielokrotnie odwiedzali Rosję, gdzie rozmawiali m.in. z Putinem o zakończeniu wojny w Ukrainie. Sam Trump spotkał się z rosyjskim przywódcą w ubiegłym roku na Alasce.

Przedstawiciele obu głównych partii w USA zachowują ostrożność wobec Rosji. Część członków Kongresu apeluje do Trumpa o poparcie projektu ustawy w sprawie nałożenia nowych sankcji na ten kraj. W niedzielę prezydent wezwał Kongres, by dołączyć do projektu zapisy o sankcjach wobec Iranu.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)

ndz/ piu/

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PAP |

dodane 21.07.2026 08:46

TAGI| DYPLOMACJA, PAP, POLITYKA, ROSJA, SŁUŻBY, USA, WOJNA

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