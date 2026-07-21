info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » ONZ: MFW zatwierdził kolejną transzę pomocy dla Ukrainy
rss newsletter facebook twitter

ONZ: MFW zatwierdził kolejną transzę pomocy dla Ukrainy

ONZ: MFW zatwierdził kolejną transzę pomocy dla Ukrainy  
PAP/EPA/STRINGER Po rosyjskim ataku rakietowym na Kijów, 19.07

Rada Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) poinformowała w poniedziałek wieczorem, że zakończyła przegląd warunków finansowania Ukrainy, co "toruje drogę do natychmiastowego dostępu Kijowa do ok. 690 mln dolarów". W ciągu czterech lat MFW ma przekazać walczącej z Rosją Ukrainie 15,6 mld dolarów.

W ocenie Rady MFW Ukraina "utrzymała stabilność makroekonomiczną i finansową mimo toczącej się wojny". Kierownictwo Funduszu zastrzegło zarazem, że perspektywy gospodarcze uległy pogorszeniu, głównie z powodu nasilonych ataków na infrastrukturę krytyczną oraz skutków ubocznych wojny na Bliskim Wschodzie.

"Tempo wdrażania reform uległo spowolnieniu, a kilka strukturalnych celów referencyjnych zostało zrealizowanych z opóźnieniem lub nie zostało osiągniętych" - napisano w komunikacie. Według MFW realizacja warunków, od spełnienia których uzależnione było uruchomienie kolejnej transzy pomocy, była "ogólnie zadowalająca". Podkreślono, że "wszystkie ilościowe kryteria wykonania i orientacyjne cele zostały na koniec marca osiągnięte".

Poniedziałkowe posiedzenie Rady MFW było bezpośrednią konsekwencją porozumienia z władzami w Kijowie z ub. miesiąca, które - jak informował wówczas Fundusz - dotyczyło "rewizji harmonogramu wdrażania reform, ustalenia działań naprawczych mających na celu wyeliminowanie opóźnień oraz dodatkowych zobowiązań politycznych".

Agencja Bloomberga informowała wtedy, że MFW zgodził się odroczyć termin uchwalenia przez Ukrainę ustawy zakładającej objęcie przesyłek z zagranicy, o wartości przekraczającej 45 euro, 20-procentową stawką podatku VAT oraz dodatkowymi opłatami. Ukraiński parlament nie przyjął wówczas stosownej regulacji w związku z silnym, społecznym sprzeciwem wobec proponowanych zmian.

Bloomberg przypomniał też, że wcześniej MFW zgodził się opóźnić zobowiązanie ukraińskich władz do obłożenia podatkiem VAT niektórych grup samozatrudnionych przedsiębiorców. Pierwotnie parlament w Kijowie miał przyjąć stosowne przepisy do kwietnia bieżącego roku.

Agencja podkreśliła, że przedłużająca się wojna doprowadziła do znacznego wzrostu deficytu budżetowego Ukrainy, co z kolei zmusza rząd do poszukiwania nowych źródeł dochodów. Luka budżetowa jest, w dużej mierze, finansowana dzięki pomocy zagranicznych partnerów, w tym MFW - napisał Bloomberg.

Dyrektor zarządzająca MFW Kristalina Georgiewa stwierdziła w poniedziałek, że utrzymanie stabilności makroekonomicznej pozostaje dla Ukrainy priorytetem w najbliższej przyszłości, i wezwała do prowadzenia "rozważnej polityki fiskalnej i monetarnej", a także "do podjęcia działań mających na celu zapewnienie odporności sektora finansowego".(PAP)

piu/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 21.07.2026 08:33

TAGI| BUDŻET, DYPLOMACJA, MFW, ONZ, ORGANIZACJE, PAP, UKRAINA

PRZECZYTAJ TAKŻE
WHO: Epidemia DRK rozwija się najszybciej w historii | UE otworzyła drugi klaster w rozmowach akcesyjnych z Ukrainą | Nie widzimy możliwości zniesienia embarga na produkty rolne z Ukrainy | Szczyt NATO: Deklaracja końcowa potwierdza zobowiązania zgodnie z art. 5 i większą rolę Europy | Parlament Europejski przeciw gloryfikowaniu UPA
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Nie sztuczna, tylko udawana

Andrzej Macura

Nie sztuczna, tylko udawana

Kto komu służy? Sztuczne inteligencje nam czy my im?

Do wszystkich (poszkodowanych?)

Katarzyna Solecka

Do wszystkich (poszkodowanych?)

Niby taka zwykła rzecz: kolejność, a ile potrafi narobić kłopotu (nawet przez szyk wyrazów w zdaniu).

Z sir Johnem Falstaffem do Ziemi Świętej

Piotr Drzyzga

Z sir Johnem Falstaffem do Ziemi Świętej

Albo chociaż na Jarmark św. Bartłomieja.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Pakistan: uniewinniono oskarżonych o lincz na chrześcijanach

Pakistan: uniewinniono oskarżonych o lincz na chrześcijanach

Nikt nie został uznany za winnego ani skazany za zabójstwo chrześcijańskiego małżeństwa, do którego doszło w 2014 roku w prowincji Pendżab w Pakistanie - podaje Agencja Fides.

Wybory

Bez obywatelstwa, ale wyborcy

W stanie New Jersey ponad 6 tys. osób bez obywatelstwa USA zostało w minionych latach zarejestrowanych jako wyborcy.

Chatboty odstraszają, sklepy tracą klientów

Chatboty odstraszają, sklepy tracą klientów

Zbyt szybkie i niedopracowane wdrożenia AI uderzają w przychody sprzedawców.

Marco Rubio

Rubio: oddanie Iranowi kontroli nad Ormuzem byłoby groźnym precedensem

W kolejce na podobne rozwiązania czekają już inni.

Ołeksandr Syrski

Ukraina: Zmiany na szczytach, ale...

Ołeksandr Syrski odchodzi ze stanowiska głównodowodzącego, Mychajł Fedorowow nie chce innego stanowiska.

Fundacja św. Józefa KEP w pierwszym półroczu 2026 r. wydała na pomoc skrzywdzonym 1,2 mln zł

Fundacja św. Józefa KEP w pierwszym półroczu 2026 r. wydała na pomoc skrzywdzonym 1,2 mln zł

W pierwszym półroczu 2026 r. Fundacja św. Józefa KEP na bezpośrednią pomoc osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele i pomoc pośrednią, tj. wspieranie struktur i osób działających na rzecz skrzywdzonych, wydała blisko 1,2 mln zł.

Ocalały z zamachu na wyspie Utoya: czas nie leczy ran. Mija 15 lat od masakry

Ocalały z zamachu na wyspie Utoya: czas nie leczy ran. Mija 15 lat od masakry

Czas nie leczy ran, on zmienia ranionego człowieka; dziś inaczej przeżywam stres, inaczej tęsknię, stawiam inne pytania - powiedział PAP Magnus Haakonson, który ocalał z masakry na wyspie Utoya dokonanej 22 lipca 2011 r. przez prawicowego ekstremistę.

Ukryć się

Kryptowaluty coraz częściej wykorzystywane w finansowaniu przestępstw

Służby bezpieczeństwa państw mają problem.

Francja: Społecznościowe sieci nie dla dzieci

Francja: Społecznościowe sieci nie dla dzieci

Francja będzie pierwszym krajem w UE wprowadzającym ograniczenia wiekowe dla sieci społecznościowych.

Wołodymyr Zełenski i Ołeksandr Syrski

Nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy

Zełenski mianował Mychajła Drapatego nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych.

Ks. prof Andrzej Szostek

Zmarł ks. prof. Andrzej Szostek MIC

Był uczniem Karola Wojtyły. Miał 81 lat.

Andy Burnham

Dlaczego wybór katolika na premiera Wielkiej Brytanii ma wymiar historyczny

Jeszcze 200 lat temu byłoby niemożliwe.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.07.2026
« » Lipiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
14°C Środa
rano
21°C Środa
dzień
22°C Środa
wieczór
19°C Czwartek
noc
wiecej »
 