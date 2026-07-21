ONZ: MFW zatwierdził kolejną transzę pomocy dla Ukrainy  

Rada Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) poinformowała w poniedziałek wieczorem, że zakończyła przegląd warunków finansowania Ukrainy, co "toruje drogę do natychmiastowego dostępu Kijowa do ok. 690 mln dolarów". W ciągu czterech lat MFW ma przekazać walczącej z Rosją Ukrainie 15,6 mld dolarów.
W ocenie Rady MFW Ukraina "utrzymała stabilność makroekonomiczną i finansową mimo toczącej się wojny". Kierownictwo Funduszu zastrzegło zarazem, że perspektywy gospodarcze uległy pogorszeniu, głównie z powodu nasilonych ataków na infrastrukturę krytyczną oraz skutków ubocznych wojny na Bliskim Wschodzie.
"Tempo wdrażania reform uległo spowolnieniu, a kilka strukturalnych celów referencyjnych zostało zrealizowanych z opóźnieniem lub nie zostało osiągniętych" - napisano w komunikacie. Według MFW realizacja warunków, od spełnienia których uzależnione było uruchomienie kolejnej transzy pomocy, była "ogólnie zadowalająca". Podkreślono, że "wszystkie ilościowe kryteria wykonania i orientacyjne cele zostały na koniec marca osiągnięte".
Poniedziałkowe posiedzenie Rady MFW było bezpośrednią konsekwencją porozumienia z władzami w Kijowie z ub. miesiąca, które - jak informował wówczas Fundusz - dotyczyło "rewizji harmonogramu wdrażania reform, ustalenia działań naprawczych mających na celu wyeliminowanie opóźnień oraz dodatkowych zobowiązań politycznych".
Agencja Bloomberga informowała wtedy, że MFW zgodził się odroczyć termin uchwalenia przez Ukrainę ustawy zakładającej objęcie przesyłek z zagranicy, o wartości przekraczającej 45 euro, 20-procentową stawką podatku VAT oraz dodatkowymi opłatami. Ukraiński parlament nie przyjął wówczas stosownej regulacji w związku z silnym, społecznym sprzeciwem wobec proponowanych zmian.
Bloomberg przypomniał też, że wcześniej MFW zgodził się opóźnić zobowiązanie ukraińskich władz do obłożenia podatkiem VAT niektórych grup samozatrudnionych przedsiębiorców. Pierwotnie parlament w Kijowie miał przyjąć stosowne przepisy do kwietnia bieżącego roku.
Agencja podkreśliła, że przedłużająca się wojna doprowadziła do znacznego wzrostu deficytu budżetowego Ukrainy, co z kolei zmusza rząd do poszukiwania nowych źródeł dochodów. Luka budżetowa jest, w dużej mierze, finansowana dzięki pomocy zagranicznych partnerów, w tym MFW - napisał Bloomberg.
Dyrektor zarządzająca MFW Kristalina Georgiewa stwierdziła w poniedziałek, że utrzymanie stabilności makroekonomicznej pozostaje dla Ukrainy priorytetem w najbliższej przyszłości, i wezwała do prowadzenia "rozważnej polityki fiskalnej i monetarnej", a także "do podjęcia działań mających na celu zapewnienie odporności sektora finansowego".(PAP)
piu/
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