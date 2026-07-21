Liban wraca na swoje ziemie?

Armia Libanu zaczęła we wtorek rozmieszczać się w wiosce na południu kraju, której obrzeża kontrolowała wcześniej armia izraelska. Dzieje się to na mocy porozumienia z Izraelem w sprawie stref pilotażowych, zawartego przy udziale USA - poinformowało AFP libańskie źródło wojskowe.

Według cytowanego źródła żołnierze "rozpoczęli rozmieszczanie się w wiosce Zawtar al-Garbija".

Rozmieszczanie armii nie odbyło się bezproblemowo. Armia libańska przekazała w oświadczeniu, że "podczas gdy jednostki wojskowe były rozmieszczane w miejscowości Zawtar al-Garbija, siły izraelskie otworzyły ogień w tym regionie". Dodała, że może to "opóźnić realizację rozmieszczenia sił w obszarach pilotażowych". Ze swojej strony Izrael wielokrotnie wyrażał wątpliwość, czy armia libańska będzie w stanie usunąć Hezbollah z przejmowanych obszarów.

Poprzedniego dnia izraelski urzędnik wojskowy zapowiedział w rozmowie z AFP, że armia izraelska "dostosuje" dyslokację swoich wojsk w jednej ze stref pilotażowych by umożliwić libańskim siłom zbrojnym wypełnianie misji, zapewniając jednocześnie "bezpieczeństwo żołnierzom Sił Obronnych Izraela i zachowując ich prawo do samoobrony oraz neutralizacji zagrożeń".

- Projekt pilotażowy stanowi test suwerenności libańskich sił zbrojnych w strefach pilotażowych - powiedział rozmówca francuskiej agencji.

Plan przewiduje konfiskatę przez libańską armię broni, należącej do powiązanego z Iranem ugrupowania Hezbollah w częściach południowego Libanu, oraz stopniowe wycofywanie wojsk izraelskich.

Wtorkowe przekazanie terytorium jest pierwszym testem planu, który - jak ma nadzieję rząd Libanu - umożliwi mu przywrócenie kontroli nad pasem ziemi o głębokości około 10 km, na którym stacjonują wojska izraelskie.

Armia libańska ma usunąć lub uniemożliwić powrót do stref pilotażowych siłom terrorystycznej organizacji Hezbollah. Ugrupowanie przez dekady budowało na południu swój bastion i sprawowało faktyczną kontrolę nad tym regionem. Hezbollah wykorzystywał południe Libanu do ataków na Izrael.

Siły libańskie i izraelskie zaczęły uruchamiać strefę pilotażową w momencie, gdy prezydent Libanu Joseph Aoun przebywa w USA gdzie ma spotkać się we wtorek z prezydentem Donaldem Trumpem.

Liban i Izrael kontynuują bezpośrednie rozmowy, w których pośredniczą Stany Zjednoczone - podkreślił w poniedziałek Reuters. Teoretycznie Liban i Izrael znajdują się od blisko 80 lat w stanie wojny: Liban był jednym z arabskim państw, które zaatakowały Izrael, kiedy państwo to ogłosiło niepodległość i nigdy nie zostało między nimi zawarte porozumienie pokojowe. W latach 50. Liban wręcz ustawodawczo zakazał swoim instytucjom jakikolwiek bezpośrednich kontaktów z państwem żydowskim.

W marcu br. Hezbollah zaatakował Izrael wciągając go do wojny z Iranem. Izrael odpowiedział ofensywą, w ramach której zajął pas terenów przygranicznych wypierając z niego terrorystów i niszcząc budowaną przez tę organizację infrastrukturę, w tym liczne tunele, wyrzutnie rakiet i magazyny broni.

Liban i Izrael ogłosiły 26 czerwca "porozumienie ramowe", określające plan wycofania sił izraelskich z południowego Libanu i rozbrojenia Hezbollahu, oraz kroków w kierunku ostatecznego porozumienia pokojowego między oboma krajami.