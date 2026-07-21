MSZ Chin oskarżyło Manilę o "złośliwą prowokację".
Władze w Pekinie wezwały we wtorek ambasadora Filipin w związku z incydentem z udziałem łodzi obu krajów na Morzu Południowochińskim. MSZ Chin oskarżyło Manilę o "złośliwą prowokację" i ostrzegło, że Filipiny poniosą "wszelkie konsekwencje" swoich działań. To kolejna eskalacja napięć między krajami.
- Strona filipińska (...) sprowokowała incydent, a następnie (zaczęła) wysuwać oskarżenia, wypaczać fakty i angażować się w złośliwe nagłaśnianie sprawy - oświadczył rzecznik chińskiego MSZ Lin Jian na briefingu prasowym. Jak przekazał, Pekin wystosował "stanowczy protest" na ręce filipińskiego ambasadora.
Do incydentu doszło w poniedziałek na Morzu Południowochińskim, w pobliżu Drugiej Płycizny Thomasa (chiń. Ren'ai Jiao), gdzie Filipiny od 1999 r. utrzymują posterunek na osadzonym na mieliźnie okręcie BRP Sierra Madre.
Według chińskiego MSZ filipińskie łodzie pontonowe wysłane z okrętu "w niebezpieczny sposób zbliżyły się i staranowały" chińską łódź, a ich załoga "brutalnie zaatakowała" funkcjonariuszy straży przybrzeżnej ChRL przy użyciu wioseł i drągów.
Rząd w Manili stanowczo odrzucił tę wersję zdarzeń, określając ją jako "fałszywą i mylącą". Filipińska armia zadeklarowała, że to chińskie służby zainicjowały konfrontację i raniły w głowę jednego z marynarzy drewnianą pałką.
Odnosząc się do rannego Filipińczyka, rzecznik chińskiej straży przybrzeżnej Jiang Lue oświadczył, że umożliwiono mu ewakuację wyłącznie "z powodów humanitarnych". Zaznaczył, że funkcjonariusze uprzednio przesłuchali załogi i skontrolowali filipińskie łodzie.
Chiny domagają się usunięcia BRP Sierra Madre, twierdząc, że obszar mielizny stanowi suwerenne terytorium Chin. MSZ przestrzegło władze w Manili przed dalszymi działaniami, podkreślając, że Pekin zachowuje "niezachwianą determinację", by bronić swojej suwerenności terytorialnej, a "wszelkie konsekwencje" ewentualnej eskalacji poniosą Filipiny.
Konflikt terytorialny na tych wodach trwa od lat. W 2024 r. w podobnym incydencie filipiński marynarz stracił palec. Wydarzenie to doprowadziło do zawarcia tymczasowego porozumienia między państwami w sprawie misji zaopatrzeniowych dla stacjonujących na mieliźnie wojsk filipińskich.
Z Pekinu Krzysztof Pawliszak
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