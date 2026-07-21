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W. Brytania: Rosjanie strzelali nieopodal Plymouth

Na morzu  
Andrzej Macura CC-SA 4.0 Na morzu

To były ćwiczenia, ale...

Rosyjski okręt Nieustraszymyj otworzył ogień nieopodal Plymouth w południowej Anglii - potwierdził we wtorek rzecznik ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii. Część mediów zastanawia się, czy miała to być demonstracja siły w dniu, w którym stanowisko objął nowy premier Andy Burnham.

"Rosyjski okręt wojenny, śledzony przez Marynarkę Królewską przeprowadził wczoraj (w poniedziałek - PAP) ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji na wodach międzynarodowych, około 40 mil morskich (ok. 75 km) na południe od Plymouth" - przekazał rzecznik resortu.

Działania rosyjskiego fregaty rakietowej Nieustraszymyj były monitorowane przez brytyjski okręt patrolowy HMS Tyne, gdy załoga rosyjskiej jednostki nagle poinformowała, że zamierza otworzyć ogień w ramach ćwiczeń, i zażądała, by obserwujący go okręt odpłynął na bezpieczną odległość. Ćwiczenia trwały około pół godziny.

Źródło dziennika "Daily Telegraph" zbliżone do ministerstwa obrony nazywają tę sytuację "wysoce nietypową", bo okoliczne wody pełne są statków i łodzi. Według gazety jednym z powodem mogła być chęć zademonstrowania siły wobec nowego premiera Wielkiej Brytanii. Na zbieżność obu tych wydarzeń w czasie uwagę zwraca także "Guardian".

-To nie jest zupełny przypadek, że rosyjski okręt przeprowadził ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji właśnie w dniu, w którym Andy Burnham został premierem. To sygnał z Kremla: "Jesteśmy tutaj, jesteśmy potężni i co nam zrobicie?" - powiedział stacji Radio Times były naczelny dowódca brytyjskiej armii lord Richard Dannatt.

Nieustraszimyj jest wyposażony m.in. w przeciwokrętowe pociski manewrujące oraz działo kalibru 100 mm, zdolną oddać 50 strzałów na minutę.

"Guardian" podkreśla, że w ostatnim czasie wzrosły napięcia między Moskwą i Londynem na morzu. W połowie czerwca komandosi Royal Marines weszli na pokład rosyjskiego tankowca należącego do tzw. floty cieni, a rosyjska fregata oddała strzały ostrzegawcze do jachtu, którym na wodach kanału La Manche płynęła para emerytów.

Z Londynu Adam Dąbrowski

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PAP |

dodane 21.07.2026 13:54

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, DYPLOMACJA, OBRONNOŚĆ, PAP, ROSJA, WIELKA BRYTANIA, WOJSKO

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