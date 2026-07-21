Kryptowaluty coraz częściej wykorzystywane w finansowaniu przestępstw

Hiszpańskie służby obserwują wzrost operacji kryptowalutami w celu finansowania terroryzmu - poinformowała we wtorek agencja EFE. Cytowany przez nią ekspert ostrzega przed nielegalnym wykorzystywaniem tokenów niewymiennych (NFT); takie transakcje mogą być trudne do wykrycia przez służby.

NFT (Non-Fungible Token) to unikalny token kryptograficzny przechowywany w blockchainie, reprezentujący własność cyfrowego (lub fizycznego) zasobu - dzieła sztuki, kolekcji, gry, certyfikatu. O ile na przykład bitcoiny są wymienne, to NFT ma unikalne własności, co uniemożliwia zastąpienie go innym tokenem.

- Jeśli grupa terrorystyczna wymyśli, powiedzmy, opublikowanie dziesięciu NFT, które mogłyby być na przykład dziesięcioma artystycznymi zdjęciami, a następnie zaoferuje je swoim obserwatorom na Telegramie po 10 000 dolarów za sztukę, to jest to operacja, o której nic nie będziemy wiedzieć, jeśli nie będziemy obserwować konkretnego kanału, na którym przekazują sobie poufne informacje - powiedział szef jednostki śledczej zajmującej się zwalczaniem finansowania terroryzmu por. Juan María Vaquero.

Zaznaczył, że hiszpańskie prawo nakazuje firmom działającym na rynku wirtualnej wymiany walut podjęcie działań zapobiegających praniu pieniędzy i finansowaniu nielegalnej działalności.

Przestępcy jednak używają sprytnych metod, które minimalizują ryzyko wpadki. Na przykład, jak mówił, przesyłają "niewielkie kwoty w wysokości 100 lub 90 dolarów", ale w efekcie dużej liczby takich transakcji "kończą na kampaniach takich jak ostatnia, którą badaliśmy, () kiedy zebrali ponad półtora miliona dolarów na rzecz Hamasu" - powiedział Vaquero.

Zastrzegł, że w kontekście Hiszpanii kwota może się wydawać niewielka, ale tego rodzaju kampanie przeprowadzane są na całym świecie.

Według Centralnej Jednostki do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Skarbową Hiszpania jest piątym krajem na świecie pod względem liczby tzw. bitomatów, które wymieniają kryptowaluty na gotówkę oraz na odwrót.

Kryptowaluty często są wykorzystywane do nielegalnych celów, na co starają się reagować służby bezpieczeństwa wielu państw.

W maju amerykański minister finansów Scott Bessent poinformował, że Stany Zjednoczone przejęły łącznie około miliarda dolarów w kryptowalutach należących do Iranu w ramach operacji Ekonomiczna Furia, której celem jest osłabienie Iranu i wywarcie na ten kraj presji. Według szacunków USA, Iran przed zaostrzeniem presji na ten kraj transferował 400-500 mln USD miesięcznie kanałami kryptowalutowymi, głównie w celu obchodzenia sankcji przy sprzedaży ropy i finansowania operacji Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC).

W tym samym miesiącu władze Szwecji poinformowały o przejęciu kryptowalut o wartości 127,6 mln koron (ok. 12 mln euro). Środki pochodziły z działalności zlikwidowanej przez policję strony umożliwiającej transakcje narkotykowe. Składające się głównie z bitcoina kryptowaluty były przechowywane na zagranicznej giełdzie wymiany i należały do Szweda skazanego wcześniej za prowadzenie w internecie forum handlu narkotykami.

Od redakcji

W zasadzie to oczywiste. Dziwne, że państwa zgadzają się na funkcjonowanie czegoś takiego. Widać i w tym wolę, by zarobili ci, którzy mają prawo zarobić. Inni generalnie stracą, z wyjątkiem szczęściarzy, którzy przypadkiem też zarobią... Tymczasem zaostrza się przepisy tam, gdzie wszystko jest w zasadzie jawne. Chodzi np. o planowaną w najbliższych latach przez Unię konieczność tłumaczenia się sprzedawcy, skąd pochodzą pieniądze za które kupujemy np. samochód. Wiedza banków to za mało...

AM.