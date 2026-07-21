info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Francja: Społecznościowe sieci nie dla dzieci
rss newsletter facebook twitter

Francja: Społecznościowe sieci nie dla dzieci

Francja: Społecznościowe sieci nie dla dzieci  
Roman Koszowski /Foto Gość 11.09.2020 - Katowice . Smartfon .

Francja będzie pierwszym krajem w UE wprowadzającym ograniczenia wiekowe dla sieci społecznościowych.

Niższa izba parlamentu Francji, Zgromadzenie Narodowe, uchwaliła we wtorek projekt ustawy przewidujący zakaz używania sieci społecznościowych przez dzieci w wieku poniżej 15 lat. Ustawa, której zwolennikiem jest prezydent Emmanuel Macron, przewiduje też zakaz używania telefonów komórkowych w liceach.

Głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym oznacza, że projekt został przyjęty. Wcześniej projekt poparł Senat w nieco innej wersji, po czym obie izby uzgodniły wersję kompromisową.

Zakaz wejdzie w życie od 1 września dla nowych kont. Czteromiesięczny okres przejściowy (do 1 stycznia 2027 roku) dotyczył będzie już założonych kont. Będą one w tym okresie stopniowo zamykane.

Francja będzie pierwszym krajem w UE wprowadzającym takie ograniczenia wiekowe. Zwolennikiem zakazu jest prezydent Macron; posłanką sprawozdawczynią ustawy była deputowana Laure Miller z prezydenckiej partii Odrodzenie (Rennaissance).

Przeciwna była skrajnie lewicowa partia Francja Nieujarzmiona (LFI), która krytykowała "koniec anonimowości w internecie". LFI i Partia Socjalistyczna (PS) krytykowały projekt za niejasności w kwestii metod weryfikacji wieku. Deputowany PS Arthur Delaporte zapowiedział, że posłowie tej partii zapewne zwrócą się do Rady Konstytucyjnej.

Zwolnione z zakazu będą encyklopedie internetowe i "projekty cyfrowe o przeznaczeniu edukacyjnym". Jak tłumaczyła jeszcze przed przyjęciem ustawy Laure Miller, platformy i komunikatory takie jak YouTube i WhatsApp wciąż będą dostępne. Przy czym serwisy będą musiały wprowadzić weryfikację wieku tam, gdzie funkcjonują na zasadzie platform społecznościowych. Chodzi np. o kanały do udostępniania treści czy komentarze.

Ustawa nie precyzuje, jak platformy społecznościowe powinny sprawdzać wiek użytkowników. Będą one musiały same wdrażać system weryfikacji, a nawet kilka, by dać wybór użytkownikom. Deputowana Miller przekonywała, że platformy są do tego "w dużej mierze przygotowane".

Nowe prawo nie wprowadza żadnych sankcji dla nastolatków ani dla ich rodziców.

Ustawa wprowadza również zakaz używania telefonów komórkowych w liceach; są już one zakazane w szkołach niższego szczebla (podstawówkach i gimnazjach). Szkoły będą mogły jednak wprowadzać wyjątki od zakazu w swoich regulaminach.

Przyjęcie projektu poprzedziły ustalenia z Komisją Europejską, aby francuska ustawa była zgodna z regulacjami unijnymi.

Macron po przyjęciu ustawy zamieścił komentarz na serwisie X, w którym podziękował deputowanym. "Teraz powinna się wypowiedzieć Rada Konstytucyjna, a potem nastąpią działania, aby skonkretyzować przepisy i chronić nasze dzieci w internecie" - napisał francuski prezydent.

Z Paryża Anna Wróbel (PAP)

awl/ kar/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 21.07.2026 23:24

TAGI| DZIECI, FRANCJA, INTERNET, MEDIA, NASTOLATKI, PAP, PARLAMENT

PRZECZYTAJ TAKŻE
Trump uzależnia sankcje przeciw Rosji od nałożenia sankcji na Iran | Dymisja szefa frakcji CDU/CSU. On i jego "mąż" skorzystali z usług surogatki | Francja kontra Anglia, czyli mały finał smutnych gigantów | Francja: Ustawa o "pomocy w umieraniu" trafi do Rady Konstytucyjnej | USA: Demokraci za wstrzymaniem pomocy dla Izraela
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Nie sztuczna, tylko udawana

Andrzej Macura

Nie sztuczna, tylko udawana

Kto komu służy? Sztuczne inteligencje nam czy my im?

Do wszystkich (poszkodowanych?)

Katarzyna Solecka

Do wszystkich (poszkodowanych?)

Niby taka zwykła rzecz: kolejność, a ile potrafi narobić kłopotu (nawet przez szyk wyrazów w zdaniu).

Z sir Johnem Falstaffem do Ziemi Świętej

Piotr Drzyzga

Z sir Johnem Falstaffem do Ziemi Świętej

Albo chociaż na Jarmark św. Bartłomieja.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Pakistan: uniewinniono oskarżonych o lincz na chrześcijanach

Pakistan: uniewinniono oskarżonych o lincz na chrześcijanach

Nikt nie został uznany za winnego ani skazany za zabójstwo chrześcijańskiego małżeństwa, do którego doszło w 2014 roku w prowincji Pendżab w Pakistanie - podaje Agencja Fides.

Wybory

Bez obywatelstwa, ale wyborcy

W stanie New Jersey ponad 6 tys. osób bez obywatelstwa USA zostało w minionych latach zarejestrowanych jako wyborcy.

Chatboty odstraszają, sklepy tracą klientów

Chatboty odstraszają, sklepy tracą klientów

Zbyt szybkie i niedopracowane wdrożenia AI uderzają w przychody sprzedawców.

Marco Rubio

Rubio: oddanie Iranowi kontroli nad Ormuzem byłoby groźnym precedensem

W kolejce na podobne rozwiązania czekają już inni.

Ołeksandr Syrski

Ukraina: Zmiany na szczytach, ale...

Ołeksandr Syrski odchodzi ze stanowiska głównodowodzącego, Mychajł Fedorowow nie chce innego stanowiska.

Fundacja św. Józefa KEP w pierwszym półroczu 2026 r. wydała na pomoc skrzywdzonym 1,2 mln zł

Fundacja św. Józefa KEP w pierwszym półroczu 2026 r. wydała na pomoc skrzywdzonym 1,2 mln zł

W pierwszym półroczu 2026 r. Fundacja św. Józefa KEP na bezpośrednią pomoc osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele i pomoc pośrednią, tj. wspieranie struktur i osób działających na rzecz skrzywdzonych, wydała blisko 1,2 mln zł.

Ocalały z zamachu na wyspie Utoya: czas nie leczy ran. Mija 15 lat od masakry

Ocalały z zamachu na wyspie Utoya: czas nie leczy ran. Mija 15 lat od masakry

Czas nie leczy ran, on zmienia ranionego człowieka; dziś inaczej przeżywam stres, inaczej tęsknię, stawiam inne pytania - powiedział PAP Magnus Haakonson, który ocalał z masakry na wyspie Utoya dokonanej 22 lipca 2011 r. przez prawicowego ekstremistę.

Ukryć się

Kryptowaluty coraz częściej wykorzystywane w finansowaniu przestępstw

Służby bezpieczeństwa państw mają problem.

Francja: Społecznościowe sieci nie dla dzieci

Francja: Społecznościowe sieci nie dla dzieci

Francja będzie pierwszym krajem w UE wprowadzającym ograniczenia wiekowe dla sieci społecznościowych.

Wołodymyr Zełenski i Ołeksandr Syrski

Nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy

Zełenski mianował Mychajła Drapatego nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych.

Ks. prof Andrzej Szostek

Zmarł ks. prof. Andrzej Szostek MIC

Był uczniem Karola Wojtyły. Miał 81 lat.

Andy Burnham

Dlaczego wybór katolika na premiera Wielkiej Brytanii ma wymiar historyczny

Jeszcze 200 lat temu byłoby niemożliwe.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.07.2026
« » Lipiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
14°C Środa
rano
21°C Środa
dzień
22°C Środa
wieczór
19°C Czwartek
noc
wiecej »
 