Bez obywatelstwa, ale wyborcy

W stanie New Jersey ponad 6 tys. osób bez obywatelstwa USA zostało w minionych latach zarejestrowanych jako wyborcy.

Gubernator stanu New Jersey Mikie Sherrill poinformowała, że w latach 2023-2024 z powodu błędu systemu informatycznego około 6,6 tys. osób deklarujących brak obywatelstwa USA zostało zarejestrowanych na listach uprawnionych do głosowania - podała agencja Associated Press.

Jak poinformowała we wtorek demokratyczna gubernator New Jersey Mikie Sherrill, około 6,6 tys. osób, podczas wyrabiania prawa jazdy lub stanowego dokumentu tożsamości oświadczyło, iż nie są obywatelami USA. Zostali jednak błędnie zarejestrowani jako wyborcy w latach 2023-2024 z powodu błędu w systemie informatycznym stanowego urzędu ds. komunikacji (MVC)odpowiedzialnego m.in. za wydawanie praw jazdy. Do pomyłki doszło za kadencji poprzedniego gubernatora Phila Murphy'ego.

Jak podała Associated Press, według wstępnych ustaleń mniej niż 400 spośród błędnie zarejestrowanych osób oddało później głos. Sherrill zapowiedziała usunięcie wszystkich nieprawidłowych wpisów z rejestru wyborców, zmianę dostawcy systemu oraz wszczęcie dochodzenia.- Jestem oburzona lekkomyślnymi zaniedbaniami, które do tego doprowadziły oraz brakiem przejrzystości działań osób odpowiedzialnych w tamtym czasie. Podczas gdy administracja Trumpa próbuje wykorzystywać wybory do politycznych celów, ja dbam o ochronę naszych wyborów - oświadczyła.

Sherrill zwróciła uwagę, że błędnie zarejestrowane osoby deklarowały przynależność do Partii Demokratycznej, Republikańskiej oraz status niezależnych wyborców. Wskazuje to na fakt, że problem nie dotyczył jednej opcji politycznej.

AP przypomina, że prezydent Donald Trump i inni Republikanie od dawna twierdzą, iż udział osób nieuprawnionych w wyborach jest powszechnym zjawiskiem, choć wykrywane przypadki należą do rzadkości i mogą skutkować zarzutami karnymi oraz deportacją. W ubiegłym tygodniu Trump powołał się na ustalenia ministerstwa bezpieczeństwa wewnętrznego (DHS), według których zidentyfikowano około 280 tys. osób bez obywatelstwa zarejestrowanych jako uprawnione do głosowania w wyborach federalnych, głównie w Kalifornii, Nevadzie, New Jersey i Pensylwanii.

Biały Dom wykorzystał sprawę pomyłki w New Jersey do promowania popieranego przez Trumpa projektu ustawy SAVE America Act, przewidującego obowiązek przedstawiania dokumentów potwierdzających obywatelstwo przy rejestracji wyborców.- Amerykańscy wyborcy zasługują na pewność, że nasze wybory są bezpieczne i uczciwe - podkreśliła rzeczniczka Białego Domu Abigail Jackson.

Według AP błędy związane z automatyczną rejestracją wyborców zdarzały się także w innych stanach. W Oregonie w 2024 r. omyłkowo zarejestrowano około 1,6 tys. osób, które nie przedstawiły dowodu obywatelstwa, choć większość z nich później potwierdziła obywatelstwo USA. Problemy odnotowano wcześniej też w Kolorado i Kalifornii.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski