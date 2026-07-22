W pierwszym półroczu 2026 r. Fundacja św. Józefa KEP na bezpośrednią pomoc osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele i pomoc pośrednią, tj. wspieranie struktur i osób działających na rzecz skrzywdzonych, wydała blisko 1,2 mln zł.
W pierwszym półroczu 2026 r. osoby skrzywdzone złożyły w Fundacji 80 wniosków o wsparcie psychoterapeutyczne i psychiatryczne, prawne, o pomoc edukacyjną, stypendialną i duchową. Łączna kwota udzielonej im pomocy wynosi 657 363 zł - poinformowała w środę PAP organizacja.
Poprzez system grantowy Fundacja wspiera także inicjatywy służące pomocy skrzywdzonym i tworzeniu w Kościele środowiska bezpieczeństwa i ochrony.
W ciągu sześciu miesięcy diecezje i zgromadzenia zakonne złożyły 35 wniosków o granty, które są przeznaczone na pomoc skrzywdzonym, ich wsparcie terapeutyczne, ale także na wsparcie osób im pomagających oraz organizację konferencji i warsztatów tematycznych. Na ten cel fundacja przeznaczyła 560 898 zł - wynika z raportu.
W pierwszym półroczu odbyły się kilkudniowe sesje dla zespołów prewencji, kuratorów i delegatów, w których uczestniczyło ok. 500 osób. Jesienią swój kurs będą mieli duszpasterze osób skrzywdzonych i delegaci rozpoczynający swoją posługę.
Dla niemal 300 formatorów Fundacja Świętego Józefa sfinansowała szkolenie "Ochrona małoletnich i dojrzałość przyszłych kapłanów".
Wraz z zespołem prawno-kanonicznym, grupą sióstr zakonnych i osobami koordynującymi punkty konsultacyjne Fundacja prowadzi regularne dyżury telefoniczne dla skrzywdzonych. Współpracujący z nią prawnicy kanoniści udzielili 86 porad telefonicznych. Ponadto Fundacja wspiera finansowo inicjatywę świeckich katolików "Zranieni w Kościele", która również prowadzi telefon wsparcia.
Fundacja Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski została powołana przez biskupów podczas 384. Zebrania Plenarnego KEP, które obradowało 8-9 października 2019 r. Jej celem jest udzielanie wsparcia osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele katolickim w Polsce, tworzenie struktur pomocy ofiarom nadużyć seksualnych, szkolenie osób pracujących ze skrzywdzonymi i tworzenie struktur prewencji nadużyć seksualnych w Kościele. Fundacja jest finansowana z corocznych składek duchownych (2000 zł od biskupa i 150 zł od prezbitera).
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W pierwszym półroczu 2026 r. Fundacja św. Józefa KEP na bezpośrednią pomoc osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym w Kościele i pomoc pośrednią, tj. wspieranie struktur i osób działających na rzecz skrzywdzonych, wydała blisko 1,2 mln zł.
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