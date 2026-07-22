Pakistan: uniewinniono oskarżonych o lincz na chrześcijanach  

Nikt nie został uznany za winnego ani skazany za zabójstwo chrześcijańskiego małżeństwa, do którego doszło w 2014 roku w prowincji Pendżab w Pakistanie - podaje Agencja Fides.
Dramat chrześcijańskiej rodziny
Protestant Shahzad Masih i jego katolicka żona, Shama Bibi, będąca w stanie błogosławionym, byli pracownikami cegielni. Zostali zaatakowani w Kot Radha Kishan, w okręgu Kasur, 4 listopada 2014 r. Oskarżono ich fałszywie o bluźnierstwo. Rozwścieczony tłum dokonał na nich linczu, a następnie wrzucił do pieca cegielnianego, gdzie zostali spaleni żywcem.
Małżonkowie pozostawili troje dzieci. Fundacja „Cecil & Iris Chaudhry Foundation” (CICF) z Lahauru zajmuje się edukacją i opieką nad nimi.
Rozpoczęło się dochodzenie w sprawie, które objęło ponad 600 osób, w tym właściciela cegielni i lokalnego imama. W 2016 r. sąd pierwszej instancji skazał na śmierć 5 oskarżonych (w tym lokalnego imama), a kolejnych 8 osób otrzymało łagodniejsze kary za pomocnictwo. Pozostałych uniewinniono lub nie zostali postawieni przed sądem.
W 2019 r. Sąd Najwyższy w Lahaurze uniewinnił 2 spośród 5 osób skazanych na śmierć (w tym imama) i utrzymał karę śmierci wobec pozostałych trzech. Ponadto zarządził uniewinnienie kolejnych 102 oskarżonych.
Uniewinnienie oskarżonych
Obecnie, w ostatniej instancji, Sąd Najwyższy uniewinnił ostatnich trzech skazanych na śmierć, powołując się m.in. na niespójności w argumentacji prokuratury. Ostatecznie nikt nie został skazany za zabójstwo chrześcijańskiego małżeństwa.
Opinie o wyroku
Wyrok wywołał konsternację i rozczarowanie w pakistańskich wspólnotach chrześcijańskich oraz wśród organizacji zajmujących się prawami człowieka. W oświadczeniu przesłanym agencji Fides i podpisanym przez biskupa Hyderabadu Samsona Shukardina, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Pakistanu, wyrok ten został opisany jako element podejścia, w ramach którego sprawcy poważnych przestępstw przeciwko mniejszościom religijnym pozostają bezkarni.
Wobec najnowszej tragedii oraz podobnych zdarzeń z przeszłości bp Shukardin zachęca wiernych do zachowania spokoju, modlitwy o siłę do znoszenia trudności oraz do pozostania niezachwianymi w wierze.
Artur Hanula, Vatican News PL
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Niby taka zwykła rzecz: kolejność, a ile potrafi narobić kłopotu (nawet przez szyk wyrazów w zdaniu).
Nikt nie został uznany za winnego ani skazany za zabójstwo chrześcijańskiego małżeństwa, do którego doszło w 2014 roku w prowincji Pendżab w Pakistanie - podaje Agencja Fides.
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