info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » KEP krytykuje podstawę programową edukacji zdrowotnej. „Nie uwzględniono naszych uwag”
rss newsletter facebook twitter

KEP krytykuje podstawę programową edukacji zdrowotnej. „Nie uwzględniono naszych uwag”

KEP krytykuje podstawę programową edukacji zdrowotnej. „Nie uwzględniono naszych uwag”  
fot. Unsplash/montaż Studio GN

Komisja Wychowania Katolickiego uważa, że edukacja zdrowotna i seksualna, z racji swojego wyjątkowego znaczenia, powinna być przedmiotem szerokiego dialogu pomiędzy wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za edukację młodego człowieka – czytamy w Oświadczeniu Komisji Wychowania Katolickiego KEP w związku z ogłoszeniem podstawy programowej przedmiotu edukacja zdrowotna.

Publikujemy pełny tekst oświadczenia:  


OŚWIADCZENIE
KOMISJI WYCHOWANIA KATOLICKIEGO KEP
W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM PODSTAWY PROGRAMOWEJ
PRZEDMIOTU EDUKACJA ZDROWOTNA


Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wyraża sprzeciw wobec sposobu wprowadzenia i określenia treści edukacji zdrowotnej i seksualnej w podstawie programowej edukacji zdrowotnej dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych określonych w Rozporządzeniach Ministra Edukacji z dnia 8 lipca 2026 roku (Dz. U. z dn. 17 lipca 2026 poz. 958 i Dz. U. z dn. 15 lipca 2026 poz. 947). Bardzo niepokojącym jest fakt, że przesłane w ramach konsultacji propozycje i uwagi ze strony Konferencji Episkopatu Polski nie zostały w nawet najmniejszym stopniu uwzględnione.

W ogłoszonej podstawie programowej jest z pewnością wiele dobrych treści służących ochronie zdrowia człowieka, niemniej cała koncepcja wychowania seksualnego nie może być zaakceptowana. Zostaje ona wyrwana z właściwego jej kontekstu małżeństwa i rodziny oraz zawężona do jej wymiaru zdrowotnego. Z tej racji samo wyłączenie kwestii edukacji seksualnej z obowiązkowych treści nauczania nie rozwiązuje problemu, natomiast pozostaje przesłanie, że rodzina nie jest najważniejszym kontekstem dla sfery seksualnej człowieka. Przywołana przez MEN w uzasadnieniu projektu rozporządzenia Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 2022 r. poz. 1575) określa, że przy omawianiu tematyki życia seksualnego człowieka trzeba wskazywać na „wartość rodziny” i mówić o „życiu w fazie prenatalnej”. Tymczasem kwestia wartości rodziny nie jest podstawową zasadą organizacji całości treści w ramach tego przedmiotu. Pominięto też całkowicie życie człowieka w jego fazie prenatalnej.  

Komisja Wychowania Katolickiego uważa, że edukacja zdrowotna i seksualna, z racji swojego wyjątkowego znaczenia, powinna być przedmiotem szerokiego dialogu pomiędzy wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za edukację młodego człowieka.


bp Wojciech Osial
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski


Warszawa, dnia 22 lipca 2026 roku

«« | « | 1 | » | »»

BP KEP |

dodane 22.07.2026 13:55

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Nie sztuczna, tylko udawana

Andrzej Macura

Nie sztuczna, tylko udawana

Kto komu służy? Sztuczne inteligencje nam czy my im?

Do wszystkich (poszkodowanych?)

Katarzyna Solecka

Do wszystkich (poszkodowanych?)

Niby taka zwykła rzecz: kolejność, a ile potrafi narobić kłopotu (nawet przez szyk wyrazów w zdaniu).

Z sir Johnem Falstaffem do Ziemi Świętej

Piotr Drzyzga

Z sir Johnem Falstaffem do Ziemi Świętej

Albo chociaż na Jarmark św. Bartłomieja.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Abp Wojda: Niektóre firmy wprowadzają wiernych w błąd ws. posług religijnych

Abp Wojda: Niektóre firmy wprowadzają wiernych w błąd ws. posług religijnych

Metropolita gdański abp Tadeusz Wojda wydał komunikat ostrzegający przed nadużyciami przy sprawowaniu pogrzebów i asystowaniu przy małżeństwach przez duchownych Kościoła Polskokatolickiego. Hierarcha wskazał, że niektóre firmy komercyjne oferują te posługi jako tożsame z rzymskokatolickimi.

Ks. Franciszek Blachnicki

Jolanta L. (dawniej Gontarczyk) zeznawała w śledztwie ws. śmierci ks. Blachnickiego

Według ustaleń IPN, ks. Blachnicki został otruty.

Watykan dementuje: Nie ma jeszcze decyzji w sprawie ks. Marka Rupnika

Watykan dementuje: Nie ma jeszcze decyzji w sprawie ks. Marka Rupnika

Doniesienia medialne o rzekomej decyzji sędziów prowadzących kanoniczny proces ks. Marka Ivana Rupnika są całkowicie bezpodstawne – poinformował dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Podkreślił, że postępowanie trwa, a skład orzekający wciąż analizuje zgromadzoną dokumentację - podaje Vatican News.

Afryka światowym centrum głodu

Afryka światowym centrum głodu

Najnowszy raport ONZ: na kontynencie afrykańskim głód dotyka około 309 mln osób.

Generał Mychajło Drapaty

Gen. Drapaty: prezydent Zełenski polecił wzmocnić działania ofensywne

Nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy stoi przed trudnym zadaniem.

Ekshumacja w Woli Ostrowieckiej

Twają ekshumacje na Wołyniu

Ks. Trzaska (IPN): największym minusem zainteresowania ekshumacjami na Wołyniu są antyukraińskie komentarze.

Victor Orban

Węgry: prokuratura skonfiskowała serwery partii Fidesz

Były premier Węgier Viktor Orban oświadczył w środę, że podczas wtorkowego nalotu prokuratorzy skonfiskowali serwery jego partii, Fideszu - przekazał portal Index.

Niebawem pociągi kursować będą już normalnie

Wiadukt linii kolejowej Gliwice-Katowice... przesunięty na miejsce

Chodziło o to, by nie blokować ważnej trasy na 10 miesięcy.

W Łambinowicach pochowani są też jeńcy brytyjscy

MKiDN: nieznane groby polskich żołnierzy w Łambinowicach

Miejsce Pamięci Narodowej obejmuje teren dawnych obozów jenieckich i przesiedleńczych funkcjonujących w różnych okresach historii.

KEP krytykuje podstawę programową edukacji zdrowotnej. „Nie uwzględniono naszych uwag”

KEP krytykuje podstawę programową edukacji zdrowotnej. „Nie uwzględniono naszych uwag”

Komisja Wychowania Katolickiego KEP wydała oświadczenie ws. edukacji zdrowotnej.

Pakistan: uniewinniono oskarżonych o lincz na chrześcijanach

Pakistan: uniewinniono oskarżonych o lincz na chrześcijanach

Nikt nie został uznany za winnego ani skazany za zabójstwo chrześcijańskiego małżeństwa, do którego doszło w 2014 roku w prowincji Pendżab w Pakistanie - podaje Agencja Fides.

Wybory

Bez obywatelstwa, ale wyborcy

W stanie New Jersey ponad 6 tys. osób bez obywatelstwa USA zostało w minionych latach zarejestrowanych jako wyborcy.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.07.2026
« » Lipiec 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
23°C Środa
wieczór
19°C Czwartek
noc
15°C Czwartek
rano
17°C Czwartek
dzień
wiecej »
 