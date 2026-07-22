Jolanta L., która dawniej nosiła nazwisko Gontarczyk i według Instytutu Pamięci Narodowej w latach 80. w RFN wraz z mężem brała udział w inwigilacji ks. Franciszka Blachnickiego, zeznawała w środę w katowickim IPN jako świadek w śledztwie, w którym badane są okoliczności śmierci tego duchownego.
Ks. Blachnicki - założyciel Ruchu Światło-Życie - zmarł w 1987 r. w niemieckim Carlsbergu. Według ustaleń IPN został otruty.
Nieoficjalną informację PAP o przesłuchaniu Jolanty L. potwierdził naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach Michał Skwara.
- Pani Jolanta L. jest i zawsze była świadkiem w tej sprawie i w takim charakterze została przesłuchana. Jej zeznania zostały odebrane - powiedział prok. Skwara PAP. L. Przesłuchanie trwało około dwóch godzin, IPN nie zdradza treści zeznań. Jak wynika z informacji PAP, Jolanta L. wcześniej nie stawiała się na wezwania do katowickiego oddziału Instytutu, za co nałożono na nią karę porządkową.
Pierwsze śledztwo w sprawie śmierci ks. Blachnickiego pion śledczy IPN umorzył w lipcu 2006 r., podjął je ponownie w kwietniu 2020 r. Postępowanie dowodowe jest w toku. Prokuratorzy, którzy po uzyskanych opiniach mają pewność, że ks. Blachnicki został zamordowany, na obecnym etapie próbują ustalić sprawców, co - jak przyznają przedstawiciele IPN - jest bardzo trudne. Nie wiadomo kiedy postępowanie się zakończy.
Według IPN, w latach 70. Jolanta L. - wówczas Gontarczyk - rozpoczęła współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. Trzy lata wcześniej jej mąż, nieżyjący od kilku lat Andrzej Gontarczyk został tajnym współpracownikiem SB. Jak wynika z ustaleń IPN, od 1982 r. oboje współpracowali z wywiadem PRL. Po odpowiednim przeszkoleniu zostali przerzuceni do RFN, aby prowadzić inwigilację ks. Blachnickiego. Jolanta L. w lipcu 2025 r. została pozbawiona przez prezydenta Andrzeja Dudę Srebrnego Krzyża Zasługi, którym została odznaczona w 1997 r.
Niby taka zwykła rzecz: kolejność, a ile potrafi narobić kłopotu (nawet przez szyk wyrazów w zdaniu).
Metropolita gdański abp Tadeusz Wojda wydał komunikat ostrzegający przed nadużyciami przy sprawowaniu pogrzebów i asystowaniu przy małżeństwach przez duchownych Kościoła Polskokatolickiego. Hierarcha wskazał, że niektóre firmy komercyjne oferują te posługi jako tożsame z rzymskokatolickimi.
Według ustaleń IPN, ks. Blachnicki został otruty.
Doniesienia medialne o rzekomej decyzji sędziów prowadzących kanoniczny proces ks. Marka Ivana Rupnika są całkowicie bezpodstawne – poinformował dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Podkreślił, że postępowanie trwa, a skład orzekający wciąż analizuje zgromadzoną dokumentację - podaje Vatican News.
Najnowszy raport ONZ: na kontynencie afrykańskim głód dotyka około 309 mln osób.
Nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy stoi przed trudnym zadaniem.
Ks. Trzaska (IPN): największym minusem zainteresowania ekshumacjami na Wołyniu są antyukraińskie komentarze.
Były premier Węgier Viktor Orban oświadczył w środę, że podczas wtorkowego nalotu prokuratorzy skonfiskowali serwery jego partii, Fideszu - przekazał portal Index.
Chodziło o to, by nie blokować ważnej trasy na 10 miesięcy.
Miejsce Pamięci Narodowej obejmuje teren dawnych obozów jenieckich i przesiedleńczych funkcjonujących w różnych okresach historii.
Komisja Wychowania Katolickiego KEP wydała oświadczenie ws. edukacji zdrowotnej.
Nikt nie został uznany za winnego ani skazany za zabójstwo chrześcijańskiego małżeństwa, do którego doszło w 2014 roku w prowincji Pendżab w Pakistanie - podaje Agencja Fides.