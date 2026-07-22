Metropolita gdański abp Tadeusz Wojda wydał komunikat ostrzegający przed nadużyciami przy sprawowaniu pogrzebów i asystowaniu przy małżeństwach przez duchownych Kościoła Polskokatolickiego. Hierarcha wskazał, że niektóre firmy komercyjne oferują te posługi jako tożsame z rzymskokatolickimi.
Dokument opublikowany na stronie archidiecezji gdańskiej jest reakcją - jak napisał w liście metropolita - na napływające do kurii zgłoszenia. Wierni mylnie traktują działania duchownych polskokatolickich jako posługę własnych duszpasterzy, co dotyczy głównie liturgii pogrzebowej oraz asystowania przy małżeństwach.
Metropolita ocenił, że problem wynika z nieświadomości wiernych oraz z "praktyk rynkowych", które poddał zdecydowanej krytyce. Wskazał na stałą współpracę niektórych właścicieli domów weselnych i zakładów pogrzebowych z księżmi polskokatolickimi.
"Podmioty te, kierując się wyłącznie zyskiem, włączają do swojej oferty Ťudział kapłanať, sugerując, że jest to usługa w pełni tożsama z działaniem duszpasterskim prowadzonym przez Kościół rzymskokatolicki" - napisał abp Wojda.
Hierarcha podkreślił, że takie zachowanie wykorzystuje trudny stan emocjonalny osób po stracie bliskich. Dodał, że firmy organizujące uroczystości weselne często ignorują przynależność kościelną stron, oferując m.in. "śluby w plenerze" z udziałem duchownych innych wyznań.
Według metropolity skutkiem takich praktyk jest "ogromny dramat sumienia". Napisał, że "wierni często dopiero po fakcie - przy okazji kontaktu z własną parafią, załatwiania innych formalności, czy podczas dorocznej wizyty duszpasterskiej - ze zdumieniem i bólem zdają sobie sprawę z manipulacji, której doświadczyli i nieuporządkowanego stanu duchowego, w którym się znaleźli".
W opublikowanym liście nie wymieniono nazw konkretnych firm oferujących te usługi.
Abp Wojda przypomniał, że Kościół Polskokatolicki jest odrębną wspólnotą wyznaniową. Liturgie i obrzędy tam sprawowane mają inny status kanoniczny niż w Kościele rzymskokatolickim
Kościół Polskokatolicki w RP jest prawnie uznanym chrześcijańskim związkiem wyznaniowym reprezentującym tradycję starokatolicką. Wspólnota nie uznaje prymatu papieża oraz celibatu duchowieństwa, zachowując jednocześnie katolicką formę liturgii. Sytuację prawną związku reguluje ustawa z 1995 r.
Niby taka zwykła rzecz: kolejność, a ile potrafi narobić kłopotu (nawet przez szyk wyrazów w zdaniu).
Metropolita gdański abp Tadeusz Wojda wydał komunikat ostrzegający przed nadużyciami przy sprawowaniu pogrzebów i asystowaniu przy małżeństwach przez duchownych Kościoła Polskokatolickiego. Hierarcha wskazał, że niektóre firmy komercyjne oferują te posługi jako tożsame z rzymskokatolickimi.
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