Metropolita gdański abp Tadeusz Wojda wydał komunikat ostrzegający przed nadużyciami przy sprawowaniu pogrzebów i asystowaniu przy małżeństwach przez duchownych Kościoła Polskokatolickiego. Hierarcha wskazał, że niektóre firmy komercyjne oferują te posługi jako tożsame z rzymskokatolickimi.

Dokument opublikowany na stronie archidiecezji gdańskiej jest reakcją - jak napisał w liście metropolita - na napływające do kurii zgłoszenia. Wierni mylnie traktują działania duchownych polskokatolickich jako posługę własnych duszpasterzy, co dotyczy głównie liturgii pogrzebowej oraz asystowania przy małżeństwach.

Metropolita ocenił, że problem wynika z nieświadomości wiernych oraz z "praktyk rynkowych", które poddał zdecydowanej krytyce. Wskazał na stałą współpracę niektórych właścicieli domów weselnych i zakładów pogrzebowych z księżmi polskokatolickimi.

"Podmioty te, kierując się wyłącznie zyskiem, włączają do swojej oferty Ťudział kapłanať, sugerując, że jest to usługa w pełni tożsama z działaniem duszpasterskim prowadzonym przez Kościół rzymskokatolicki" - napisał abp Wojda.

Hierarcha podkreślił, że takie zachowanie wykorzystuje trudny stan emocjonalny osób po stracie bliskich. Dodał, że firmy organizujące uroczystości weselne często ignorują przynależność kościelną stron, oferując m.in. "śluby w plenerze" z udziałem duchownych innych wyznań.

Według metropolity skutkiem takich praktyk jest "ogromny dramat sumienia". Napisał, że "wierni często dopiero po fakcie - przy okazji kontaktu z własną parafią, załatwiania innych formalności, czy podczas dorocznej wizyty duszpasterskiej - ze zdumieniem i bólem zdają sobie sprawę z manipulacji, której doświadczyli i nieuporządkowanego stanu duchowego, w którym się znaleźli".

W opublikowanym liście nie wymieniono nazw konkretnych firm oferujących te usługi.

Abp Wojda przypomniał, że Kościół Polskokatolicki jest odrębną wspólnotą wyznaniową. Liturgie i obrzędy tam sprawowane mają inny status kanoniczny niż w Kościele rzymskokatolickim

Kościół Polskokatolicki w RP jest prawnie uznanym chrześcijańskim związkiem wyznaniowym reprezentującym tradycję starokatolicką. Wspólnota nie uznaje prymatu papieża oraz celibatu duchowieństwa, zachowując jednocześnie katolicką formę liturgii. Sytuację prawną związku reguluje ustawa z 1995 r.