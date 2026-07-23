Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował w czwartek, że prezes tej partii Jarosław Kaczyński podczas rozmowy z Mateuszem Morawieckim złożył szereg kompromisowych propozycji, w tym nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia "Rozwój Plus" do czasu wyborów parlamentarnych.
Popołudniowa rozmowa Kaczyńskiego z Morawieckim odbyła się w czwartek, w dniu upływu ultimatum, jakie kierownictwo ugrupowania postawiło politykom należącym do zewnętrznych stowarzyszeń, pod groźbą wykluczenia z partii.
"Podczas dzisiejszego spotkania pan prezes Kaczyński złożył szereg kompromisowych propozycji, w tym: nie likwidacji, a zamrożenia stowarzyszenia "Rozwój Plus" do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienia całej działalności stowarzyszenia do partii z pełnym jej wsparciem" - poinformował po tym spotkaniu Bochenek na platformie X. Dodał, że "ta propozycja również nie uzyskała akceptacji".
Bochenek zaznaczył, że czwartkowe rozmowy "nie doprowadziły do pozytywnego finału także z uwagi na to, iż wiceprezes Morawiecki nie przystał na równe traktowanie wszystkich posłów w klubie, chcąc jednocześnie zastrzec dla siebie szczególne warunki funkcjonowania w partii".
"Tylko PiS w jedności, z ambitnym programem i konkretnymi prorozwojowymi projektami może odsunąć Tuska od władzy" - podkreślił Bochenek.
W zeszłym tygodniu komitet polityczny Prawa i Sprawiedliwości podjął uchwałę, zgodnie z którą każdy parlamentarzysta ugrupowania - pod groźbą wykluczenia z partii - musi złożyć deklarację o braku przynależności do "prowadzących działalność polityczną" stowarzyszeń w ramach ugrupowania. Ultimatum dotyczy przede wszystkim członków stowarzyszenia "Rozwój Plus", które założył Morawiecki.
W swoim czwartkowym wpisie Bochenek poinformował natomiast, że także prezes Kaczyński - "jak każdy członek PiS dobrze życzący Polsce" - podpisał już oświadczenie o przynależności do partii.
Piotr Muller - europoseł PiS i członek stowarzyszenia "Rozwój Plus" - odnosząc się wkrótce potem do wpisu rzecznika PiS zaznaczył, że "takie oświadczenie (deklarację członkowską) podpisał każdy z członków partii, gdy do niej wstępował". "Przygotowane oświadczenia nie dotyczącą członkostwa w partii, więc nie warto wprowadzać opinii publicznej w błąd" - zaznaczył.
Ocenił także, że proponowane zamrożenie stowarzyszenia "Rozwój Plus" do czasu wyborów parlamentarnych oraz przeniesienie jego działalności do partii, to "po prostu w praktyce likwidacja stowarzyszenia".
Wcześniej - bezpośrednio po rozmowie Kaczyńskiego z Morawieckim - Bochenek informował, że "rozmowy miały charakter konstruktywny, choć nie doprowadziły do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej". "Wszyscy parlamentarzyści w naszym środowisku politycznym mają te same prawa, ale także obowiązki" - dodawał.
Bochenek przypominał, że czas na złożenie oświadczeń o przynależności do partii obowiązuje do końca dnia. "Prezes Jarosław Kaczyński od zawsze podkreśla, że jedność środowisk patriotycznych jest gwarancją dobrej przyszłości naszej ojczyzny" - pisał rzecznik PiS.
Później oświadczenie stowarzyszenia "Rozwój Plus" opublikował Muller. "Z naszej strony dobra wola pozostaje niezmienna. Wciąż jest czas na porozumienie, uspokojenie emocji i wspólną walkę o zwycięstwo nad Donaldem Tuskiem" - podkreślał na X.
Jednocześnie zaznaczał, że "nie ma zgody na podpisywanie lojalek, wymuszanie podpisów ani składanie upokarzających deklaracji". Oceniał, iż lojalność "udowadnia się wieloletnią pracą, odpowiedzialnością i walką o wspólne zwycięstwo, niekiedy przedstawieniem kierownictwu nieprzyjemnej prawdy".
Czwartkowe spotkanie Morawieckiego i Kaczyńskiego nie było pierwszym w sprawie stowarzyszenia. Jeszcze przed nim, bo rano w rozmowie w RMF FM, poseł Jacek Sasin mówił, że dotychczas około 150 posłów złożyło oświadczenie o braku przynależności do "prowadzących działalność polityczną" stowarzyszeń w ramach ugrupowania.
W dniu przyjęcia ultimatum przez komitet polityczny partii, Sasin podawał też, że jego stowarzyszenie "Po pierwsze Polska" zakończyło działalność. Morawiecki sygnalizował wówczas, że chce pozostać w PiS i rozwijać stowarzyszenie, bo chce "wygranej ambitnej Polski".
Ostateczny termin złożenia przez parlamentarzystów PiS deklaracji minie o północy w czwartek, 23 lipca.
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