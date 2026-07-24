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Morawiecki: Jest nas 40 posłów, senator i trzech europosłów

Morawiecki: Jest nas 40 posłów, senator i trzech europosłów  

Lider Stowarzyszenia "Rozwój Plus" Mateusz Morawiecki poinformował w piątek, że jego środowisko liczy obecnie czterdziestu posłów, jednego senatora i trzech europosłów. Przekonywał, że do samego końca chciał działać w ramach PiS i w oparciu o strategię "dwóch płuc" partii.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył w piątek, że "trzydziestu kilku (...) posłów (...) zrezygnowało z członkostwa" w PiS. Dodał, że w przyszły wtorek Komitet Polityczny PiS "przyjmie ten fakt do wiadomości". Szef PiS zaznaczył, że każdy parlamentarzysta partii wiedział, z czym wiąże się niepodpisanie oświadczenia.

Podczas piątkowej konferencji prasowej w Sejmie Morawiecki powiedział, że wraz z innymi członkami Stowarzyszenia "Rozwój Plus" walczył o "jedność obozu Prawa i Sprawiedliwości". - Zależało nam na tym, żeby w ramach tego, co wcześniej zostało ustalone w kwietniu tego roku, czyli w oparciu o tę strategię, która umownie nazywa się strategią "dwóch płuc", żeby rzeczywiście w ten sposób realizować nasz sposób, model dotarcia do bardzo różnorodnych grup wyborców - powiedział.

- Nie możemy jednak zgodzić się na to, aby poprzez ultimata czy szantaż tak naprawdę strategia jeszcze niedawno uzgodniona wylądowała w koszu - podkreślił.

Przekazał, że jest z nim "40 posłów, senator oraz trzech europarlamentarzystów". - Mamy bardzo mocną reprezentację - stwierdził.

- Dzisiaj chcę skoncentrować się na przyszłości przede wszystkim. Nie odpowiadamy nienawiścią na nienawiść, nie odpowiadamy na większość zaczepek, tych bzdur, kłamstw, które się wylewają z różnych ekranów telewizora - powiedział Morawiecki.

Morawiecki pytany, czy powstanie nowa partia i klub, powiedział, że „wszystkie plany dotyczące przyszłości przecież musimy przedyskutować”.

Dodał, że jeszcze „parę godzin temu” wyciągnął rękę do prezesa PiS. - W związku z tym nie pytajcie dzisiaj o partię, nie pytajcie o klub, bo nie dyskutowaliśmy o tym – powiedział Morawiecki.

Zapowiedział też, że działacze „Rozwoju Plus” wyruszą w „wielką trasę” po Polsce.

W czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie oświadczenia o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczyła przede wszystkim członków stowarzyszenia "Rozwój Plus", które założył b. premier Mateusz Morawiecki.

Kaczyński: Trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS

PAP DODANE 24.07.2026 AKTUALIZACJA 24.07.2026

Kaczyński: Trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił w piątek, że trzydziestu kilku posłów partii zrezygnowało z członkostwa w formacji. Dodał, że we wtorek zbierze się Komitet Polityczny PiS, który zatwierdzi ich decyzję. W piątek, o godz. 14 w Sejmie odbędzie się konferencja prasowa byłego premiera Mateusza Morawieckiego - poinformował Piotr Muller, europoseł PiS i członek stowarzyszenia „Rozwój Plus”. »

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PAP |

dodane 24.07.2026 14:25

TAGI| J.KACZYŃSKI, MATEUSZ MORAWIECKI, PAP, PARTIE, PIS, POLITYKA

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