Aktywiści z Miasto Jest Nasze chcą dymisji ministra Rasia

Ma to związek z ustawą o najmie krótkoterminowym.
Aktywiści z Miasto Jest Nasze chcą odwołania wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia w związku z ustawą o najmie krótkoterminowym. To reakcja na publikację Wirtualnej Polski, według której Raś przed wejściem do rządu posiadał trzy mikrokawalerki na wynajem.
W poniedziałek aktywiści MJN zorganizowali na tzw. Placu Pięciu Rogów konferencję oraz happening. Przyczepili na słupie znak "strefa wolna od mieszkańców", by zwrócić uwagę na wzrost najmu krótkoterminowego w Śródmieściu Warszawy.
- W przeciągu ostatnich dwóch dekad spadł liczba mieszkańców Śródmieścia o ponad 28 proc. To najszybciej wyludniająca się dzielnica miasta. Jednym z powodów jest najem krótkoterminowy - powiedział członek MJN Mikołaj Olejnik.
Zaznaczył, że w efekcie wzrastają ceny mieszkań, spada tez ich liczba na rynku, a deweloperzy nie budują mieszkań dla rodzin, ale mikrokawalerki pod najem krótkoterminowy. Dodał też, że mieszkańcy wypychani są na przedmieścia miasta, co powoduje wzmożony ruch samochodowy, pustoszenie śródmiejskich przedszkoli i szkół oraz ich przepełnienie w ościennych dzielnicach.
Członek MJN Mikołaj Paja podkreślił, że w miejscach, gdzie jest nasilony ruch turystyczny, przyjmuje się rozwiązania mające na celu bardzo mocne ograniczenie rynku najmu krótkoterminowego. - Tutaj nie trzeba wymyślać nowych rozwiązań, one leżą na stole - dodał.
Przedstawił też postulaty aktywistów, które chcieliby, aby znalazły się w ustawie. Decyzyjność w zakresie prowadzenia biznesu najmu krótkoterminowego powinna zostać oddana wspólnotom i spółdzielniom, należy przywrócić decyzyjność samorządów, by te mogły wprowadzać strefy z zakazem prowadzenia tego typu działalności, a także ustalać systemy licencyjne. - Ważne, żeby miały nad tym kontrolę - podkreślił aktywista.
Przewodnicząca MNJ Aleksandra Lelito odniosła się do publikacji medialnych informujących, że odpowiedzialny za przygotowanie ustawy o najmie krótkoterminowym Iremeusz Raś posiadał trzy mikrokawalerki przeznaczone na wynajem w Łodzi.
- Nie mamy złudzeń, że minister Raś ma gdzieś mieszkańców miast, szczególnie Warszawy. Jeśli te informacje z dzisiejszego poranka się potwierdzą i okaże się, że rzeczywiście sam prowadził taką działalność i wynajmował mieszkania mikrokawalerki, naszym zdaniem powinien podać się do dymisji. Nie jest osobą wiarygodna, która może dalej pracować nad tą ustawą - powiedziała Lelito.
W połowie lipca rząd przyjął projekt noweli regulującej najem krótkoterminowy. W pierwotnym kształcie przewidywał on, że rady gmin będą mogły wyznaczać strefy, w których obowiązuje zakaz prowadzenia najmu krótkoterminowego. Został on jednak wykreślony. Wówczas sprzeciw wyraziła minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Z kolei resort sportu przekonywał, że taka regulacja jest niepotrzebna.
W poniedziałek Wirtualna Polska podała, że Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, który był odpowiedzialny za przygotowanie tej ustawy, posiadał trzy mikrokawalerki przeznaczone na wynajem w Łodzi. Przed wejściem do rządu w grudniu 2023 roku sprzedał dwie z nich swojemu bratu, a kolejną przepisał byłej żonie. Polityk pytany o tę sprawę podkreślił, że nie widzi konfliktu interesów, oraz że nie informował wcześniej premiera Donalda Tuska o czerpaniu dochodów z tych nieruchomości.
Zdaniem wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka Raś powinien zostać odsunięty od prac nad ustawą, ponieważ - jak ocenił - "zabiega o swoje interesy, a nie o interesy zwykłych lokatorów". - To klasyczny konflikt interesów w tym rządzie i dlatego Ireneusz Raś powinien być całkowicie odstawiony od prowadzenia tej sprawy i tej ustawy. Ja nikomu nie zabraniam zakupu mieszkań, małych, dużych, mikrokawalerek. Pan Raś też ma do tego prawo. (...) Natomiast w takiej sytuacji zwykłe podstawowe zasady przyzwoitości nakazują odsunięcie się od procedowania ustawy - powiedział.
Paradoks naszych czasów polega na tym, że o wolności mówi się coraz więcej, a ludzi naprawdę wolnych jest coraz mniej.
Do 72 wzrósł bilans ofiar kryzysu migracyjnego na granicy Maroka z hiszpańską Ceutą. Po wtargnięciu do eksklawy około 60 tys. migrantów rozmieszczono w niej ponad 3 tys. funkcjonariuszy i żołnierzy, a na wtorek zwołano nadzwyczajne posiedzenie ministrów państw UE.
W klatce schodowej jednego z bloków przy ul. Gagarina we Wrocławiu 18-letni obywatel Ukrainy zaatakował nożem 30-letnią Polkę. Kobieta w stanie zagrażającym życiu trafiła do szpitala, a podejrzany został zatrzymany przez policję tuż po zdarzeniu.
Papież wyraził zaniepokojenie kryzysem migracyjnym w Ceucie i zaapelował o rozwiązania służące pokojowi, stabilności oraz sprawiedliwości. Leon XIV wezwał również do modlitwy o zakończenie wojen i przypomniał o ich najbardziej bezbronnych ofiarach: dzieciach, osobach starszych i chorych.
W ciągu roku na Madagaskarze zgłoszono zaginięcie 172 osób, w tym 91 dzieci, a od czerwca do porwań ma dochodzić niemal każdego dnia. Misjonarze i organizacje pomocowe ostrzegają przed handlem organami oraz bezradnością państwa, które nie potrafi zapewnić najmłodszym bezpieczeństwa.
Kolejne grupy przemierzają trasę z Wiednia do Rzymu, modląc się o nowe powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i małżeństwa. Pielgrzymi przyznają, że w drodze otrzymują jeszcze jeden dar – wspólnotę, która nie pozwala nikomu pozostać w tyle.
Robert Lewandowski zdobył pierwsze bramki w Major League Soccer i zapewnił Chicago Fire zwycięstwo 2:1 nad Charlotte FC. Po udanym debiucie przed publicznością na Soldier Field Polak podkreślił, że wygrana ma pomóc drużynie odzyskać pewność siebie przed kolejnymi spotkaniami.
Blisko 1,4 tys. osób chce rozpocząć naukę w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, która przygotowała 213 miejsc. Tak dużego zainteresowania lotnictwem wojskowym Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej jeszcze nie odnotował.
Rosja wysłała nad Ukrainę 133 bezzałogowce, z których 109 miało zostać strąconych lub unieszkodliwionych. Moskwa twierdzi natomiast, że tej samej nocy jej obrona zniszczyła 635 ukraińskich dronów.
Zamiast bonu do wykorzystania w sklepie – zwrot pieniędzy bezpośrednio na kartę płatniczą. Operatorzy systemu kaucyjnego zapowiadają, że w ciągu kilku lat w Polsce mogą stanąć tysiące automatów oferujących takie rozwiązanie.
Dięki archiwalnym danym z Teleskopu Williama Herschela.
Od 2 sierpnia użytkownicy muszą być wyraźnie informowani.