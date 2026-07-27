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Aktywiści z Miasto Jest Nasze chcą dymisji ministra Rasia

I gdzie tu zamieszkać?  
Jakub Szymczuk /Foto Gość I gdzie tu zamieszkać?

Ma to związek z ustawą o najmie krótkoterminowym.

Aktywiści z Miasto Jest Nasze chcą odwołania wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia w związku z ustawą o najmie krótkoterminowym. To reakcja na publikację Wirtualnej Polski, według której Raś przed wejściem do rządu posiadał trzy mikrokawalerki na wynajem.

W poniedziałek aktywiści MJN zorganizowali na tzw. Placu Pięciu Rogów konferencję oraz happening. Przyczepili na słupie znak "strefa wolna od mieszkańców", by zwrócić uwagę na wzrost najmu krótkoterminowego w Śródmieściu Warszawy.

- W przeciągu ostatnich dwóch dekad spadł liczba mieszkańców Śródmieścia o ponad 28 proc. To najszybciej wyludniająca się dzielnica miasta. Jednym z powodów jest najem krótkoterminowy - powiedział członek MJN Mikołaj Olejnik.

Zaznaczył, że w efekcie wzrastają ceny mieszkań, spada tez ich liczba na rynku, a deweloperzy nie budują mieszkań dla rodzin, ale mikrokawalerki pod najem krótkoterminowy. Dodał też, że mieszkańcy wypychani są na przedmieścia miasta, co powoduje wzmożony ruch samochodowy, pustoszenie śródmiejskich przedszkoli i szkół oraz ich przepełnienie w ościennych dzielnicach.

Członek MJN Mikołaj Paja podkreślił, że w miejscach, gdzie jest nasilony ruch turystyczny, przyjmuje się rozwiązania mające na celu bardzo mocne ograniczenie rynku najmu krótkoterminowego. - Tutaj nie trzeba wymyślać nowych rozwiązań, one leżą na stole - dodał.

Przedstawił też postulaty aktywistów, które chcieliby, aby znalazły się w ustawie. Decyzyjność w zakresie prowadzenia biznesu najmu krótkoterminowego powinna zostać oddana wspólnotom i spółdzielniom, należy przywrócić decyzyjność samorządów, by te mogły wprowadzać strefy z zakazem prowadzenia tego typu działalności, a także ustalać systemy licencyjne. - Ważne, żeby miały nad tym kontrolę - podkreślił aktywista.

Przewodnicząca MNJ Aleksandra Lelito odniosła się do publikacji medialnych informujących, że odpowiedzialny za przygotowanie ustawy o najmie krótkoterminowym Iremeusz Raś posiadał trzy mikrokawalerki przeznaczone na wynajem w Łodzi.

- Nie mamy złudzeń, że minister Raś ma gdzieś mieszkańców miast, szczególnie Warszawy. Jeśli te informacje z dzisiejszego poranka się potwierdzą i okaże się, że rzeczywiście sam prowadził taką działalność i wynajmował mieszkania mikrokawalerki, naszym zdaniem powinien podać się do dymisji. Nie jest osobą wiarygodna, która może dalej pracować nad tą ustawą - powiedziała Lelito.

W połowie lipca rząd przyjął projekt noweli regulującej najem krótkoterminowy. W pierwotnym kształcie przewidywał on, że rady gmin będą mogły wyznaczać strefy, w których obowiązuje zakaz prowadzenia najmu krótkoterminowego. Został on jednak wykreślony. Wówczas sprzeciw wyraziła minister funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Z kolei resort sportu przekonywał, że taka regulacja jest niepotrzebna.

W poniedziałek Wirtualna Polska podała, że Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, który był odpowiedzialny za przygotowanie tej ustawy, posiadał trzy mikrokawalerki przeznaczone na wynajem w Łodzi. Przed wejściem do rządu w grudniu 2023 roku sprzedał dwie z nich swojemu bratu, a kolejną przepisał byłej żonie. Polityk pytany o tę sprawę podkreślił, że nie widzi konfliktu interesów, oraz że nie informował wcześniej premiera Donalda Tuska o czerpaniu dochodów z tych nieruchomości.

Zdaniem wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka Raś powinien zostać odsunięty od prac nad ustawą, ponieważ - jak ocenił - "zabiega o swoje interesy, a nie o interesy zwykłych lokatorów". - To klasyczny konflikt interesów w tym rządzie i dlatego Ireneusz Raś powinien być całkowicie odstawiony od prowadzenia tej sprawy i tej ustawy. Ja nikomu nie zabraniam zakupu mieszkań, małych, dużych, mikrokawalerek. Pan Raś też ma do tego prawo. (...) Natomiast w takiej sytuacji zwykłe podstawowe zasady przyzwoitości nakazują odsunięcie się od procedowania ustawy - powiedział. 

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PAP |

dodane 27.07.2026 11:09

TAGI| BUDOWNICTWO, MIESZKANIA, PAP, STOLICA, WARSZAWA

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