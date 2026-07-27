Zmarła Anna Knysok  

Anna Knysok urodziła się w 1951 r. w Chorzowie. Była psychologiem, pielęgniarką i psychologiem klinicznym w Szpitalu im. dr. Józefa Rostka w Chorzowie. W 1980 r. zaangażowała się w działalność "Solidarności". Była za to represjonowana w stanie wojennym. Jednocześnie sama była współorganizatorka filii Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym przy parafii św. Jadwigi w Chorzowie. Współorganizowała także msze za Ojczyznę w tejże parafii. W latach 1989–1991 była posłem wybranym z listy Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". W kolejnej kadencji zasiadała w Sejmie z ramienia Partii Chrześcijańskich Demokratów. W latach 1997–2001 była wiceministrem zdrowia i pełnomocnikiem rządu ds. wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Pracowała potem na kierowniczych stanowiskach w chorzowskich szpitalach. Została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (w 2011 r).