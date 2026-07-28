Polscy strażacy pomogą Hiszpanii w walce z pożarami  

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że Polska pomoże Hiszpanii w walce z pożarami. Poinformował, że polscy strażacy wraz ze sprzętem zostaną przetransportowani wojskowymi samolotami CASA.

Z powodu pożarów w środkowej części Hiszpanii ewakuacją objęto ponad 90 tys. osób. Ogień strawił już ok. 77 tys. ha we Wspólnocie Madrytu, prowincjach Ávila (Kastylia i León) oraz Toledo (Kastylia-La Mancha).

Pomoc polskich strażaków zapowiedział w poniedziałek wieczorem na platformie X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Polska pomoże Hiszpanii w walce z pożarami, które zagrażają mieszkańcom wielu regionów. W gotowości są już załogi wojskowych samolotów CASA, na pokładzie których do Hiszpanii zostaną przetransportowani polscy strażacy wraz ze sprzętem. Wojsko czeka w tej chwili na dokładne zapotrzebowanie Państwowej Straży Pożarnej" - napisał Kosiniak-Kamysz.

W poniedziałek w Hiszpanii nakazano zawieszenie prac żniwnych wymagających użycia maszyn rolniczych na cały okres obowiązywania stanu zagrożenia pożarowego.

Według ministra spraw wewnętrznych Fernanda Grande-Marlaski poniedziałek i wtorek to kluczowe dni dla opanowania pożarów w centralnej Hiszpanii ze względu na nieco lepsze warunki pogodowe, choć temperatura wciąż przekracza 30 stopni Celsjusza. Od środy wrócić mają upały nawet powyżej 40 stopni.

Pożary występują niemal na całym Półwyspie Iberyjskim. Trudna sytuacja panuje m.in. w prowincji Castellón w regionie Walencji, gdzie skutki żywiołu dotykają około 80 tys. mieszkańców w 19 miejscowościach. Pożar, który strawił już ponad 7 tys. hektarów, pozostaje nieopanowany. Z kolei w prowincji Huelva w Andaluzji w poniedziałek po południu wybuchł szósty w ciągu tygodnia pożar. Ogień pojawił się w gminie Lucena del Puerto, liczącej ponad 3 tys. mieszkańców.

Komisja Europejska przekazała, że do Hiszpanii skierowano sześć samolotów z Grecji, Włoch i Turcji, a także trzy zespoły strażaków z Portugalii liczące 134 osoby i dysponujące 41 pojazdami.

Zgodnie z danymi Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) w tym roku spłonęło w Hiszpanii i Francji ok. 300 tys. hektarów. Według francuskiego ministerstwa spraw wewnętrznych od stycznia tego roku ponad 13,5 tys. pożarów przetoczyło się przez 116 tys. ha obszaru - najwięcej, odkąd prowadzone są statystyki. Z kolei hiszpańskie ministerstwo transformacji ekologicznej oszacowało, że 153 tys. ha spalonych w ciągu pierwszego półrocza tego roku to sześć razy więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku.