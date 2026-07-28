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Atak na Medziugorje. Podpalono ołtarz i zbezczeszczono figury Matki Bożej

Atak na Medziugorje. Podpalono ołtarz i zbezczeszczono figury Matki Bożej  
Facebook/Królowa Pokoju - Međugorje's Post

W nocy z poniedziałku na wtorek w miejscu pielgrzymkowym Medziugorje w Bośni i Hercegowinie doszło do kilku aktów wandalizmu. Według policji kantonu Hercegowina-Neretwa, uszkodzenie figury Matki Bożej na Górze Objawień - Podbrdo zgłoszono o godzinie 4:30 rano. Pół godziny później zgłoszono pożar ołtarza polowego za kościołem parafialnym św. Jakuba. Pożar został szybko ugaszony i nie rozprzestrzenił się na kościół. Uszkodzony został jednak ołtarz, który niedawno został odnowiony. Policja zabezpieczyła oba miejsca i wszczęła śledztwo.

Według licznych doniesień medialnych, sprawcy zbezcześcili czarną farbą kilka figur Matki Bożej na Górze Objawień Podbrdo oraz przy „Błękitnym Krzyżu”, szczególnie ważnym miejscu modlitwy. Na podstawie figury na Podbrdo umieszczono graffiti z obelgami w języku angielskim, a także zawieszono transparenty z hasłami skierowanymi przeciwko miejscu pielgrzymkowemu, Matce Bożej i wizjonerom objawień maryjnych. Ślady wandalizmu odnotowano również w pobliżu wzgórza Kriżevac.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania z monitoringu, na których widać mężczyznę oblewającego ołtarz na świeżym powietrzu płynnym środkiem około godziny 4:46, podpalającego go, a następnie uciekającego. Początkowo nie potwierdzono oficjalnie autentyczności nagrania.

Do aktów wandalizmu doszło w szczytowym okresie pielgrzymkowym w Medziugorju, gdzie 25 czerwca obchodzono 45. rocznicę pierwszych doniesień o objawieniach maryjnych, a w sobotę 25 lipca obchodzono święto patrona parafii, św. Jakuba. 37. edycja Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży (Mladifest) rozpoczyna się w najbliższą sobotę, 1 sierpnia. Oczekuje się, że w pięciodniowym spotkaniu religijnym weźmie udział około 50 000 młodych ludzi z całego świata. Centralnym punktem wydarzenia jest ołtarz polowy, który został podpalony.

 

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KAI |

dodane 28.07.2026 11:26

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