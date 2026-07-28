Biskup Mostaru Petar Palić wydał oświadczenie po zbezczeszczeniu ołtarza i figury Matki Bożej w Medziugorju. - Wzywam wszystkich wiernych, aby nie odpowiadali goryczą ani potępieniem, lecz tym, co zawsze było najpotężniejszą bronią Kościoła: modlitwą, postem, przebaczeniem, zaufaniem do Bożej opatrzności oraz własną przemianą życia. Nie pozwólmy, by ogarnęła nas logika zła - podkreślił biskup.

- Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o zbezczeszczeniu świętych miejsc w Medziugorje. Takie czyny nie dotykają jedynie kamienia, posągów czy ołtarzy; ranią one serca wielu wiernych, którzy w tych miejscach szukają Boga, pokoju, nawrócenia i pocieszenia - zauważył bp Palić.

Dodał, że każde zbezczeszczenie sanktuarium jest również wezwaniem dla nas, chrześcijan, byśmy zadali sobie pytanie, na ile nasze serca są otwarte na Boga. - Historia Kościoła pokazuje, że zdarzały się okresy, kiedy niszczono świątynie i palono kościoły, ale tym, czego nikt nie był w stanie zniszczyć, była wiara ludzi, która raz po raz czerpała siłę z Chrystusa. Sanktuaria można odbudować ludzkimi rękami, ale jeszcze ważniejsze jest odnowienie ludzkich serc - podkreślił.

- Niezależnie od różnych opinii, jakie istnieją w niektórych kwestiach dotyczących Medziugorja, które Kościół rozpatruje rozważnie we właściwy sobie sposób, nic nie może usprawiedliwić nienawiści, przemocy ani zbezczeszczenia miejsca modlitwy. Tam, gdzie ktoś przybywa, by szczerze szukać Boga, inni są wezwani do poszanowania jego sumienia i prawa do modlitwy - stwierdził bośniacki biskup.

- Dlatego wzywam wszystkich wiernych, aby nie odpowiadali goryczą ani potępieniem, lecz tym, co zawsze było najpotężniejszą bronią Kościoła: modlitwą, postem, przebaczeniem, zaufaniem do Bożej opatrzności oraz własną przemianą życia. Nie pozwólmy, by ogarnęła nas logika zła. Święty Paweł przypomina nam: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21) - przypomniał bp Palić.

- Modlę się do Pana, aby oświecił serca tych, którzy dopuścili się tej krzywdy, obdarzył ich łaską skruchy oraz udzielił nam wszystkim daru roztropności, pokoju i wytrwałości w czynieniu dobra. Niech to smutne wydarzenie stanie się zachętą do jeszcze gorętszej modlitwy o pokój między ludźmi, o szacunek dla tego, co święte oraz o jedność wszystkich, którzy szczerze poszukują Chrystusa. W tych chwilach łączę swoją modlitwę z modlitwą wszystkich pielgrzymów i wiernych, przekonany, że żaden akt nienawiści nie zdoła zgasić światła, które Bóg rozpalają w ludzkim sercu. Chrystus zwyciężył świat, a Jego miłość pozostaje silniejsza niż jakakolwiek przemoc - zakończył bp Petar Palić.

Oświadczenie wydała także parafia w Medziugorju. Napisano w nim, że niezwłocznie przystąpiono do sprzątania i usuwania szkód, aby wszystkie miejsca mogły być ponownie godnie przygotowane do modlitwy. - Dziękujemy wszystkim, którzy swoją pracą i bezinteresowną pomocą przyczyniają się do tego, aby sanktuarium pozostało miejscem spotkania z Bogiem, miejscem pokoju oraz miejscem, w którym oddaje się cześć Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Pokoju - czytamy.

- W sposób szczególny zachęcamy wszystkich wiernych, aby na to wydarzenie odpowiedzieli tak, jak Matka Boża od ponad czterdziestu lat uczy nas w Medziugoriu: modlitwą, postem i przebaczeniem. Módlmy się o nawrócenie serc tych, którzy dopuścili się tego czynu, aby Pan dotknął ich swoją łaską i poprowadził drogą dobra. Módlmy się także o pokój w sercach wszystkich ludzi. Matka Boża nieustannie wzywa nas, abyśmy byli tymi, którzy niosą pokój. Niech i to wydarzenie skłoni nas do jeszcze poważniejszego potraktowania Jej wezwania: abyśmy nie odpłacali złem za zło, lecz swoim życiem dawali świadectwo miłości, przebaczenia i nadziei - apeluje parafia w Medziugorju.

Zgodnie z jej oświadczeniem, sanktuarium pozostaje otwarte dla wszystkich pielgrzymów. Program modlitewny odbywa się regularnie, a wszystkie miejsca są intensywnie sprzątane i przygotowywane, aby mogły ponownie stać się miejscem modlitwy i spotkania z Panem za wstawiennictwem Królowej Pokoju.