Polak aresztowany za akt wandalizmu w Medziugorju!  

Polak został aresztowany za akty wandalizmu w miejscu pielgrzymkowym Medziugorje w Bośni i Hercegowinie. Jak poinformował bośniacki dziennik „Dnevni avaz” sprawcą jest 31-letni Bartłomiej Włodzimierz Krakowiak, który w nocy z 27 na 28 lipca zbeszcześcił oblewając czarną farbą figury Matki Bożej na Górze Objawień – Podbrdo oraz przy Błękitnym Krzyżu i podpalił ołtarz polowy za kościołem parafialnym św. Jakuba.
Został aresztowany we wsi Cerno koło Ljubuškiego. Wcześniej przebywał w tym miejscu jako pielgrzym.
Przy figurze Matki Bożej umieścił obelżywy napis: „Diabeł w spódnicy”. Ponadto na zbeszczeszczonych miejscach znalazły się graffiti oraz transparenty z hasłami przeciwko miejscu pielgrzymkowemu i wizjonerom objawień maryjnych. Na banerze zawieszonym na ogrodzeniu w pobliżu ołtarza, który podpalono, widnieje napis: „Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan, Jakov – to oszuści, mam dowody”.
„Dnevni avaz” poinformował także, że sprawca wcześniej miał problemy psychiczne. Dziennik wskazał na portal opoka.news z 2017 roku, na którym Włodzimierz wyznał wówczas, że przybył do Medziugorje po zdiagnozowaniu u niego depresji, szukając ukojenia w wierze. Powiedział, że zamiast jechać nad morze lub w góry, po otwarciu Map Google zdecydował się na podróż do Medziugorja. Publicznie dokumentował też swoją pielgrzymkę na Facebooku.
Do aktów wandalizmu doszło w szczytowym okresie pielgrzymkowym w Medziugorju, gdzie 25 czerwca obchodzono 45. rocznicę pierwszych doniesień o objawieniach maryjnych, a w sobotę 25 lipca obchodzono święto patrona parafii, św. Jakuba. 37. edycja Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży (Mladifest) rozpoczyna się w najbliższą sobotę, 1 sierpnia. Oczekuje się, że w pięciodniowym spotkaniu religijnym weźmie udział około 50 000 młodych ludzi z całego świata. Centralnym punktem wydarzenia jest ołtarz polowy, który został podpalony.
Ta broń może być nawet skuteczniejsza. Bo skutki jej użycia mogą trwać dłużej.
Dwie osoby zostały ranne po tym, jak w powiecie buskim podczas gwałtownej burzy drzewo przewróciło się na grupę około 50 pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę. W całym kraju strażacy interweniowali w czwartek 1240 razy w związku z burzami i silnym wiatrem; łącznie ucierpiały cztery osoby.
Młodzi z 73 krajów zakończyli w Medziugoriu 37. Mladifest, przeżywany pod hasłem „Ad fontem! Do źródła!”. Na zakończenie bp Petar Palić przypomniał, że duchowe doświadczenie festiwalu nie może pozostać jedynie wspomnieniem, a jego uczestnicy mają wrócić do swoich rodzin i wspólnot jako budowniczowie pokoju i świadkowie Chrystusa.
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