Niewybuch na poddaszu warszawskiego kościoła  

Policyjni pirotechnicy prowadzą czynności na poddaszu Kościoła Św. Anny w Wilanowie, po tym jak robotnicy znaleźli tam niewybuch - poinformował PAP podkom. Maciej Saciuk z Komendy Stołecznej Policji. Trwa ustalanie pochodzenia niewybuchu.
Niewybuch na poddaszu kościoła znaleźli pracownicy prywatnej firmy, która wykonywała prace w kościele przy ul. Potockiego 18. - Zgłoszenie w tej sprawie wpłynęło ok. godz. 14. Na miejsce zadysponowano policyjnych pirotechników - przekazał podkom. Maciej Saciuk z Komendy Stołecznej Policji.
Dodał, że obecnie trwają czynności na miejscu zdarzenia. - Nie ma tam żadnych osób poszkodowanych; na czas prowadzenia działań zabezpieczyliśmy teren przyległy. W związku z tą sytuacją nie występują żadne utrudnienia w ruchu drogowym - powiedział podkom. Saciuk.
Zapytany o to czy chodzi o niewybuch z czasów II wojny światowej zaznaczył, że jest to prawdopodobne, jednak jest to obecnie w trakcie ustalania.
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