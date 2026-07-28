USA: 98-letni weteran II wojny światowej przeszedł na katolicyzm  

98-letni Raymond „Ray” Martin Sr., weteran armii amerykańskiej z czasów II wojny światowej, został ochrzczony, bierzmowany i po raz pierwszy przyjął Komunię św. w domu opieki w Arizonie. Do Kościoła katolickiego przystąpił po latach uczestnictwa w życiu religijnym swojej zmarłej żony oraz dzięki duchowemu wsparciu diakona Jacka Trevino.
Martin służył podczas II wojny światowej na Okinawie i Filipinach, a po zakończeniu służby przez 27 lat pracował jako policjant w stanie Illinois. Choć przez wiele lat uczestniczył z żoną we Mszy św. i odmawiał z nią różaniec, nigdy wcześniej nie został ochrzczony. Przełom nastąpił po spotkaniu z diakonem Trevino, kapelanem hospicjum i wikariuszem parafii św. Elżbiety Ann Seton w diecezji Tucson. W rozmowach z duchownym wyraził pragnienie przyjęcia wiary katolickiej oraz głęboką wiarę w Chrystusa i Eucharystię.
Ze względu na pogarszający się stan zdrowia – Martin w ostatnich latach przeszedł udar mózgu i kilkakrotnie znajdował się w stanie zagrożenia życia – diakon Trevino i proboszcz parafii św. Krzysztofa w Maranie, ks. Edson Elizarraras, zwrócili się do biskupa o zgodę na przyspieszone udzielenie sakramentów inicjacji chrześcijańskiej.
Uroczystość odbyła się 16 lipca w domu opieki, w którym mieszka senior. W obecności rodziny, mieszkańców i personelu placówki Martin przyjął chrzest, bierzmowanie i po raz pierwszy uczestniczył w Eucharystii. Jak relacjonował ks. Elizarraras, 98-latek z wielkim wzruszeniem odpowiadał na pytania obrzędu chrzcielnego i przez całą liturgię pozostawał głęboko skupiony.
Po zakończeniu uroczystości nowo ochrzczony zapytał, w jaki sposób będzie mógł regularnie przyjmować Komunię św., ponieważ stan zdrowia nie pozwala mu uczestniczyć we Mszy św. Diakon Trevino zapewnił, że będzie przynosił mu Eucharystię do domu opieki. Martin poprosił również o medalik św. Krzysztofa, którego wybrał na patrona bierzmowania.
Zdaniem obu duchownych historia Raya Martina jest świadectwem działania Bożej łaski także u schyłku życia. Ks. Elizarraras podkreślił, że wydarzenie przypomina słowa Benedykta XVI z encykliki Deus caritas est, iż chrześcijaństwo rodzi się przede wszystkim ze spotkania z Chrystusem, które nadaje życiu nowy kierunek.
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