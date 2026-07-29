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Włochy: 17-letni ratownik bohaterem - jednego dnia uratował w morzu osiem osób

Włochy: 17-letni ratownik bohaterem - jednego dnia uratował w morzu osiem osób  
Mac9 / CC-SA 4.0 Wybrzeże w Pomezii

17-letni licealista spod Rzymu, pracujący jako ratownik na nadmorskiej plaży, jednego dnia uratował osiem osób, które kąpały się, mimo zakazu wprowadzonego z powodu wysokich fal. Włoskie media okrzyknęły go bohaterem i przy tej okazji ponowiły apele o rozwagę.

Denis jest uczniem liceum imienia Mikołaja Kopernika w mieście Pomezia w stołecznym regionie Lacjum. Podczas wakacji pracuje jako ratownik na plaży w miejscowości Torvaianica niedaleko Wiecznego Miasta.

Jak podała włoska prasa, mimo wywieszonej czerwonej flagi oznaczającej zakaz kąpieli, wiele osób weszło do wzburzonego morza. 17-latek rzucał się do morza i uratował po kolei osiem osób sam narażając się na duże ryzyko.

Wiadomość o jego wyczynie rozpowszechniono na portalach społecznościowych, a przy okazji nie szczędzono krytyki pod adresem tych, którzy kąpią się nie zważając na zakazy.

Szczególnie popularny jest następujący wpis: „Chłopak o imieniu Denis pracuje w wakacje, żeby uczciwie zarobić, a zamiast mieć spokój musi przeprowadzić osiem akcji ratunkowych jedna po drugiej, bo wy nie macie za grosz rozumu. Osiem! Czy wy w ogóle zdajecie sobie z tego sprawę, czy nie?”.

Publikowane są pochwały i słowa podziwu dla bohaterskiego młodego ratownika oraz apele o przyznanie mu nagrody.

Odnotowano także, że wybrzeże w Torvaianica, gdzie przybywają tysiące rzymian i turystów, charakteryzuje się piaszczystymi plażami z łagodnym zejściem do czystego i przejrzystego morza. Jednak kiedy jest ono wzburzone, zagrożenie dla osób, które lekkomyślnie wchodzą do wody, może być bardzo poważne, o czym przekonali się wszyscy uratowani przez licealistę.

15-letni Polak bohaterem w Niemczech. Uratował strażaka porwanego przez wodę

GOSC.PL DODANE 25.07.2021

15-letni Polak bohaterem w Niemczech. Uratował strażaka porwanego przez wodę

Dwóch strażaków - ojciec i syn - próbowało uwolnić kierowcę uwięzionego w samochodzie przez powódź w niemieckim mieście Altena. Jednego z nich porwała woda. Uratował go 15-letni Polak Bartek Zarebski. Widać to na filmie opublikowanym przez Bild TV. »

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PAP |

dodane 29.07.2026 05:46
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