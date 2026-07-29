info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Śmierć nawróconego abortera
rss newsletter facebook twitter

Śmierć nawróconego abortera

Śmierć nawróconego abortera  
lifenews.com Dr Haywood Robinson

Dr Haywood Robinson, aborcjonista, który stał się obrońca życia, zmarł w miniony weekend. – Był jednym z najpotężniejszych głosów ruchu pro-life – pisze lifenews.com.

W latach 70., na początku swej kariery lekarza ginekologa dr Robinson zabijał nienarodzone dzieci. Zajmował się tym razem ze swa żoną Noreen Johnson. Po przeprowadzce do Teksasu zaprzestał tego procederu. Dalej jednak wypisywał matkom skierowania na aborcję.

W marcu 1986 roku życie dr. Robinsona (i jego żony) zmieniło się diametralnie. Doświadczył chrześcijańskiego nawrócenia. – Jedną z pierwszych rzeczy, które Pan zrobił dla nas, było uświadomienie nas co do naszej przeszłości i aborcji. Chciał przenieść nas z ciemności do światła, z wykonawców aborcji uczynić wojowników ruchu pro-life” – mówił później.

Wraz z żoną opublikował napisał książkę pt. „The Scalpel and the Soul: Our Radical Transformation as Husband and Wife Abortion Doctors”. (Ukazała się ona już po śmierci jego żony w sierpniu 2021 roku.)

Robinson wycofał się z praktyki klinicznej w 2019 roku. Został wtedy pełnoetatowym dyrektorem ds. medycznych i edukacyjnych organizacji 40 Days for Life (40 Dnia dla Życia). Wiele podróżował po świecie, dzieląc się swoim świadectwem. W ostatnich latach zaangażowany był także w pomoc okołoporodową rodzinom dzieci, które – wedle diagnozy lekarskiej – mają umrzeć w trakcie ciąży albo krótko po porodzie (hospicjum perinatalne).

Droga 24/2016

WIARA.PL DODANE 23.12.2016

Celebryci z super-mocą

Bycie pro-life nie musi być modne, wystarczy, że jest oparte na prawdzie. Bycie pro-life niekiedy bywa też trudne, wymaga odwagi. A jednak istnieją celebryci, którzy nie boją się stawać w obronie życia. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

Jarosław Dudała

GOSC.PL |

dodane 29.07.2026 08:48

TAGI| PRO LIFE, PRO-LIFE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Obrońcy życia na Jasnej Górze | Wybrano flagę ruchu pro life | Letnia Akademia Pro-life zaprasza na warsztaty w Krakowie | Ważna nominacja Trumpa dla obrońcy życia | Franciszek zachęca działaczy pro life | Zmarł ojciec światowego ruchu pro life | Polak na czele eurofederacji pro life? | Razem dla życia | W USA o rewolucji pro-life w Polsce i na Węgrzech | Katoliccy biznesmeni po stronie życia
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Turyści i pielgrzymi

Maria Sołowiej

Turyści i pielgrzymi

Dla każdego tyle, ile potrafi wchłonąć tu i teraz.

Dobrze, Boże, że jesteś

Andrzej Macura

Dobrze, Boże, że jesteś

Wszystko takie samo, a przecież inne. Paradoks, prawda?

Odrobina powściągliwości

ks. Włodzimierz Lewandowski

Odrobina powściągliwości

Do niedawna Polacy byli najlepszymi specjalistami w dziedzinie medycyny. Dziś, podobno, prym dzierży AI. Ustąpiliśmy miejsca na podium.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Ambasador USA: prezydent Trump i naród amerykański oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego

Ambasador USA: prezydent Trump i naród amerykański oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego

Prezydent Trump i naród amerykański - w tym dniu oddajemy hołd i pamiętamy niezwykłe poświęcenie, niezwykłego, niezłomnego ducha narodu polskiego oraz bohaterów Powstania Warszawskiego - powiedział ambasador USA w Polsce Tom Rose na nagraniu zamieszczonym na platformie X.

FIFA rezygnuje z planów częściowej prywatyzacji turniejów

FIFA rezygnuje z planów częściowej prywatyzacji turniejów

Szef Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) Gianni Infantino poinformował w oświadczeniu, że ze względu na masowy sprzeciw kierowana przez niego organizacja zawiesza ogłoszony kilka dni wcześniej projekt częściowej prywatyzacji największych turniejów, w tym mistrzostw świata.

Dziewięć osób zginęło w rosyjskich atakach, uszkodzona ambasada Litwy

Dziewięć osób zginęło w rosyjskich atakach, uszkodzona ambasada Litwy

Co najmniej dziewięć osób zginęło ostatniej nocy w wyniku ataków Rosji na Kijów, a kilkadziesiąt osób zostało rannych; w uderzeniach uszkodzona została m.in. ambasada Litwy - powiadomił w sobotę rano prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Przez suszę w ten weekend może stanąć elektrownia produkująca połowę prądu Węgier

Przez suszę w ten weekend może stanąć elektrownia produkująca połowę prądu Węgier

Premier Węgier Peter Magyar poinformował w sobotę o kolejnym ograniczeniu mocy elektrowni jądrowej w Paksu, podkreślając, że do jej całkowitego wyłączenia może dojść jeszcze w ten weekend. Przyczyną problemów obiektu jest niski poziom wody w Dunaju, wykorzystywanej do chłodzenia elektrowni.

Powstańcy dziś

Powstanie Warszawskie - symbol polskiego bohaterstwa

Ale historycy nie są zgodni w ocenie jego dowódców.

21 osób rannych i zniszczenia w wyniku trzęsienia ziemi w rejonie Neapolu

21 osób rannych i zniszczenia w wyniku trzęsienia ziemi w rejonie Neapolu

21 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko, w wyniku trzęsienia ziemi w rejonie Neapolu na południu Włoch w piątek - podała Obrona Cywilna. Wstrząs o magnitudzie 4,7 spowodował szkody: zawaliło się kilka niezamieszkanych budynków, odpadły fragmenty murów domów, doszło do przerw w dostawach prądu.

Kolejne akty profanacji świątyń we Francji

Kolejne akty profanacji świątyń we Francji

Archidiecezja Tours poinformowała o profanacji trzech kościołów znajdujących się na jej terenie i zapowiedziała odprawienie w nich mszy wynagradzających. Do aktów wandalizmu doszło w świątyniach w Chambray-lès-Tours, Luynes oraz w kościele św. Joanny d’Arc w Tours.

Na Jasną Górę dotrze dziś 81. Piesza Pielgrzymka Rybnicka

Na Jasną Górę dotrze dziś 81. Piesza Pielgrzymka Rybnicka

Do Jasnogórskiej Pani zmierzają pielgrzymi z różnych stron Polski. W tym tygodniu zakończyły się m. in. Pielgrzymka Góralska i Bydgoska. Dziś Maryi pokłoni się 81. Piesza Pielgrzymka Rybnicka i 23. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Katowickiej.

Polska w finale Ligi Narodów! Niewygodny pokonany, droga do złota otwarta!

Polska w finale Ligi Narodów! Niewygodny pokonany, droga do złota otwarta!

Finał jutro o godz. 13.00.

W Tatrach

Tatry: Poważne wypadki i skomplikowane akcje

Najczęstszymi powodami interwencji były urazy kończyn, zasłabnięcia, wyczerpanie, odwodnienie i nagłe zachorowania.

Z wielkiej płyty

Nadchodzi mieszkaniowa nadobfitość?

Ekspert - nadchodzący okres powszechnego dziedziczenia lokali wpłynie na rynek mieszkaniowy.

Premier Włoch: zawieszamy umowę z Schengen z Hiszpanią z powodów bezpieczeństwa

Premier Włoch: zawieszamy umowę z Schengen z Hiszpanią z powodów bezpieczeństwa

Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła w piątek, że jej rząd czasowo zawiesza umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, by chronić bezpieczeństwo narodowe i zapobiec możliwym reperkusjom napływu tysięcy migrantów z Maroka do eksklawy Ceuta. Włochy przywróciły kontrole w ruchu morskim i lotniczym z Hiszpanią.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 01.08.2026
« » Sierpień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
33°C Sobota
dzień
34°C Sobota
wieczór
27°C Niedziela
noc
20°C Niedziela
rano
wiecej »
 