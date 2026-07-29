Ratując księdza, stracił nogę. Papież podarował mu protezę  

Proteza nogi jako dar od papieża Leona XIV. Jałmużnik papieski i prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia opisał swoją działalność tym niezwykłym przykładem ludzkiego współczucia. W rozmowie z portalem Vatican News abp Luis Marín de San Martín przywołał wydarzenie, jakie miało miejsce w Tanzanii.
Kiedy podczas Mszy św. w Wielkanoc ksiądz został zaatakowany przez napastnika, mężczyzna interweniował. Uratował życie księdzu, a sam został ranny. W wyniku bohaterskiego czynu stracił zranioną nogę i został niepełnosprawny.
W rozpaczy napisał do papieża błagając o pomoc. Leon XIV ofiarował mu protezę i tym samym możliwość chodzenia. Pomoc została udzielona za pośrednictwem watykańskiej Dykasterii, której szefem jest abp Marín i jak papież, jest członkiem Zakonu Augustianów.
Dykasteria ds. Posługi Miłosierdzia, kierowana przez abp. Marína, dysponuje milionami dolarów pochodzących głównie z darowizn na rzecz papieża i nie posiada jednak niezależnych struktur poza Watykanem, lecz korzysta przede wszystkim z istniejących kościelnych sieci pomocy, takich jak lokalne Caritas, Wspólnota Sant'Egidio i inne organizacje. Od lat jest szczególnie aktywna w udzielaniu pomocy osobom dotkniętym wojną w Ukrainie.
Według abp. Marína, celem jest „zapewnienie szybkiej, konkretnej i skoordynowanej pomocy wszędzie tam, gdzie istnieje cierpienie i gdzie potrzeba jest pilna”. Czasami pomoc ta jest udzielana w sposób bardzo indywidualny, poza zwykłymi kanałami, jak w przypadku protezy przekazanej przez papieża niepełnosprawnemu bohaterowi w Tanzanii.
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