info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Morawiecki zakłada klub parlamentarny - 40 posłów i senator
rss newsletter facebook twitter

Morawiecki zakłada klub parlamentarny - 40 posłów i senator

Morawiecki zakłada klub parlamentarny - 40 posłów i senator  
PAP/Leszek Szymański Mateusz Morawiecki

Były premier Mateusz Morawiecki ogłosił w środę utworzenie nowego klubu parlamentarnego. - Wspólnie, 40. posłów i senator, postanowiliśmy założyć klub parlamentarny, to będzie forum do działania stowarzyszenia „Rozwój plus” - powiedział Morawiecki.

Morawiecki powiedział na konferencji prasowej, że „w ostatnim czasie byliśmy świadkami bardzo dziwnych partyjnych gierek” w PiS, które „są zupełnie niepotrzebne”, a „prawdziwi rozłamowcy” chcą doprowadzić do tego, by zajmować się „życiem partyjnym, samymi sobą”.

- Nie chcemy wdawać się w te przepychanki partyjne, gierki partyjne, dlatego wspólnie w 40. posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny i będzie to nasze forum do działania, forum polityczne, ponieważ w ramach stowarzyszenia „Rozwój Plus” prowadzimy bardzo dużo działań, inicjatyw o charakterze eksperckim, rozwojowym, think-tankowym, a tutaj będziemy mieli polityczną płaszczyznę do działania - dodał.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował we wtorek, że Komitet Polityczny PiS zatwierdził listę osób, które nie złożyły w wymaganym terminie właściwego oświadczenia o braku przynależności do stowarzyszeń. Jednocześnie komitet „zgodnie ze statutem partii” skierował sprawę do rozpatrzenia przez rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego, który będzie zajmował się każdym przypadkiem indywidualnie, dopełniając procedury formalno-prawnej.

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom kierownictwa PiS nie potwierdzono zatem formalnego wygaśnięcia członkostwa tych osób w PiS. Jak mówił rzecznik partii, chodzi o 44 osoby – nie tylko te związane ze stowarzyszeniem Morawieckiego „Rozwój Plus”, ale też takie, które złożyły oświadczenie na niewłaściwym formularzu. Jeszcze w środę rano rzecznik PiS uściślał, że osoby te formalnie wciąż są w partii.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 29.07.2026 09:44

TAGI| MATEUSZ MORAWIECKI, PAP, PARTIE, PILNA, PIS, SEJM

PRZECZYTAJ TAKŻE
Sejm odrzucił obywatelski projekt ws. zatrzymania paktu migracyjnego | Sędzia TK Sławomir Patyra złożył ślubowanie w obecności prezydenta | Morawiecki: Przyszłość trzeba przedyskutować | Morawiecki: Jest nas 40 posłów, senator i trzech europosłów | Kaczyński: Trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w PiS
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Turyści i pielgrzymi

Maria Sołowiej

Turyści i pielgrzymi

Dla każdego tyle, ile potrafi wchłonąć tu i teraz.

Dobrze, Boże, że jesteś

Andrzej Macura

Dobrze, Boże, że jesteś

Wszystko takie samo, a przecież inne. Paradoks, prawda?

Odrobina powściągliwości

ks. Włodzimierz Lewandowski

Odrobina powściągliwości

Do niedawna Polacy byli najlepszymi specjalistami w dziedzinie medycyny. Dziś, podobno, prym dzierży AI. Ustąpiliśmy miejsca na podium.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Ambasador USA: prezydent Trump i naród amerykański oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego

Ambasador USA: prezydent Trump i naród amerykański oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego

Prezydent Trump i naród amerykański - w tym dniu oddajemy hołd i pamiętamy niezwykłe poświęcenie, niezwykłego, niezłomnego ducha narodu polskiego oraz bohaterów Powstania Warszawskiego - powiedział ambasador USA w Polsce Tom Rose na nagraniu zamieszczonym na platformie X.

FIFA rezygnuje z planów częściowej prywatyzacji turniejów

FIFA rezygnuje z planów częściowej prywatyzacji turniejów

Szef Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA) Gianni Infantino poinformował w oświadczeniu, że ze względu na masowy sprzeciw kierowana przez niego organizacja zawiesza ogłoszony kilka dni wcześniej projekt częściowej prywatyzacji największych turniejów, w tym mistrzostw świata.

Dziewięć osób zginęło w rosyjskich atakach, uszkodzona ambasada Litwy

Dziewięć osób zginęło w rosyjskich atakach, uszkodzona ambasada Litwy

Co najmniej dziewięć osób zginęło ostatniej nocy w wyniku ataków Rosji na Kijów, a kilkadziesiąt osób zostało rannych; w uderzeniach uszkodzona została m.in. ambasada Litwy - powiadomił w sobotę rano prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Przez suszę w ten weekend może stanąć elektrownia produkująca połowę prądu Węgier

Przez suszę w ten weekend może stanąć elektrownia produkująca połowę prądu Węgier

Premier Węgier Peter Magyar poinformował w sobotę o kolejnym ograniczeniu mocy elektrowni jądrowej w Paksu, podkreślając, że do jej całkowitego wyłączenia może dojść jeszcze w ten weekend. Przyczyną problemów obiektu jest niski poziom wody w Dunaju, wykorzystywanej do chłodzenia elektrowni.

Powstańcy dziś

Powstanie Warszawskie - symbol polskiego bohaterstwa

Ale historycy nie są zgodni w ocenie jego dowódców.

21 osób rannych i zniszczenia w wyniku trzęsienia ziemi w rejonie Neapolu

21 osób rannych i zniszczenia w wyniku trzęsienia ziemi w rejonie Neapolu

21 osób zostało rannych, w tym dwie ciężko, w wyniku trzęsienia ziemi w rejonie Neapolu na południu Włoch w piątek - podała Obrona Cywilna. Wstrząs o magnitudzie 4,7 spowodował szkody: zawaliło się kilka niezamieszkanych budynków, odpadły fragmenty murów domów, doszło do przerw w dostawach prądu.

Kolejne akty profanacji świątyń we Francji

Kolejne akty profanacji świątyń we Francji

Archidiecezja Tours poinformowała o profanacji trzech kościołów znajdujących się na jej terenie i zapowiedziała odprawienie w nich mszy wynagradzających. Do aktów wandalizmu doszło w świątyniach w Chambray-lès-Tours, Luynes oraz w kościele św. Joanny d’Arc w Tours.

Na Jasną Górę dotrze dziś 81. Piesza Pielgrzymka Rybnicka

Na Jasną Górę dotrze dziś 81. Piesza Pielgrzymka Rybnicka

Do Jasnogórskiej Pani zmierzają pielgrzymi z różnych stron Polski. W tym tygodniu zakończyły się m. in. Pielgrzymka Góralska i Bydgoska. Dziś Maryi pokłoni się 81. Piesza Pielgrzymka Rybnicka i 23. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Katowickiej.

Polska w finale Ligi Narodów! Niewygodny pokonany, droga do złota otwarta!

Polska w finale Ligi Narodów! Niewygodny pokonany, droga do złota otwarta!

Finał jutro o godz. 13.00.

W Tatrach

Tatry: Poważne wypadki i skomplikowane akcje

Najczęstszymi powodami interwencji były urazy kończyn, zasłabnięcia, wyczerpanie, odwodnienie i nagłe zachorowania.

Z wielkiej płyty

Nadchodzi mieszkaniowa nadobfitość?

Ekspert - nadchodzący okres powszechnego dziedziczenia lokali wpłynie na rynek mieszkaniowy.

Premier Włoch: zawieszamy umowę z Schengen z Hiszpanią z powodów bezpieczeństwa

Premier Włoch: zawieszamy umowę z Schengen z Hiszpanią z powodów bezpieczeństwa

Premier Włoch Giorgia Meloni oświadczyła w piątek, że jej rząd czasowo zawiesza umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, by chronić bezpieczeństwo narodowe i zapobiec możliwym reperkusjom napływu tysięcy migrantów z Maroka do eksklawy Ceuta. Włochy przywróciły kontrole w ruchu morskim i lotniczym z Hiszpanią.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 01.08.2026
« » Sierpień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
33°C Sobota
dzień
34°C Sobota
wieczór
27°C Niedziela
noc
20°C Niedziela
rano
wiecej »
 