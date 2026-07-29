Młodzi Polacy na oazie w Rzymie  

„Papież jest jedyny na całym świecie” – mówią młodzi oazowicze, którzy przeżywają rekolekcje w Rzymie. Spotkanie z Leonem XIV, modlitwa u grobów Apostołów i św. Jana Pawła II stają się dla nich doświadczeniem Kościoła, które pozostanie na całe życie.
Ponad 30 uczestników rekolekcji trzeciego stopnia Ruchu Światło-Życie przeżywa w Rzymie czas formacji pod hasłem „Mater Ecclesia – Ecclesia Mater”. Dla młodych to nie tylko pielgrzymka do miejsc związanych z pierwszymi chrześcijanami, ale także doświadczenie żywego Kościoła, spotkanie z Papieżem i umocnienie wiary. „Spotkanie z Papieżem to wydarzenie, które zostaje w człowieku na całe życie” – mówią w rozmowie z Vatican News.
„To właśnie tutaj, w Rzymie, najlepiej przeżywa się rekolekcje trzeciego stopnia” – podkreśla ks. Sebastian Kreczmański z archidiecezji katowickiej, nawiązując do intuicji sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, twórcy Ruchu Światło-Życie. Jak wyjaśnia, celem tych rekolekcji jest doświadczenie Kościoła tam, gdzie rodziło się chrześcijaństwo.
Do Rzymu przyjechało ponad trzydziestu uczestników z różnych diecezji Polski. Każdego dnia odwiedzają kolejne bazyliki i miejsca związane z historią pierwszych chrześcijan. Za nimi już kilkadziesiąt kościołów, wspólna modlitwa, Eucharystia oraz spotkania, które pomagają odkrywać piękno Kościoła.
Dla wielu młodych jest to pierwsza wizyta w Wiecznym Mieście. „Jest to niesamowite przeżycie zobaczyć te wszystkie kościoły, relikwie i miejsca, o których dotąd tylko słyszałam. Trzeci stopień przeżywany właśnie tutaj ma zupełnie inny wymiar” – mówi Marta z Olsztyna.
Podobnie przeżywa ten czas Alan, który po raz drugi odwiedza Rzym. „Bazylika św. Piotra nadal robi na mnie ogromne wrażenie. Czuć, że jest to miejsce modlitwy i miejsce, w którym można głęboko przeżywać tajemnice wiary” – podkreśla.
Jednym z najważniejszych momentów rekolekcji było spotkanie z Leonem XIV podczas modlitwy Anioł Pański w Castel Gandolfo. Żartowaliśmy nawet, że choć jest wiele znanych osób i gwiazd, to Papież jest jedyny na całym świecie” – mówi Marta.
Jak wspomina, uczestnicy od ósmej rano czekali w pełnym słońcu, przytemperaturze przekraczającej 35 stopni. „To było wymagające, ale kiedy wreszcie spotkaliśmy Papieża, wszystkie emocje sprawiły, że było warto. Przede wszystkim czułam ogromną radość i entuzjazm. Miałam wrażenie, że cały tłum z całego serca woła do Papieża” – opowiada.
Dla Bartłomieja było to kolejne spotkanie z Następcą św. Piotra. „To niebyło moje pierwsze spotkanie z Papieżem. Każde z nich było pełne emocji i entuzjazmu. Spotkanie z Papieżem to naprawdę wyjątkowe wydarzenie, które pozostaje w pamięci na całe życie” – mówi.
Szczególnym świadectwem rekolekcji jest także doświadczenie wspólnoty. Agnieszka i Jacek z Domowego Kościoła przyznają, że najbardziej poruszyła ich postawa młodych uczestników. „Jesteśmy nimi zafascynowani. Gdyby większość młodych miała taką wiarę, Kościół nigdy nie upadnie. Oni naprawdę budują nas swoim świadectwem i przypominają, że przyszłość Kościoła jest pełna nadziei” –
podkreślają.
Jednym z ważnych momentów rekolekcji była także Eucharystia sprawowana przy grobie św. Jana Pawła II. Uczestnicy przygotowali oprawę muzyczną liturgii. „To było wyjątkowe przeżycie. Czuliśmy, że pomagamy modlić się wszystkim Polakom i pielgrzymom zgromadzonym tego dnia. Było w tym wielkie poczucie jedności” – mówi Karolina z archidiecezji katowickiej.
Dla młodych św. Jan Paweł II pozostaje nie tylko wielkim Papieżem, ale także świadkiem wiary i świętości, który nadal inspiruje ich do życia Ewangelią. Jak podkreślają, jego nauczanie o miłosierdziu, godności człowieka i powszechnym powołaniu do świętości pozostaje aktualne również dla ich pokolenia.
Dla kleryka Piotra z archidiecezji katowickiej rekolekcje w Rzymie mają szczególne znaczenie. Za kilka miesięcy przyjmie święcenia diakonatu, dlatego czas spędzony u grobów świętych Piotra i Pawła traktuje jako ważny etap rozeznawania i umocnienia swojego powołania.
„Tutaj, u źródeł Kościoła, łatwiej zrozumieć, czym naprawdę jest kapłaństwo i jakim księdzem chciałbym być. Świadectwo Apostołów, ale także wiara młodych ludzi, których spotykam podczas tych rekolekcji, pokazują mi, że Kościół naprawdę żyje. To utwierdza mnie w przekonaniu, że jest dla kogo posługiwać i warto oddać swoje życie Bogu” – mówi w rozmowie z Vatican News.
Ks. Łukasz Bankowski
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